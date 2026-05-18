¿Podrán tres casas de subastas vender obras de arte por valor de 2.600 millones de dólares en una semana?

La obra de Gerhard Richter, “Kerze (Vela)” (1982), cuyo valor se estima entre 35 y 50 millones de dólares y que se encuentra en el comedor de Marian Goodman, se subastará en Christie's el 20 de mayo como parte de su colección. Aunque pueda parecer una fotografía borrosa, se trata de una pintura meticulosamente elaborada (Crédito: Max Touhey / NYT)

Tras años de contracción en el mercado del arte, el sector se prepara para lo que podría ser una temporada de subastas de primavera espectacular, que comienza este jueves y finaliza una semana después. Las señales son claras: la bolsa ha estado al alza, las familias de multimillonarios fallecidos están vendiendo sus obras de arte y muchos multimillonarios vivos desean adquirir un pedazo de historia. Sí, hay guerras en Oriente Medio y Ucrania; la inflación sigue en aumento. Pero el ambiente en el sector del arte de lujo vuelve a ser optimista, por primera vez en años.

Christie’s, Sotheby’s y Phillips pretenden vender más de 2.600 millones de dólares en arte durante la próxima semana. Esta cifra sigue estando muy por debajo de los 3.200 millones de dólares que vendieron en subastas similares en noviembre de 2022, el máximo reciente del mercado, pero es más de un 60% superior a la estimación máxima de 1.600 millones de dólares de las ventas de mayo pasado.

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Las expectativas se ven impulsadas por una colección de obras de arte excepcionales, más amplia y valiosa que la que las casas de subastas han tenido en mucho tiempo. Se espera que once lotes se vendan por 50 millones de dólares o más este mes, en comparación con solo dos en mayo de 2025.

Las obras más caras de esta temporada fueron creadas por artistas de renombre como Jackson Pollock y Mark Rothko, lo que representa un refugio seguro en un mercado que ha capeado casi cuatro años de turbulencias. Las obras también provienen de las colecciones de algunos de los mecenas más destacados del arte moderno y contemporáneo, como el magnate editorial S.I. Newhouse, la filántropa Agnes Gund y los galeristas Marian Goodman y Robert Mnuchin.

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“Este es un momento en el que el mercado del arte y la historia del arte convergen”, dijo Betsy Bickar, directora de asesoría artística de Citi Wealth. “No se podría imaginar una mejor procedencia para algunas de estas piezas”.

Por el contrario, las últimas subastas importantes de Nueva York se basaron en parte en piezas estrella imperfectas —como un busto de Alberto Giacometti que aspiraba a alcanzar los 70 millones de dólares pero que fracasó sin comprador— y lotes que generaron tanto memes como ventas. Entre estos últimos se encontraban un plátano de 6,2 millones de dólares, un esqueleto de Triceratops juvenil y un inodoro dorado funcional titulado América.

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El subastador de Sotheby’s dio por finalizada la venta de un cuadro de Gustav Klimt, Bildnis Elisabeth Lederer (Retrato de Elisabeth Lederer), el otoño pasado.Gustav Klimt’s Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer), from 1914-1916, narrowly survived World War II. It sold for $236.4 million with fees at Sotheby’s November 2025 sale (Crédito: Tony Cenicola/The New York Times)

“En los últimos cinco años se ha vuelto un poco barroco”, dijo Robert Manley, presidente y director mundial de arte moderno y contemporáneo de Phillips (que vendió el Triceratops). “Cuando uno tiene una sobreabundancia de obras magníficas en su campo, simplemente ve menos de eso”.

Además de las ventas récord de obras de Gustav Klimt, Frida Kahlo y otros artistas el pasado noviembre, los expertos señalan que el cauto optimismo del mercado también se debe a un ajuste de las expectativas. Los vendedores están más dispuestos a desprenderse de tesoros por menos de lo que habrían pagado en el punto álgido del mercado.

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Las obras canónicas de hombres blancos fallecidos son las protagonistas de esta temporada, alterando una tendencia reciente en la que artistas mujeres, artistas vivos y artistas de color alcanzaron nuevos hitos. El número de obras de artistas ultracontemporáneos —nacidos en 1975 o después— ha disminuido en casi tres cuartas partes en comparación con hace cuatro años, y su valor conjunto estimado en mayo de este año es casi una décima parte de lo que era entonces.

Algunos veteranos del sector afirman que este cambio indica una disminución de las pujas especulativas, más que un cambio radical en los gustos.

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¿Podría la incertidumbre económica generalizada atenuar el entusiasmo? En el contexto de “un mundo que se percibe muy frágil, por razones obvias —ya sean conflictos, política, precios de los insumos o el impacto de la IA— el arte se presenta como una excelente reserva de valor”, afirmó Charles Stewart, director ejecutivo de Sotheby’s.

Con la apertura de la subasta el jueves, aquí hay cinco obras clave que ayudarán a determinar si los compradores están de acuerdo.

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Jackson Pollock

“Número 7A, 1948” (1948), aproximadamente 100 millones de dólares, Obras maestras de Christie’s: La colección privada de SI Newhouse, lunes 18 de mayo.

“Number 7A, 1948” (1948), by Jackson Pollock, from the S.I. Newhouse collection at Christie’s (Crédito: Pollock-Krasner Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York / George Etheredge for The New York Times)

Las dos obras más caras que se ofrecen este mes —con un precio estimado de nueve cifras cada una— provienen del legado de Newhouse. Sin embargo, el entusiasmo por el busto mitológico de bronce y pan de oro de Constantin Brancusi, Danaïde, palidece en comparación con Número 7A, 1948 de Pollock, la que probablemente sea la pieza estrella del conjunto. En total, se estima que la cuarta tanda de obras de la colección de Newhouse que se subasta desde su fallecimiento en 2017 alcanzará un valor superior a los 450 millones de dólares.

Según Christie’s, Número 7A, 1948 es la primera pintura de gran formato realizada por Pollock mediante la técnica del goteo que se subasta desde 1961, y un raro ejemplo temprano de su característica innovación: verter óleo y esmalte sobre un lienzo en el suelo.

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Alex Rotter, presidente mundial de Christie’s, calificó 1948 como “el año en que Pollock añadió otra capa a la historia del arte, donde la abstracción se convierte en ritmo y danza”.

La última obra importante de Pollock vendida en subasta fue un esmalte de 1951 perteneciente a la colección de la pareja en proceso de divorcio Harry y Linda Macklowe, en noviembre de 2021. Esa pieza, que Sotheby’s vendió por 61,2 millones de dólares, medía aproximadamente cinco pies por cinco pies, un tamaño modesto en comparación con el trofeo de Newhouse, que mide casi 11 pies de largo.

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Según los expertos, otras dos pinturas de goteo de Pollock de 1948 se han vendido en el mercado privado por precios superiores a los 100 millones de dólares: Número 5, por 140 millones de dólares en 2006; y Número 17A, por unos 200 millones de dólares en 2015. (Según se informa, ambas fueron vendidas por el ejecutivo discográfico David Geffen). El lienzo sin tratar, la paleta de colores limitada y la composición más austera hacen que la obra de Newhouse tenga mayor relevancia histórica.

«Nadie con quien he hablado piensa que la estimación más baja sea cara», dijo David Schrader, expresidente y director global de ventas privadas de Sotheby’s, y fundador de Pace Di Donna Schrader Galleries, una galería del mercado secundario. «Podría alcanzar cualquier precio si las dos o tres personas adecuadas lo desean».

Donald Judd

“Sin título” (1969), entre 10 y 15 millones de dólares, Christie’s Defined Space: La colección de Henry S. McNeil, Jr., miércoles 20 de mayo

Donald Judd, “Untitled” (1969), una de las esculturas apiladas del artista, procedente del tesoro de obras minimalistas de un heredero de Tylenol, en Christie’s (Crédito: Judd Foundation/Artists Rights Society ARS, Nueva York; vía Christie’s)

Hace aproximadamente una década, las esculturas vanguardistas y de líneas definidas de artistas minimalistas como Donald Judd y Dan Flavin estaban de moda, y ventas como la subasta de 2023 de una obra mural de madera, hierro y aluminio de Judd alcanzaron la cifra récord de 14,2 millones de dólares. “Ahora siento que no tengo a nadie interesado en este tipo de obras”, dijo Saara Pritchard, asesora de arte y socia de Fair Warning, una plataforma de subastas.

¿Podrá la colección del difunto heredero de Tylenol, Henry S. McNeil Jr., darle al mercado minimalista el impulso que necesita? Christie’s apuesta por ello. McNeil reunió lo que los expertos consideran el tesoro minimalista más importante que se ha subastado en 20 años.

Christie’s pagará a los hijos de McNeil —quienes crecieron con dibujos de Sol LeWitt en las paredes de sus habitaciones— una suma garantizada (pero no revelada) independientemente del resultado de la subasta. La subasta, que podría generar hasta 30 millones de dólares, está encabezada por la escultura de cobre y plexiglás rojo de Judd, de 1969, que se extiende desde el suelo hasta el techo y emite un brillo rosado; y la primera escultura de tubos fluorescentes de Flavin, de 1963 (con un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de dólares).

Los expertos ofrecen diversas explicaciones para la pérdida de atractivo del minimalismo. En un mercado dominado por pinturas visualmente atractivas, el minimalismo resulta poco inspirador en Instagram, y sus materiales industriales pueden parecer carentes de emoción. «En los últimos años, casi se ha menospreciado: “Ah, esta obra es intelectual”», comentó el galerista David Zwirner, representante del legado de Flavin. «Creo que la situación cambiará».

Mark Rothko

“Brown and Blacks in Reds” (1957), entre 70 y 100 millones de dólares, subasta nocturna Robert Mnuchin: Collector at Heart de Sotheby’s, jueves 14 de mayo

Mark Rothko, “Brown and Blacks in Reds” (1957), de la subasta “Robert Mnuchin: Collector at Heart” del jueves en Sotheby’s (Crédito: Sotheby’s)

Esta temporada pondrá a prueba la capacidad del mercado para absorber obras del expresionista abstracto Mark Rothko: las subastas vespertinas incluyen cinco ejemplos de este artista letón-estadounidense, cuyo récord en subasta se estableció en 2012 con una onírica pintura naranja de 1961. La cifra a superar es de 87 millones de dólares, o 125 millones en dólares actuales. Y hay dos pinturas que podrían alcanzar ese récord.

Según los expertos, el atractivo de una obra de Rothko reside en cómo los colores resuenan en cada persona. Es “uno de los pocos artistas cuyas obras son prácticamente imposibles de comparar”, afirmó Pritchard.

Sotheby’s será la primera casa de subastas el 14 de mayo con este lienzo procedente del legado de Robert Mnuchin, fundador de la prestigiosa Galería Mnuchin. La pintura, que presenta tres bloques de color oscuro sobre un fondo rojo sangre, cuenta con una garantía de preventa que asegura su venta, aunque no necesariamente un precio récord.

Cuatro días después, Christie’s subastará “N.º 15 (Dos verdes y raya roja)”, de 1964, una de las tres obras del legado de Gund, fallecido el pasado septiembre. Se estima que esta envolvente pintura abstracta en verde bosque, índigo, negro y rojo cereza —una paleta atípica para Rothko— alcanzará un precio mínimo de 80 millones de dólares.

Christie’s tardó más que Sotheby’s en obtener una garantía de terceros —el compromiso del comprador de un precio mínimo por adelantado—, lo que sugiere que el mercado de Rothko podría estar enrareciéndose. En los últimos cinco años, seis obras de Rothko se han vendido por más de 40 millones de dólares en subasta. “¿Cuántos compradores nuevos están dispuestos a pagar 80 millones de dólares?”, preguntó Pritchard.

Gerhard Richter

“Kerze (Vela)” (1982), entre 35 y 50 millones de dólares, subasta nocturna Marian’s Richters & 21st Century de Christie’s, miércoles 20 de mayo

Gerhard Richter, “Kerze (Candle)”, 1982, de una subasta de la colección de la galerista Marian Goodman en Christie’s (Crédito: Christie’s)

Si bien Mnuchin era una presencia constante en la sala de subastas, Marian Goodman mantenía el mercado secundario al margen. “La lealtad de Marian era hacia el artista", afirmó la asesora de arte Wendy Cromwell.

Goodman era conocida por acercar al público estadounidense obras sofisticadas, a veces transgresoras, de artistas europeos. Christie’s subasta un conjunto de obras de su descubrimiento más famoso: el artista alemán Gerhard Richter. ¿Merece la pena pagar un precio elevado por el prestigio de esta importante galería?

La pieza estrella es esta evocadora pintura de una vela de 1982. Richter, que alternaba entre la abstracción y la figuración, la creó pintando su propia fotografía de una vela y difuminando ligeramente la imagen con un pincel seco. Cuando la serie se presentó a principios de los años 80, ninguna se vendió, pero Goodman reconoció su importancia y adquirió esta obra poco después de comenzar a representar a Richter. Ahora, estas obras se encuentran entre las más codiciadas del artista.

La venta sirve también como prueba para el mercado de subastas de Richter, que ha caído un 80 % desde su máximo de 2014, según la plataforma de información sobre arte y objetos de colección ARTDAI. Una de las razones de este descenso ha sido la escasez de obras de alto valor en las subastas, según los datos.

Según Christie’s, solo existen 28 cuadros de esta serie. “Si quisieras un cuadro de velas de Richter, probablemente tendrías que esperar cerca de 15 años", dijo Bickar, de Citi Wealth.

Willem de Kooning

“Milkmaid” (1984), entre 10 y 15 millones de dólares, Lévy Gorvy Dayan, sábado 16 de mayo

LGD Hammer celebrará una subasta privada de una obra tardía de Willem de Kooning, “Milkmaid”, de 1984, en la que el artista mostró una técnica más libre y ligera con el óleo y el carboncillo (Crédito: Artists Rights Society ARS, Nueva York; vía Lévy Gorvy Dayan, Nueva York)

Una forma alternativa de comprar y vender arte es participar en la temporada alta de subastas: las subastas privadas. En estos eventos, solo por invitación, a menudo se ofrece un único lote, convirtiéndolo (y a su vendedor) en el centro de atención.

La galería Lévy Gorvy Dayan organiza una subasta privada de este cuadro de De Kooning, que perteneció al Museo de Arte Moderno de San Francisco. La subasta se realizará mediante transmisión en directo, accesible únicamente a clientes seleccionados, quienes pujarán de forma confidencial por teléfono.

«Tanto el comprador como el vendedor desean adoptar este modelo», declaró Brett Gorvy, fundador de la galería y expresidente y director internacional de arte de posguerra y contemporáneo de Christie’s, al ser consultado sobre la motivación de la nueva iniciativa (denominada LGD Hammer). Entre sus ventajas, añadió, destacan una mayor flexibilidad en la programación, una menor exposición pública y comisiones más bajas. Gorvy explicó que el comprador pagará una comisión del 16 %, en comparación con el 20 % que se cobra en una casa de subastas importante.

Este enfoque fue popularizado por Fair Warning, la plataforma de subastas basada en una aplicación, fundada en 2020 por Loïc Gouzer, quien sucedió a Gorvy en Christie’s antes de marcharse para fundar la empresa. Fair Warning celebrará su propia subasta privada el 20 de mayo, de la pintura de Banksy de 2012 titulada “Niña y globo en un paisaje encontrado”. La subasta tendrá lugar en la tienda insignia de Tiffany & Company en Madison Avenue, y la obra, con una estimación de entre 13 y 18 millones de dólares, es la más alta jamás otorgada a una pieza de Banksy en una subasta.

“Creo que el modelo de las grandes casas de subastas tiene fallos y las comisiones son demasiado altas cuando hay personas con la misma experiencia que ofrecen estas alternativas”, dijo Meredith Darrow, asesora de arte, refiriéndose a Fair Warning y LGD Hammer.

Durante las próximas dos semanas, los espectadores podrán comprobar la solidez del mercado de subastas tradicional.