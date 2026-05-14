El conector de audio creado hace más de 100 años que aún sobrevive en la era digital

Un conector jack de 3,5 mm antiguo y uno moderno se exhiben lado a lado sobre una mesa de madera, simbolizando la evolución tecnológica desde el siglo XIX hasta la era actual de dispositivos como el iPhone y los cables USB-C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conector de audífonos de 3,5 milímetros, conocido popularmente como “jack”, es una de las tecnologías más longevas de la industria electrónica. Aunque hoy gran parte de los dispositivos modernos apuesta por conexiones inalámbricas o puertos USB tipo C, este pequeño sistema analógico nacido en el siglo XIX continúa presente en estudios de grabación, instrumentos musicales, computadoras y algunos teléfonos móviles.

La discusión sobre su futuro se intensificó hace algunos años, cuando Apple eliminó el puerto jack del iPhone 7, marcando un cambio que luego seguirían otras compañías. Desde entonces, el mercado comenzó a migrar hacia el audio inalámbrico y los conectores digitales, especialmente el USB tipo C.

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Un invento nacido en el siglo XIX

Aunque hoy el jack está asociado principalmente a audífonos y celulares, su origen se remonta a 1878, cuando fue desarrollado para las antiguas centralitas telefónicas.

La primera versión utilizaba un conector de 6,35 milímetros y servía para conectar y desconectar llamadas manualmente mediante cables físicos. Su diseño debía cumplir dos requisitos fundamentales: insertarse fácilmente y mantener una conexión estable.

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Operadores de una central telefónica del siglo XIX trabajan con cables y conectores, mientras smartphones, auriculares inalámbricos y relojes inteligentes flotan a su alrededor, simbolizando la evolución de la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, este sistema se convirtió en estándar dentro de la industria del audio profesional. Hasta hoy, los estudios de grabación, amplificadores y guitarras eléctricas continúan utilizando conectores de 6,35 milímetros debido a su fiabilidad y resistencia.

Décadas más tarde apareció la versión miniaturizada de 3,5 milímetros, impulsada por la popularización de radios portátiles y reproductores de música compactos durante el siglo XX.

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Cómo funciona el conector jack

El funcionamiento del jack es relativamente simple. El conector metálico se divide en varias secciones que transmiten distintas señales de audio.

En los modelos estéreo clásicos:

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La punta transmite el canal izquierdo.

El anillo envía el canal derecho.

El cuerpo actúa como conexión de tierra.

Versiones más modernas incorporaron un segundo anillo para añadir funciones como micrófono integrado o controles de volumen.

Su principal ventaja siempre fue la compatibilidad universal. Durante años, prácticamente cualquier audífono podía conectarse a teléfonos, computadoras, televisores o equipos de sonido sin necesidad de adaptadores.

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Un smartphone moderno sin puerto jack destaca la evolución del audio, mostrando la preferencia por el USB-C y la conectividad Bluetooth frente a los audífonos clásicos con cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple aceleró el cambio hacia el audio inalámbrico

El punto de quiebre llegó en 2016, cuando Apple presentó el iPhone 7 sin puerto jack de 3,5 milímetros.

La compañía defendió la decisión argumentando que buscaba ahorrar espacio interno, mejorar la resistencia al agua y apostar por tecnologías inalámbricas. En reemplazo del conector tradicional, Apple impulsó el uso del puerto Lightning y los auriculares Bluetooth.

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La decisión generó críticas inmediatas. Más de 200.000 personas firmaron peticiones para que la empresa reconsiderara el cambio, señalando que millones de audífonos quedarían obsoletos y que la medida aumentaría la basura electrónica.

Sin embargo, el movimiento terminó marcando tendencia dentro de la industria tecnológica.

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Una línea de tiempo visual destaca la persistencia del conector jack 3.5mm, conectando radios, walkman, computadoras, guitarras eléctricas y smartphones, ilustrando la evolución tecnológica del audio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USB tipo C se convirtió en el nuevo estándar

Tras la decisión de Apple, muchos fabricantes Android comenzaron también a eliminar el jack de sus dispositivos premium.

Actualmente, la mayoría de smartphones modernos utiliza el puerto USB tipo C para cargar el dispositivo y transmitir audio digital mediante el mismo conector.

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El USB tipo C ofrece varias ventajas frente al jack tradicional:

Permite transferencia de datos y energía.

Soporta audio digital de mayor calidad.

Reduce el espacio interno necesario.

Facilita diseños más delgados.

Además, el crecimiento de los audífonos inalámbricos impulsó todavía más el abandono del puerto analógico.

Marcas como Samsung, Xiaomi y Google eliminaron progresivamente el jack en muchos de sus modelos de gama alta.

El USB tipo C se ha convertido en el estándar actual de los audífonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conector que se resiste a desaparecer

Pese al avance del Bluetooth y el USB tipo C, el jack todavía sobrevive en múltiples sectores.

Muchos músicos, productores de audio y usuarios profesionales siguen prefiriendo conexiones analógicas debido a su baja latencia y estabilidad. Además, numerosos equipos de sonido, laptops, consolas y accesorios continúan incluyendo este puerto por cuestiones de compatibilidad.

Incluso algunos fabricantes de teléfonos todavía mantienen el jack en modelos económicos o enfocados en gaming.

Más de un siglo después de su creación, el conector jack continúa siendo uno de los ejemplos más claros de cómo una tecnología antigua puede adaptarse y mantenerse vigente incluso en plena era digital.