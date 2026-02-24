Top 12 de líderes de tecnología en educación: cómo se está usando la innovación en Colombia

Infobae presenta un ranking de 12 líderes que han impulsado procesos de transformación digital educativa. (Cortesía Infobae)

La educación en Colombia ya no se puede entender sin tecnología. La inteligencia artificial, la analítica de datos, las plataformas digitales, los modelos híbridos de aprendizaje y la automatización de procesos están redefiniendo no solo la manera en que se enseña, sino también la forma en que las instituciones se conectan con el sector productivo y con las necesidades reales del país.

En medio de este proceso de transformación estructural, ha emergido un ecosistema dinámico conocido como edtech —la integración de educación y tecnología— que hoy articula startups, universidades, redes académicas, organizaciones sociales y líderes empresariales.

En ese contexto, Infobae presenta un ranking de 12 líderes que han impulsado procesos de transformación digital educativa, creado empresas tecnológicas con impacto en formación o modernizado instituciones a través de innovación y tecnología.

Se trata de perfiles diversos —desde el sector privado hasta la educación pública y el ámbito universitario— que comparten un mismo eje: convertir la tecnología en herramienta concreta de desarrollo educativo y social.

1. Freddy Vega – CEO y cofundador de Platzi

Colombiano y considerado uno de los grandes íconos de la industria tecnológica latinoamericana, Freddy Vega ha convertido a Platzi en una de las plataformas de educación digital más influyentes del continente.

Con más de cinco millones de estudiantes en América Latina, la compañía ha democratizado el acceso a formación en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad y habilidades digitales clave para la economía del conocimiento.

Su modelo 100% en línea, basado en actualización permanente y comunidad, ha sido determinante en la formación de talento tecnológico regional y en la consolidación de Colombia como actor relevante del ecosistema edtech latinoamericano.

2. Esteban Piedrahita – Rector de la Universidad Icesi

Esteban Piedrahita lidera la Universidad Icesi, una de las instituciones más reconocidas del Valle del Cauca, desde donde ha impulsado una estrategia orientada a acompañar la transformación digital de los sectores productivos de la región.

Bajo su rectoría, la universidad ha fortalecido programas en tecnología, analítica de datos e innovación empresarial, articulando investigación aplicada con necesidades del tejido empresarial.

Su liderazgo ha promovido alianzas con empresas y desarrollo de talento digital, consolidando a Icesi como un actor clave en la modernización económica del suroccidente colombiano y un socio estratégico para la competitividad regional.

3. Jaime Restrepo – CEO de Rotorr

Médico, investigador y músico, con dos doctorados en Economía Social y Educación y actualmente candidato a un tercero en Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad Nacional de Colombia, Jaime Restrepo dirige Rotorr con un enfoque que articula educación, ciencia y tecnología al servicio público.

Desde allí ha liderado proyectos inspirados en la Sociedad 5.0, enfocados en el desarrollo de habilidades en innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento, con impacto en entidades públicas en modernización y comunidades marginadas.

Su trabajo busca integrar investigación aplicada con necesidades reales, promoviendo el aprendizaje basado en retos y proyectos como motor de cambio cultural. Más que hablar de innovación, apuesta por la apropiación del conocimiento como herramienta para generar oportunidades y fortalecer la gestión pública desde la educación.

4. Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda – Cofundadores de Mis Propias Finanzas

Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda, esposos y socios en esta iniciativa, son los fundadores de Mis Propias Finanzas, una de las plataformas más reconocidas de educación financiera digital en Colombia.

Han construido un proyecto que combina formación virtual, contenidos en redes sociales y programas prácticos para enseñar ahorro, inversión y planificación económica.

Su propuesta ha democratizado el acceso al conocimiento financiero para miles de jóvenes y profesionales, integrando pedagogía clara con herramientas digitales y lenguaje cercano, adaptado a nuevas generaciones que buscan tomar decisiones informadas en la economía digital.

5. Elkin Aldana – CEO de SACS Group y fundador de Escuela 60

Elkin Aldana, CEO de SACS Group —empresa especializada en capacitación técnica y gestión de riesgos industriales y de emergencias— y fundador de la Escuela 60, ha impulsado uno de los programas de formación más especializados en respuesta a emergencias en América Latina.

A través de la Escuela de Bomberos en Español de SACS, ha consolidado un modelo de capacitación de élite orientado a formar profesionales bajo estándares internacionales, incluyendo certificaciones como TEEX. El programa combina entrenamiento intensivo en escenarios reales con actualización en nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del riesgo, como incendios asociados a baterías de litio, energías renovables y operación de maquinaria especializada.

Con ediciones realizadas en Cartagena, la Escuela 60 se ha convertido en un referente regional en formación técnica avanzada, fortaleciendo capacidades en cuerpos de bomberos y equipos de respuesta frente a los desafíos tecnológicos y ambientales del siglo XXI.

6. Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino – Cofundadoras de The Biz Nation

Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino son emprendedoras colombianas y cofundadoras de The Biz Nation, una plataforma digital de formación en emprendimiento dirigida a jóvenes en América Latina.

Con formación en Psicología, Finanzas y Ventas Profesionales, respectivamente, han construido un modelo educativo que combina programas virtuales, contenidos digitales y metodologías prácticas para enseñar creación, validación y escalamiento de negocios en la economía digital.

Como creadoras de contenido y conferencistas, han logrado posicionarse como referentes de emprendimiento juvenil, promoviendo habilidades empresariales, mentalidad estratégica y uso de herramientas tecnológicas para generar oportunidades. Su propuesta integra comunidad, educación digital e inspiración empresarial, fortaleciendo una cultura de innovación entre nuevas generaciones.

7. Mayor General (R) Javier Alberto Ayala – Rector de la Universidad Militar Nueva Granada

El Mayor General (R) Javier Alberto Ayala lidera la apropiación de nuevas tecnologías en la Universidad Militar Nueva Granada, institución que reúne a más de 22.000 estudiantes y más de 88.000 egresados.

Bajo su dirección se implementa una estrategia transversal de inteligencia artificial que impacta procesos académicos, administrativos e investigativos, integrando analítica de datos y fortalecimiento de plataformas digitales.

Su gestión ha impulsado la virtualización de programas, la modernización institucional y la expansión regional de la universidad. A la par, ha consolidado un proceso de internacionalización que articula cooperación académica e investigación, fortaleciendo un modelo universitario que conecta ciencia, tecnología y proyección global.

8. Andrés Méndez – Fundador de Colombia EdTech

Emprendedor y creador de las startups Todos Comemos, la fintech Ubanku y EnLaU, Andrés Méndez es una figura reconocida en el segmento de soluciones digitales para universidades y educación superior.

Recientemente fundó Colombia EdTech, el gremio que articula a las startups y empresas del sector de tecnología educativa en el país. Su trabajo ha sido clave para estructurar el ecosistema edtech colombiano, promover la interlocución con el Gobierno y fortalecer la modernización tecnológica de instituciones académicas mediante plataformas digitales, analítica y herramientas de gestión.

9. Juan Manuel Montoya Parra, S.J. – Director Nacional de Fe y Alegría Colombia

El padre Juan Manuel Montoya Parra, S.J., dirige en Colombia Fe y Alegría, movimiento de educación popular de inspiración jesuita con presencia en América Latina que trabaja en comunidades vulnerables mediante educación formal, formación para el trabajo y desarrollo comunitario.

Desde su liderazgo ha impulsado la modernización pedagógica integrando tecnología como herramienta de equidad, fortaleciendo la formación docente y el uso de plataformas digitales y modelos híbridos.

Bajo su gestión, la organización ha llevado recursos tecnológicos a territorios históricamente excluidos, demostrando que la transformación digital, cuando tiene enfoque social, puede convertirse en una estrategia real de inclusión y movilidad.

10. Elkin Libardo Ríos Ortiz – Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia

Elkin Libardo Ríos Ortiz lidera la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, la más grande del país, con más de 10.000 estudiantes y un papel protagónico en la formación de ingenieros que hoy participan en procesos de transformación tecnológica en Colombia.

Desde su decanatura ha fortalecido la articulación entre academia, industria y Estado, impulsando investigación aplicada e incorporación de nuevas tecnologías en la formación. La Facultad se ha consolidado como un actor clave en la modernización regional, promoviendo talento e innovación que aportan a la competitividad y al desarrollo productivo del país.

11. Michel Edery Grimberg – Fundador de Smart Beemo

Michel Edery Grimberg es fundador de Smart Beemo, una plataforma de formación digital que enseña a emprendedores y empresarios a vender a través de internet. Su propuesta se centra en marketing digital, comercio electrónico, publicidad en redes sociales y automatización de embudos de venta para escalar negocios.

A través de cursos y mentorías prácticas, orienta sobre cómo estructurar ofertas digitales, atraer clientes y convertir audiencias en ventas sostenibles. Su modelo combina educación aplicada con acompañamiento estratégico, fortaleciendo habilidades comerciales en la economía digital.

12. Faber Burgos – Divulgador científico y creador de contenido digital

Faber Burgos se ha consolidado como uno de los divulgadores científicos más visibles de Colombia en el entorno digital. A través de su canal de YouTube y redes sociales ha construido una amplia comunidad donde comparte experimentos de física, astronomía y ciencia aplicada con un lenguaje cercano.

Es autor de un libro de experimentos que promueve el aprendizaje práctico en niños y jóvenes. Su reconocimiento creció tras el lanzamiento de un globo estratosférico con cámaras desde gran altitud, proyecto que impulsó la conversación sobre exploración espacial en el país y acercó la ciencia a nuevas generaciones.