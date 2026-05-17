Ni MrBeast logra views instantáneas: así funciona realmente YouTube

La controversia sobre la supuesta caída de visualizaciones en el canal de MrBeast se originó tras comentarios en el PBD Podcast y viralización en redes sociales. (Foto cortesía The Direct).

El canal de MrBeast, uno de los más grandes de YouTube, se vio envuelto en una polémica reciente tras viralizarse una afirmación que aseguraba que el creador había perdido la mitad de sus espectadores.

La discusión se originó en el PBD Podcast, donde los presentadores especularon sobre el efecto de los cambios en el algoritmo de la plataforma y sugirieron que el canal de Jimmy Donaldson habría experimentado una caída brusca del 50 % en sus visualizaciones.

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MrBeast respondió de forma directa en su cuenta oficial de X, negando que sus cifras se hayan desplomado como se decía. En su mensaje, el creador aclaró que la comparación utilizada por el podcast y muchos usuarios era errónea, ya que enfrentaba vídeos antiguos, publicados hace años y que han acumulado cientos de millones de visitas, con otros mucho más recientes que apenas llevan días o semanas en línea.

El origen de la controversia y la reacción de MrBeast

Todo comenzó con la difusión de un fragmento del PBD Podcast en el que los conductores debatían si las recientes modificaciones en el algoritmo de YouTube podían estar perjudicando a grandes creadores, con MrBeast como ejemplo principal. La hipótesis de una caída abrupta del 50 % en sus vistas se viralizó, alimentando rumores en redes sociales y motivando respuestas de sus seguidores y detractores.

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La confusión sobre la caída de vistas surgió al comparar vídeos recientes de MrBeast con otros publicados hace años que acumularon cientos de millones de visualizaciones.(REUTERS/Mohammed Benmansour)

MrBeast no tardó en intervenir. “Veo ese número de la ‘caída del 50 %’ y no estoy muy seguro de quién ha hecho esas cuentas”, escribió en X. Agregó que los vídeos con cientos de millones de visualizaciones tienen varios años de antigüedad.

En cambio, los más nuevos todavía no han tenido tiempo suficiente para alcanzar esas cifras, pero continúan sumando entre 5 y 10 millones de vistas cada mes, durante años.

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El creador insistió en que sus vídeos son “atemporales”, lo que significa que siguen recibiendo visitas mucho tiempo después de su publicación. Por eso, comparar el rendimiento de un vídeo reciente con uno publicado hace dos años resulta engañoso y no refleja el comportamiento real del canal ni el interés de su audiencia.

Vídeos 'atemporales' en YouTube, como los de MrBeast, siguen recibiendo visitas mucho tiempo después de su publicación inicial, según datos del creador. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo funciona el ciclo de visualizaciones en YouTube

La explicación de MrBeast coincide con lo que indican los datos y tendencias sobre el funcionamiento del algoritmo de YouTube. Es común creer que un vídeo debe volverse viral en sus primeras 24 horas o de lo contrario está “muerto”, pero este es uno de los mitos más extendidos de la plataforma. El proceso real de obtención de vistas se da en varias etapas y puede extenderse durante meses o incluso años.

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Cuando un creador publica un vídeo, YouTube lo muestra primero a su audiencia principal, es decir, sus suscriptores y usuarios habituales. En las primeras 24 a 48 horas, el algoritmo evalúa el rendimiento inicial mediante métricas como la tasa de clics y la retención de audiencia.

Si estos indicadores son altos, el vídeo comienza a recomendarse a públicos más amplios de inmediato. Si no, puede estancarse rápidamente.

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Existe el fenómeno 'evergreen' en YouTube, donde vídeos que responden a búsquedas frecuentes se posicionan entre tres y seis meses después de ser publicados.(REUTERS/Dado Ruvic/)

Sin embargo, existe un segundo ciclo de tracción, llamado “evergreen”. Los vídeos que responden a preguntas frecuentes o abordan temas buscados suelen tardar entre tres y seis meses en posicionarse plenamente.

Un vídeo puede pasar de unas pocas decenas de visualizaciones en la primera semana a sumar decenas de miles o incluso millones con el paso del tiempo, a medida que los usuarios lo encuentran a través del buscador o de recomendaciones.

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Finalmente, está el fenómeno del “late bloomer” o explosión tardía. Un vídeo puede permanecer con un bajo nivel de vistas durante meses y luego dispararse si, por ejemplo, el tema se vuelve tendencia o el canal gana notoriedad por otro contenido exitoso. El algoritmo no “olvida” los vídeos antiguos: los sigue evaluando y recomendando si detecta que hay interés renovado.