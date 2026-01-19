Tecno

Microsoft lanza actualización de urgencia para Windows 11: resuelve varias fallas

Los parches de seguridad pueden descargarse directamente desde el Catálogo de Microsoft Update

Los problemas principales incluyeron la imposibilidad de apagar correctamente algunos equipos con Windows 11 23H2.

Tras los recientes parches de seguridad de enero de 2026, múltiples usuarios experimentaron fallos en el apagado y en el inicio de sesión remoto. Microsoft actuó con rapidez y difundió correcciones específicas para abordar los problemas más graves, aunque persisten otros inconvenientes no resueltos que afectan la experiencia de millones de usuarios.

Actualizaciones urgentes de Microsoft para Windows 11: errores críticos y soluciones

La publicación de nuevas actualizaciones fuera de banda responde a una serie de fallos surgidos tras la última ronda de parches de seguridad. Los problemas principales incluyeron la imposibilidad de apagar correctamente algunos equipos con Windows 11 23H2 y dificultades de autenticación en las conexiones a Escritorio remoto en las versiones 24H2 y 25H2.

Según Windows Latest, Microsoft ya ha publicado soluciones para dos de estos errores críticos. Para los equipos con Windows 11 25H2 y 24H2, la actualización KB5077744 corrige el fallo que afectaba a las conexiones de Escritorio remoto.

Microsoft actuó con rapidez y difundió correcciones específicas para abordar los problemas más graves.

Por otra parte, la actualización KB5077797 está dirigida a los usuarios de Windows 11 23H2 y soluciona el error que impedía el apagado o la hibernación, especialmente en dispositivos con Inicio Seguro activado.

Ambos parches pueden descargarse directamente desde el Catálogo de Microsoft Update, lo que permite a los usuarios afectados restablecer la funcionalidad habitual de sus equipos sin esperar a la siguiente actualización regular del sistema.

Problemas no resueltos en Windows 11

Aunque los fallos más graves ya cuentan con correcciones, todavía existen varios problemas que Microsoft no ha reconocido ni solucionado oficialmente. Según Windows Latest, tres errores permanecen activos: la aparición de una pantalla negra durante varios segundos o minutos antes de mostrar el cursor, el restablecimiento del fondo de escritorio a negro y un mal funcionamiento del archivo desktop.ini en el Explorador de archivos.

Ordenador con Windows 11.

Estos inconvenientes, aunque menos críticos que los fallos de apagado e inicio de sesión, afectan la experiencia diaria y generan frustración entre los usuarios. Microsoft aún no ha emitido comunicados oficiales sobre estos errores ni ha anunciado una fecha estimada para su resolución.

Fallos en Outlook Classic: bloqueo y riesgos para cuentas POP antiguas

Otro de los problemas detectados tras las actualizaciones recientes afecta a quienes utilizan configuraciones de Outlook Classic con cuentas POP. En estos casos, la aplicación puede bloquearse y seguir ejecutándose en segundo plano, lo que impide un reinicio normal del sistema.

Si bien es posible forzar el cierre de Outlook, se recomienda hacerlo únicamente si se está seguro de no dañar la base de datos de correo electrónico.

Otro de los problemas detectados tras las actualizaciones recientes afecta a quienes utilizan configuraciones de Outlook Classic con cuentas POP.

Microsoft aún no ha publicado una solución para este fallo, pero todo indica que se encuentra trabajando en un parche que será lanzado próximamente para resolver el bloqueo y evitar riesgos adicionales para los usuarios que dependen de Outlook para su gestión de correos.

Estas son las actualizaciones de emergencia de Windows 11

Para quienes hayan experimentado los problemas mencionados, las soluciones ya están disponibles:

  • KB5077744: actualización para Windows 11 25H2/24H2, resuelve el fallo de las conexiones de Escritorio remoto. Puede descargarse desde el Catálogo de Microsoft Update.
  • KB5077797: destinada a Windows 11 23H2, corrige el error que impedía el apagado correcto del equipo. También se encuentra en el Catálogo de Microsoft Update.

Ambas actualizaciones permiten a los usuarios recuperar la estabilidad de sus sistemas mientras Microsoft continúa trabajando en la resolución de los errores pendientes y en el desarrollo de futuros parches de seguridad.

Microsoft es una empresa tecnológica multinacional de Estados Unidos especializada en software, servicios, dispositivos y soluciones.

Qué son los parches de seguridad

Los parches de seguridad son actualizaciones desarrolladas por las empresas de software para corregir vulnerabilidades o errores detectados en sus sistemas operativos y aplicaciones. Su objetivo principal es proteger los equipos frente a amenazas informáticas, como virus, ataques de hackers o accesos no autorizados.

Estas actualizaciones suelen liberarse de manera periódica o de forma urgente cuando se identifican fallos críticos. La instalación de parches de seguridad es fundamental para mantener la integridad y el buen funcionamiento de los dispositivos, ya que previenen riesgos que pueden comprometer la privacidad y los datos de los usuarios.

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones