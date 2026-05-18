Las consultoras económicas creen que el dólar subirá en el segundo semestre del año

Representación visual del comportamiento del dólar en Argentina durante 2026, mostrando su pérdida de poder adquisitivo en la primera mitad del año y la expectativa de un repunte en la segunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana pasada siguió complicada y trasladará sus consecuencias a la que comienza hoy. La gran desilusión por el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, hizo que el precio del crudo se fortalezca 8% en 5 ruedas. De esa reunión no salió la mínima esperanza de una pronta apertura del Estrecho de Ormuz, la consecuencia más grave del conflicto en Medio Oriente.

El cierre de los mercados el viernes, en que volvió a subir el riesgo país, mostró que la Argentina ya no está aislada de lo que sucede en la región. El índice de emergentes bajó 3,4% y el de Brasil 2,4%, por la baja en las bolsas y bonos soberanos. También incide la crisis peruana por el ballotage del 6 de junio que enfrentará a dos modelos, el liberal y el populista. Las principales calificadoras de riesgo advirtieron que pueden bajar la calificación de los bonos peruanos.

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La contracara fueron los bonos del Tesoro de Estados Unidos que incrementaron su tasa de retorno a 4,6%, el más elevado desde noviembre de 2024. Esa tasa actúa como una esponja: los inversores venden bonos regionales para colocar los dólares en los títulos norteamericanos.

Por otra parte, hoy será el debut de Kevin Warsh como titular de la Reserva Federal. El sucesor de Jerome Powell, que tuvo una mala relación con Trump, tiene que dar señales porque las consultoras estiman que puede subir las tasas ante los decepcionantes indicadores de inflación.

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Jerome Powell y Kevin Warsh, actual y futuro titular de la Reserva Federal. Debidos a los datos de inflación, Warsh podría verse forzado a aumentar las tasas de interés (Reuters)

Por supuesto, las consultoras locales reflejaron este escenario que comenzó a influir sobre los inversores tanto como la política local. Estas desventuras estuvieron presentes en los informes de las principales consultoras locales.

Política monetaria e inflación

EconViews que dirige Miguel Kiguel, señaló que “la inflación subyacente o inercial de mediano plazo podría estar entre 2 y 2,5% (probablemente más cerca del límite inferior), por lo que habrá que ver cómo evoluciona la política monetaria para dominarla. Algunos indicios pueden surgir del Informe de Política Monetaria (IPOM) que publicó el Banco Central”.

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Según la consultora, ese informe del BCRA “cobra más relevancia en esquemas monetarios como el actual, donde la tasa de interés no es un objetivo explícito, sino la cantidad de dinero, algo mucho menos palpable para el público general. El problema es que el mismo informe desnuda las falencias del esquema”.

EconViews indica que “en diciembre el BCRA había presentado un modelo econométrico donde proyectaba que la demanda de pesos se iba a recuperar después de las elecciones. La estimación suponía que la dolarización pre-electoral fue un shock transitorio, que la gente iba a volver a querer pesos y que, cuando eso pasara, el BCRA iba a emitir comprando dólares. Remonetización y reservas al mismo tiempo. Tres meses después, la demanda de dinero no solo no se recuperó, sino que cayó. La famosa remonetización no se dio y las compras de reservas fueron esterilizadas por las emisiones de deuda del Tesoro”.

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Ante esa situación, agrega la consultora, “el BCRA ensaya algunas explicaciones para el fallo en sus proyecciones. Que los medios de pago digitales y los fondos money market están reemplazando al efectivo, que las empresas todavía no gastaron los pesos del financiamiento en dólares y que las tasas tardaron en bajar más de lo previsto. Todo puede ser cierto. Y también es válido que las metas que persigue el BCRA se vayan recalibrando. El problema de fondo es que cuando el ancla es tan difícil de medir, deja de ser ancla”.

Según EconViews, la política monetaria del BCRA sigue sin dar señales claras a los inversores: cuesta leer en la oscuridad REUTERS/Matias Baglietto

Y hay más. “Otro de los problemas de la estrategia monetaria -sigue el informe- es la falta de claridad en las metas de crecimiento de la cantidad de dinero. No hay un target cuantitativo publicado de ninguna variable monetaria. Ni rango, ni banda, ni compromiso numérico. Lo que hay son proyecciones de un modelo mostradas en gráficos. ¿A qué se aferra el mercado si ni siquiera hay una meta concreta contra la cual evaluar al BCRA?”.

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El dólar como ancla

De acuerdo a EconViews, “en la práctica, lo que realmente está haciendo el trabajo de disciplinar la inflación es el tipo de cambio y, en menor medida, el estancamiento de los salarios. Pero la fragilidad de esa estrategia es conocida para los argentinos. Cuando el atraso cambiario corrige, la inflación vuelve a acelerar. Y es el cuento de nunca acabar. El desafío es poder salir del ancla cambiaria. El esquema actual tiene margen de mejora, pero a nuestro criterio, utilizar la tasa de interés como instrumento operativo sería una opción superadora. No hace falta saltar a un esquema formal de metas de inflación; basta con usar la tasa como guía. Devolverle al mercado una referencia clara no solo simplificaría la lectura de la política monetaria, sino que aportaría previsibilidad clave para coordinar expectativas. Romper la inercia inflacionaria requerirá, en algún punto, dar un salto de calidad en la política monetaria”.

Para FMyA, que dirige Fernando Marull, “la economía real ya está mostrando los efectos de segunda ronda con la aceleración inflacionaria en EEUU. La crisis del petróleo está vigente y lo demuestra el petróleo que no baja de los USD 100 por barril y que el Estrecho de Ormuz está lejos de volver a la normalidad. Los commodities siguen altos y benefician a la Argentina. Donde sí hubo ruido esta semana fue en Brasil, que ya está entrando en modo electoral, y el mercado descuenta una disputa entre Bolsonaro junior y Lula. De cualquier manera, la economía brasilera crece lento, pero sin pausa”.

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Para la consultora, “la segunda semana de mayo no trajo grandes cambios. El clima financiero sigue tranquilo y las expectativas están sobre la velocidad del rebote de la economía real. El BCRA continúa comprando reservas y las tasas de interés a empresas de primera línea siguen en 2,2%. Se confirmó la baja de la inflación en abril (2,6%) y esperamos que siga en mayo (segunda semana 0,5% y proyectamos 2% para mayo). Los datos de actividad en abril siguen mixtos. Seguimos proyectando un segundo trimestre mejor, por el rebote de los salarios, por la menor inflación, la cosecha y mayor movimiento en inversión”.

Las expectativas de FMyA para el segundo semestre son “un rebote del dólar, menor oferta del agro y más demanda de ahorristas e importadores”. Un rebote moderado, que hoy no parece estar a la vista porque hace 7 meses que el dólar está cayendo. El mercado también se va preguntando sobre el dólar en la previa electoral de 2027”.

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La mejora del precio de las commodities es una señal favorable para la Argentina, dice FMyA REUTERS/Martin Cossarini

Para la consultora de Marull “los drivers para que siga bajando el riesgo país están: se viene el desembolso del FMI y el anuncio de la garantía de organismos internacionales y privatizaciones (AYSA, Hidrovía y Belgrano Cargas). Mientras, el BCRA seguirá comprando reservas (ya adquirió USD 8.000 millones) y el Tesoro colocando Bonares (USD 3.200 millones)”.

De la presión de la política dice que “en un contexto de debilidad en la economía real, la atención se la llevó la marcha universitaria, tema que continuará varios meses más. Las provincias sufrieron un revés esta semana con un recorte de $1,3 billones, en un contexto de recaudación débil y gasto contenido. En mayo, Udesa mostró un leve rebote en la Imagen Neta en Javier Milei (esperable). Por otra parte, bajó Axel Kicillof y, llamativamente, subieron Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. La agenda parlamentaria sigue sin ruido, y sin grandes temas”.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advierte que “llegamos a la mitad de mayo dejando atrás una semana en la que el dólar a nivel global se ha fortalecido y el costo de endeudamiento del Tesoro estadounidense se ha incrementado ante la amenaza de crecientes riesgos inflacionarios producto del alza en los precios de los commodities energéticos y su traslado a precios. Las chances de una pronta reapertura del Estrecho de Ormuz se desvanecen y el mercado no ha visto resultados concretos del encuentro entre Trump y Xi Jinping, más allá de lo positivo en cuanto a la mejora en la relación entre las dos principales potencias globales. Las principales divisas de la región se han debilitado contra el dólar más de lo que lo ha hecho el peso argentino y eso en un contexto de inflación alta favorece a la apreciación del tipo de cambio real”.

Mejora no garantizada

El informe agrega que “comenzaron a descender los break evens (puntos de equilibrio) del mercado de bonos, lo que mejora el atractivo de los rendimientos en pesos, con la salvedad de que estos se mantienen en terreno real negativo. Sin embargo, esta mejora no está garantizada ya que los riesgos de que la fortaleza en el dólar y la escalada en los precios de la energía se profundicen pueden obstaculizar la desaceleración en la inflación local. El tipo de cambio se encuentra a un 24% de distancia de la banda superior y, ante la falta de atractivo en los rendimientos en pesos, los riesgos del escenario internacional y la aproximación al año electoral, se puede incrementar el interés por cerrar posiciones en pesos más aún luego de los altos rendimientos que ha ofrecido el carry durante la primera parte de 2026. El mercado de cobertura cambiaria comenzó a mostrar algunas señales que pueden estar indicando que, si bien este no espera una situación de estrés en el corto plazo, ha comenzado a abrir el paraguas, anticipándose al calendario electoral”.

Además, F2 resalta la cancelación de cerca de dos tercios de los USD 3.000 millones activados del swap con China, lo que puede generar objeciones pues debilita la liquidez de la entidad. Sin embargo, prosigue, “las compras de divisas continúan y la semana pasada el desempeño mejoró con un acumulado de compras de casi USD 600 millones. La pregunta es si ante los riesgos del contexto externo, la aproximación al año electoral y la necesidad de acumular reservas el tipo de cambio podrá soportar este nivel de apreciación”.

Las expectativas de los inversores en el overnite, el mercado que opera a futuro hasta la apertura de hoy, mostraban a los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York en rojo, el petróleo con alzas de más de 1% y el oro con baja de 0,50%. El dólar seguía fortaleciéndose ante las principales monedas del mundo. El escenario, salvo que alguna noticia sorpresiva a primera hora de hoy lo cambie, no parece optimista.