MrBeast inaugura Beast Land, su parque de atracciones con juegos inspirados en sus retos virales

Beast Land forma parte de la expansión internacional de la marca MrBeast en alianza con el festival Riyadh Season. (Reuters)

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, inauguró este 13 de noviembre un parque temático inspirado en en los desafíos virales que lo han convertido en el creador de contenido más seguido de YouTube. Este centro, denominado Beast Land, está ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita.

Desde el 13 de noviembre hasta el 27 de diciembre, fanáticos y curiosos pueden explorar este recinto que traslada la espectacularidad de los videos de MrBeast.

¿Qué juegos estarán disponibles en Beast Land?

Entre las atracciones principales figura “Tower Siege”, un juego en el que los participantes utilizan catapultas para lanzar pelotas hacia cilindros de 18 metros de altura.

Otro de los retos, “Drop Zone”, sitúa a seis personas sobre trampillas activadas por botones que determinan quién cae último, mientras que “Airmail” desafía a los asistentes a soltarse por una tirolesa y dejar caer bolsas con peso en el centro de un objetivo.

La inauguración de Beast Land marca un intento por reinventar el modelo tradicional de parques de diversiones con juegos originales. (Reuters)

El recorrido “Dungeon Espace” añade un componente de laberinto y pruebas de habilidad, consolidando una oferta que va más allá de las montañas rusas y atracciones convencionales.

El propio Jimmy Donaldson ha expresado su intención de romper con el modelo tradicional de los parques de diversiones. “No quería que esto fuera como un parque temático típico, pensé todo desde los principios básicos y creé juegos que me encantaría probar”, afirmó el creador en un mensaje difundido en X. Además, señaló la presencia de numerosos juegos originales y la inclusión de montañas rusas y atracciones.

¿Por qué un lugar en Medio Oriente?

La elección de Riad como sede de Beast Land responde a una estrategia orientada a acercar la experiencia a una audiencia global, especialmente a los seguidores de Oriente Medio. Donaldson explicó que “la mayoría de mi audiencia está fuera de América y contamos con una gran base de fans en Oriente Medio. Quería darles la oportunidad de participar”.

Esta decisión se enmarca en un acuerdo firmado en mayo con el festival Riyadh Season, un evento cultural y de entretenimiento que ha servido de plataforma para la expansión de la marca MrBeast en la región.

MrBeast eligió Riad como sede de Beast Land para acercar sus desafíos a sus seguidores de Medio Oriente. (Reuters)

En el pasado, el creador ya había colaborado en un reto junto al futbolista Cristiano Ronaldo en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudita, reforzando su vínculo con el público local.

El historial mediático de MrBeast

La trayectoria de MrBeast en YouTube se caracteriza por desafíos de alto impacto y premios millonarios, lo que le ha permitido reunir una audiencia que supera los 450 millones de seguidores.

Entre sus iniciativas más reconocidas figuran la recaudación de USD 20 millones para plantar la misma cantidad de árboles, la recreación en la vida real de la serie Squid Game, la construcción y entrega de 100 casas y el financiamiento de intervenciones médicas que devolvieron la movilidad a 2.000 personas.

Estas acciones han consolidado su reputación como uno de los creadores más influyentes y filantrópicos de la plataforma.

El lanzamiento del parque en Arabia Saudita ocurre mientras persisten tanto el entusiasmo de los fans como controversias legales en torno a Jimmy Donaldson. (Reuters)

No obstante, la notoriedad de Jimmy Donaldson también ha estado acompañada de controversias. En septiembre, un video titulado “Would You Risk Dying For $500,000?” generó críticas por la seguridad de los desafíos, ya que un participante atravesó obstáculos de fuego, cañones y explosiones para competir por medio millón de dólares.

Ante las preocupaciones del público, Donaldson respondió: “Queremos mencionar que nos tomamos la seguridad extremadamente en serio. Cada reto fue probado por distintos especialistas y hubo un equipo de rescate presente con bomberos, paramédicos y buzos”.

Además de las cuestiones relacionadas con la seguridad, en septiembre de 2024, cinco concursantes del reality Beast Games presentaron demandas contra el youtuber por supuestos malos tratos, abuso sexual y salarios impagos, lo que ha mantenido la atención sobre su figura más allá del ámbito digital.

Las reacciones en la comunidad digital y entre los medios especializados reflejan tanto la expectación como el escrutinio que rodean cada paso de MrBeast. Mientras Beast Land representa una apuesta por trasladar el fenómeno de los desafíos de YouTube al mundo real, la evolución de su proyecto continúa generando debate y seguimiento en el entorno global del entretenimiento.