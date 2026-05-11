Netflix integra juegos interactivos en la TV: así funciona la nueva apuesta familiar y sin mandos

Netflix convierte tu TV en una consola: así funcionan los juegos interactivos para toda la familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix está dando un paso importante para convertirse en algo más que un servicio de películas y series. Desde hace meses, la compañía ha comenzado a integrar juegos interactivos directamente en televisores, permitiendo que cualquier usuario disfrute de experiencias lúdicas en familia, sin necesidad de mandos o hardware adicional.

Esta función, que ya incluye títulos de fiesta (suelen estar diseñados para ofrecer partidas breves que pueden disfrutarse una tras otra de manera continua) basados en franquicias populares, busca transformar el consumo de entretenimiento doméstico y atraer a un público más diverso.

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La relevancia de esta apuesta radica en su capacidad para reunir a familiares y amigos frente al televisor, creando una experiencia social y participativa que va más allá del visionado pasivo. Al centralizar los juegos dentro de la propia app de Netflix y habilitar los smartphones como mandos, la compañía reduce las barreras de entrada y convierte cualquier salón en un centro de diversión interactivo.

La nueva función convierte cualquier salón en un centro de diversión, permitiendo descubrir y jugar títulos interactivos sin mandos especiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funcionan los juegos interactivos en la TV de Netflix?

A diferencia de los primeros intentos de Netflix con juegos móviles, los nuevos títulos para televisión están completamente integrados en la plataforma. No requieren descargas adicionales: basta con seleccionar la pestaña de “Juegos” en la interfaz principal, junto a las secciones de películas y series.

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Para jugar, cada participante utiliza su propio smartphone como mando, conectándolo a la sesión mediante un código único que aparece en pantalla. Esto elimina la necesidad de mandos especializados y permite que cualquier persona con un teléfono pueda sumarse fácilmente a la partida, sin importar la edad o el nivel de experiencia.

La selección inicial se ha centrado en juegos familiares y de fiesta, con propuestas como Boggle, Lego, Knives Out y experiencias colaborativas basadas en retos o acertijos. El diseño está pensado para que cualquiera pueda participar, ya sea ayudando al jugador principal o esperando su turno, generando así una dinámica social muy parecida a la de los clásicos juegos de mesa.

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De los móviles a la televisión: la evolución del gaming en Netflix

Netflix lanzó sus primeros juegos para móviles en 2021, incluyendo adaptaciones de títulos independientes y algunos exclusivos. Sin embargo, la tasa de adopción fue baja: menos del 1% de los suscriptores jugaba realmente. A pesar de ello, la empresa continuó invirtiendo en el sector, comprando estudios, desarrollando juegos propios y buscando una fórmula que encajara con su propuesta de valor.

Netflix va más allá de las series: juegos interactivos llegan a la TV sin mandos ni instalaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los juegos interactivos para TV representa un cambio de estrategia. Ahora, los juegos están disponibles en el mismo espacio que el resto del contenido, permitiendo que los usuarios los descubran de forma natural y los disfruten en grupo. Esta integración es clave para que los videojuegos de Netflix dejen de ser un servicio aparte y se conviertan en una extensión directa de la experiencia de streaming.

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Cuál es el futuro de los juegos en la televisión de Netflix

Aunque la apuesta por los juegos en la TV ha tenido un buen comienzo, Netflix aún enfrenta varios desafíos para consolidar esta función como un pilar central de su plataforma. Primero, necesita ampliar la variedad de títulos disponibles, incluyendo más géneros y propuestas narrativas. El éxito de experimentos previos como Bandersnatch (Black Mirror) o la llegada de juegos como Oxenfree muestran el potencial de explorar caminos más allá de los juegos de fiesta.

Otro reto es la compatibilidad. Actualmente, los juegos para televisión solo están disponibles en algunos dispositivos, como ciertos smart TV y decodificadores, pero no en todos. La expansión a más plataformas será fundamental para que los juegos sean realmente omnipresentes.

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El movimiento de Netflix responde a una tendencia global de diversificación en los servicios de suscripción. Mientras plataformas como Apple Arcade y Xbox Game Pass redefinen el acceso a videojuegos, Netflix busca diferenciarse integrando el juego social y familiar como parte esencial de su propuesta. Si logra consolidar esta función, la televisión se convertirá no solo en una ventana al cine y las series, sino en un espacio para la creatividad, la interacción y el juego compartido, impulsando una nueva era del entretenimiento digital en el hogar.