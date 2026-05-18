Economía

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 18 de mayo de 2026

El esquema establecido confirma los aumentos otorgados para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones familiares, incluyendo bonos extraordinarios, mientras mantiene la organización del calendario de cobro según las características de cada grupo

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Fachadas ANSES
La ANSES recuerda que la prestación por desempleo comenzará a abonarse a partir del 22 de mayo, fuera del cronograma de hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 18 de mayo de 2026 el cronograma de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, luego del fin de semana. El calendario define las fechas de cobro por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tipo de beneficio, e incluye tanto los haberes mensuales como los refuerzos extraordinarios vigentes este mes.

El esquema de pagos de mayo contempla un incremento del 3,38% en los haberes, ajustado por la inflación de marzo, por lo que los montos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares llegan actualizados. ANSES sostiene la modalidad escalonada para garantizar la organización y el acceso de los diferentes grupos de beneficiarios en todo el país.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas reciben refuerzos y alcanzan montos de hasta $384.539,28 con bono - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Pensión Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas reciben refuerzos y alcanzan montos de hasta $384.539,28 con bono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran hoy, 18 de mayo de 2026

El calendario oficial de ANSES determina qué grupos perciben sus haberes y asignaciones este lunes 18 de mayo, según la terminación de DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy reciben su haber los jubilados y pensionados cuyo monto no supera el mínimo y cuyo DNI termina en 5. Este grupo retoma el calendario de pagos tras el fin de semana y continuará en los próximos días hasta completar todas las terminaciones.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5. Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se abona hoy a beneficiarias con DNI finalizado en 5, replicando el calendario de la AUH.

anses
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se abonan este lunes a titulares con DNI finalizado en 5

Asignación por Prenatal

Hoy acceden a la Asignación por Prenatal las beneficiarias cuyo DNI termina en 6 o 7. Este beneficio corresponde a trabajadoras registradas y monotributistas.

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan entre el 12 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse del 11 de mayo al 10 de junio, sin distinción por terminación de documento.

Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo

El pago de Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo no corresponde a la fecha de hoy. La prestación por desempleo comenzará a abonarse el 22 de mayo.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La Asignación por Embarazo para Protección Social corresponde hoy a beneficiarias cuyo DNI termina en 5, según el calendario oficial de ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. A este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo se fijó en $2.645.689,38, en tanto la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $179.859,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto base de $314.539,28 y llega a $384.539,28 con el bono. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87 y, con refuerzo, suman $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo, totalizando $463.174,10 con el bono.Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

anses
En mayo de 2026, los haberes mínimos para jubilados y pensionados alcanzan los $393.174,10 más un bono extraordinario de $70.000

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo es de $141.285,31. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares dependen del ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

  • Nacimiento: $82.353
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.307
  • Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)
  • Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF
  • Hijo para protección social: $141.286
  • Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286, mientras que la ayuda escolar anual se sitúa en $55.672, con montos diferenciados para zonas especiales. La prestación por desempleo es de $55.672, cifra válida también para monotributistas y veteranos de guerra.Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo en todo el país.

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