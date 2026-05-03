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OpenAI, Nvidia, Microsoft y otras 4 gigantes tecnológicas potenciarán la IA del Pentágono

El presupuesto militar para armas autónomas y sistemas avanzados de IA supera los 54.000 millones de dólares

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Los acuerdos permitirán al ejército estadounidense utilizar tecnología de IA para cualquier uso legal, según el Pentágono. (Reuters)
Los acuerdos permitirán al ejército estadounidense utilizar tecnología de IA para cualquier uso legal, según el Pentágono. (Reuters)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció acuerdos con siete de las empresas más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial (IA) para reforzar la capacidad tecnológica y operativa de sus fuerzas armadas.

El grupo incluye a OpenAI, Nvidia, Microsoft, Google, SpaceX, Amazon Web Services y Reflection AI. El objetivo, según el Pentágono, es acelerar la transformación de las fuerzas armadas hacia una estructura que priorice la IA y mantenga la superioridad en la toma de decisiones en todos los frentes de la guerra.

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Alianzas estratégicas y despliegue de tecnología

El Pentágono informó que estas compañías han dado luz verde para que el ejército estadounidense utilice sus tecnologías “para cualquier uso legal”. Este punto marcó la diferencia con Anthropic, creadora del chatbot Claude, que el mes pasado se negó a incluir la cláusula de uso legal en su contrato con el Departamento de Defensa, lo que derivó en una disputa pública y la exclusión de la startup de los contratos militares.

OpenAi fue una de las primeras empresas en firmar los acuerdos con el Pentágono. (Europa Press)
OpenAi fue una de las primeras empresas en firmar los acuerdos con el Pentágono. (Europa Press)

La colaboración con estas empresas abarca áreas sensibles como inteligencia, guerra con drones, redes de información clasificadas y no clasificadas, y desarrollo de armas autónomas. El Departamento de Defensa ha solicitado 54.000 millones de dólares solo para el desarrollo de este tipo de armamento, mostrando la magnitud de la apuesta por la IA militar.

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Aunque no se detalló el uso específico de cada sistema, el comunicado oficial señala que las compañías seleccionadas contribuirán en la optimización de la síntesis de datos, la mejora de la comprensión situacional y el refuerzo de la toma de decisiones tácticas en entornos operativos complejos.

Reflection AI: un contrapeso a la IA china

Entre las empresas implicadas destaca Reflection AI. Fundada hace apenas dos años, todavía no ha lanzado modelos de IA disponibles al público.

Nvidia aportará su experiencia en hardware y modelos de inteligencia artificial. (Reuters)
Nvidia aportará su experiencia en hardware y modelos de inteligencia artificial. (Reuters)

Sin embargo, su objetivo es producir modelos de código abierto que compitan directamente con desarrollos impulsados por compañías chinas como DeepSeek. Reflection AI busca alcanzar una valoración de 25.000 millones de dólares y ha recibido inversiones directas de Nvidia y del fondo de capital de riesgo 1789 Capital, en el que participa Donald Trump Jr., según informó The Wall Street Journal.

El interés en Reflection AI subraya el enfoque del Pentágono en construir un ecosistema tecnológico robusto y diversificado, capaz de hacer frente a los avances internacionales en inteligencia artificial y garantizar la autonomía tecnológica nacional en ámbitos estratégicos.

Controversias y preocupaciones

La integración de estas empresas en los entornos de red de “Niveles de Impacto 6 y 7” del Pentágono responde a la estrategia de acelerar la innovación, eliminar barreras burocráticas y centrar la inversión en soluciones que consoliden el liderazgo estadounidense en IA militar. Así lo expresó Pete Hegseth, secretario de Defensa, al presentar la nueva “estrategia de aceleración de la IA”, cuyo propósito es desatar la experimentación y posicionar a Estados Unidos en la vanguardia de la guerra tecnológica.

Microsoft colaborará con el Pentágono para integrar soluciones de inteligencia artificial en redes seguras y sistemas de defensa de última generación. (Reuters)
Microsoft colaborará con el Pentágono para integrar soluciones de inteligencia artificial en redes seguras y sistemas de defensa de última generación. (Reuters)

Estos acuerdos, sin embargo, han generado controversia. Existen preocupaciones sobre el gasto público, la ciberseguridad global y el riesgo de que la inteligencia artificial pueda emplearse en tareas de vigilancia interna o en el desarrollo de armas totalmente autónomas.

La negativa de Anthropic a aceptar la cláusula de uso legal refleja el debate ético y legal que rodea la colaboración entre empresas tecnológicas y el sector de defensa. Tras ser calificada por el Pentágono como un “riesgo para la cadena de suministro”, Anthropic ha quedado fuera de la lista de proveedores militares, aunque la empresa ha iniciado acciones legales para revertir esta exclusión.

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