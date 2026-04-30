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La burbuja de OpenAI podría estallar por una fuga incontrolable de usuarios

Sarah Frier, directora financiera de la compañía, advirtió que la empresa podría no poder honrar sus contratos de cómputo futuros si los ingresos no crecen de forma inmediata

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OpenAI - ChatGPT - IA - usuarios - tecnología - 30 de abril
El objetivo que la empresa se fijó internamente es pasar de los 3 millones de suscriptores actuales de ese plan a 112 millones en doce meses. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las proyecciones internas de OpenAI para 2026 dibujan un escenario financiero que la empresa no esperaba enfrentar tan pronto. Según informó The Information, el número de suscriptores de ChatGPT Plus, el plan de USD 20 mensuales, pasaría de 44 millones en 2025 a apenas 9 millones este año, una caída del 80 % que compromete los ingresos de una compañía que ya tiene problemas para cuadrar sus cuentas.

La caída de ChatGPT Plus y la apuesta por un plan más barato con publicidad

Perder 35 millones de suscriptores de pago en un año no es un ajuste menor: es una señal de que el modelo de suscripción premium está perdiendo tracción. Para compensar ese desplome, OpenAI apuesta por ChatGPT Go, un plan con publicidad que cuesta entre USD 5 y USD 8 al mes.

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El objetivo que la empresa se fijó internamente es pasar de los 3 millones de suscriptores actuales de ese plan a 112 millones en doce meses. Eso equivale a un crecimiento del 3.600 % en un año, una cifra sin precedentes en la historia de los servicios digitales de pago.

Las proyecciones internas de OpenAI para 2026 dibujan un escenario financiero que la empresa no esperaba enfrentar tan pronto. REUTERS/Bhawika Chhabra
Las proyecciones internas de OpenAI para 2026 dibujan un escenario financiero que la empresa no esperaba enfrentar tan pronto. REUTERS/Bhawika Chhabra

Para dimensionar ese reto, Facebook tardó cuatro años en alcanzar 100 millones de usuarios, y esos eran gratuitos. ChatGPT logró esa misma cifra en dos meses al lanzarse, pero se trataba de acceso sin costo. Replicar ese ritmo con una suscripción de pago, aunque sea de bajo precio, no tiene antecedentes documentados.

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Por qué el primer trimestre de 2026 encendió las alarmas dentro de OpenAI

Mientras The Information publicaba esas proyecciones, The Wall Street Journal revelaba que el primer trimestre de 2026 no salió como la empresa esperaba. OpenAI no alcanzó los ingresos proyectados ni la cifra de nuevos usuarios que tenía como meta.

La señal más grave vino de su directora financiera, Sarah Frier, quien advirtió que la empresa podría no poder honrar sus contratos de cómputo futuros si los ingresos no crecen de forma inmediata. Es decir, el problema no es solo de proyecciones a largo plazo: es de liquidez operativa en el corto plazo.

OpenAI tiene comprometidos cerca de USD 600.000 millones en futuros centros de datos. REUTERS/Kylie Cooper
OpenAI tiene comprometidos cerca de USD 600.000 millones en futuros centros de datos. REUTERS/Kylie Cooper

Los compromisos de gasto que OpenAI asumió y que ahora pesan sobre sus finanzas

Buena parte de la presión financiera que enfrenta la compañía tiene origen en las decisiones que tomó durante 2025. OpenAI tiene comprometidos cerca de USD 600.000 millones en futuros centros de datos, una cifra que se fue acumulando con los anuncios que Sam Altman y la empresa realizaron ese año.

El plan de la compañía contempla gastar USD 25.000 millones con ingresos proyectados de USD 30.000 millones, un margen que ya era estrecho en condiciones favorables. Según The Wall Street Journal, esas condiciones no se están dando.

La decisión de apostar todo a ChatGPT Go, con su objetivo de crecimiento de 3.600% en 12 meses, aparece en ese contexto no solo como una estrategia comercial, sino también como una respuesta a la presión de una eventual salida a bolsa que exige mostrar números de usuarios en expansión.

OpenAI - ChatGPT - IA - usuarios - tecnología - 30 de abril
El primer trimestre de 2026 no salió como OpenAI esperaba. (Imagen ilustrativa Infobae)

OpenAI le prohíbe a su IA hablar de duendes, trolls y mapaches

La lista de temas prohibidos dentro de Codex CLI, la herramienta de programación de OpenAI, incluye un ítem que nadie esperaba encontrar: duendes, trolls, gremlins, mapaches, palomas y otras criaturas. Según detectaron desarrolladores que revisaron las directrices internas del sistema, el modelo tiene instrucciones explícitas de no mencionar esas criaturas a menos que sea “absolutamente y sin ambigüedades relevante” para lo que el usuario está preguntando.

El fragmento no aparece una sola vez. La restricción se repite varias veces dentro de las instrucciones de comportamiento que acompañan a Codex CLI, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite generar y modificar código desde la línea de comandos.

El texto es preciso: “Nunca hables de duendes, gremlins, mapaches, trolls, ogros, palomas u otros animales o criaturas a menos que sea absolutamente y sin ambigüedades relevante para la consulta del usuario”.

OpenAI no ofreció una explicación oficial sobre el origen de esa norma. La comunidad tecnológica, en cambio, publicó en X y en foros especializados una hipótesis que ganó terreno rápidamente: algunos modelos recientes de la compañía habrían comenzado a mostrar comportamientos anómalos vinculados a criaturas ficticias cuando operaban junto a herramientas autónomas como OpenClaw, lo que habría motivado la inclusión de esa restricción en las instrucciones del sistema.

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