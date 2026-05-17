La frase con la que Larry Page, cofundador de Google, te motiva a ser ambicioso con tus metas

La frase de Larry Page sobre apuntar a las estrellas y llegar a la luna destaca la importancia de la ambición en el logro profesional. (Reuters)

Hay frases que encierra muy bien conceptos de una manera más ilustrativa y no tan literal, como es el caso de unas palabras pronunciadas por Larry Page, cofundador de Google.

“Cuando apuntas a las estrellas, puede que no las alcances, pero aun así llegarás a la luna”. Es la frase con la que el empresario quiere dar a entender la importancia de la ambición y la resilencia.

PUBLICIDAD

Según Page, fijarse objetivos extraordinarios no solo eleva las aspiraciones, sino que también garantiza que incluso los “fracasos” conduzcan a avances notables, muy por encima de lo que se lograría con metas convencionales.

El significado profundo de la frase de Larry Page

La frase de Page puede interpretarse como una invitación a la resiliencia ante el fracaso. Sin embargo, esta lectura resulta insuficiente para capturar la verdadera profundidad de su mensaje. Lo esencial radica en cómo la ambición redefine el punto de llegada: cuando alguien se conforma con metas modestas, cualquier traspié lo deja por debajo del promedio.

PUBLICIDAD

El cofundador de Google defiende la resiliencia ante el fracaso y advierte sobre los límites que impone establecer metas modestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, al perseguir un objetivo extraordinario —“apuntar a las estrellas”—, incluso quedarse corto significa alcanzar logros sobresalientes, como “llegar a la luna”.

El sentido de la cita también desafía la tendencia a establecer metas seguras por temor al error. Page advierte sobre el costo oculto de esa cautela: al limitar las ambiciones, también se limita el potencial de logro. Así, la altura del objetivo termina marcando el techo —y el piso— de los resultados posibles.

PUBLICIDAD

La frase se convierte, entonces, en un argumento contra la timidez a la hora de definir metas, y a favor de la audacia como motor de innovación y crecimiento.

La cita de Larry Page sintetiza su creencia en que la verdadera innovación surge al plantearse metas casi imposibles. Incluso si el resultado queda por debajo de la expectativa inicial, se consigue algo extraordinario. Este enfoque anima a desafiar los límites y a no temer al fracaso, porque el simple hecho de intentar lo extraordinario puede conducir a logros que, por cualquier otro estándar, serían considerados sobresalientes.

PUBLICIDAD

Page advierte que la cautela al definir objetivos reduce el potencial de logro y limita el crecimiento en entornos competitivos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de la ambición en el contexto profesional actual

En el entorno empresarial actual, marcado por la presión de resultados inmediatos y medibles, el mensaje de Page adquiere especial relevancia. La cultura de los objetivos a corto plazo, indicadores virales y metas trimestrales favorece la proliferación de pequeñas metas defendibles y seguras.

Ante esta tendencia, la invitación de Page es disruptiva: no se trata de ignorar la planificación, sino de elegir bien el rumbo antes de definir el plan. La orientación de la ambición inicial determina el alcance de todo lo que sigue.

PUBLICIDAD

Este razonamiento resulta aplicable tanto para quienes comienzan su carrera como para líderes empresariales o fundadores de start-ups. La pregunta de fondo, según Page, es si se está apuntando a las estrellas o si se buscan metas que ya se sabe que pueden alcanzarse. Esa decisión, asegura, define no solo el techo, sino también el piso de los logros posibles.

Otro matiz relevante de la filosofía de Page tiene que ver con la competencia. Él sostiene que pocas personas se atreven a perseguir metas imposibles, lo que paradójicamente reduce la cantidad de rivales en ese espacio. En cambio, los objetivos más convencionales suelen estar saturados de competencia. Así, la ambición extrema no solo aumenta las posibilidades de un impacto mayor, sino que ubica al innovador en un terreno menos concurrido.

PUBLICIDAD

Larry Page atribuye parte de su éxito y fortuna, actualmente superior a 300.000 millones de dólares, a su filosofía de ambición extraordinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Larry Page en la actualidad: el segundo hombre más rico del mundo

En la actualidad, la audacia de Page sigue rindiendo frutos. El cofundador de Google alcanzó una fortuna superior a los 300.000 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de Alphabet, matriz de Google, y el avance de su negocio de computación en la nube e inteligencia artificial.

Según el ranking en tiempo real de Forbes, el patrimonio de Page llegó a 300.900 millones de dólares, ubicándolo como la segunda persona más rica del mundo.

PUBLICIDAD

El salto patrimonial fue notable tras la publicación de los últimos resultados trimestrales de Alphabet, que mostraron ingresos y beneficios muy por encima de las previsiones. En una sola jornada, Page sumó cerca de 14.900 millones de dólares, reflejando el impacto positivo de la reacción del mercado.

Alphabet reportó ingresos por 109.800 millones de dólares y ganancias de 5,11 dólares por acción, cuando los analistas esperaban 106.900 millones de dólares y 2,68 dólares por acción, respectivamente.

PUBLICIDAD

El principal motor de este crecimiento fue Google Cloud, que experimentó un aumento interanual del 63% y alcanzó ingresos por 20.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los pilares de la compañía. Sundar Pichai, CEO de Alphabet, resaltó que las soluciones de inteligencia artificial se convirtieron, por primera vez, en “motor de crecimiento principal”.