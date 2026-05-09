Tecno

Día de la Madre: 20 ideas de regalos fáciles y de último momento, según la IA

De acuerdo con Gemini de Google, una de las principales recomendaciones consiste en elegir obsequios personalizados

Guardar
Google icon
Una mujer sonriente con cabello castaño recibe un regalo envuelto en papel kraft y cinta de un niño. Una tarjeta de "Feliz Día de la Madre" está sobre la mesa.
Los regalos fáciles para el Día de la Madre permiten sorprender y demostrar cariño sin necesidad de preparativos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aproxima el Día de la Madre y, si aún no tienes definido un obsequio, la inteligencia artificial puede ayudarte a encontrar ideas prácticas y originales incluso a último momento.

Según Gemini de Google, una de las primeras sugerencias es optar por regalos personalizados que se adapten a los intereses de cada madre.

PUBLICIDAD

La plataforma puede generar recomendaciones basadas en hobbies, preferencias de lectura, recetas favoritas o actividades recreativas, facilitando la elección de detalles significativos y útiles.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Gemini puede darte recomendaciones basadas en los gustos y personalidad de tu mamá. (Google)

Además, Gemini puede proponer experiencias digitales, como la creación de tarjetas virtuales, álbumes de fotos personalizados o mensajes animados diseñados especialmente para la ocasión.

PUBLICIDAD

Estas opciones permiten sorprender y demostrar afecto sin necesidad de realizar compras presenciales, aprovechando las ventajas de la tecnología.

Por último, la inteligencia artificial también ofrece alternativas rápidas, como seleccionar y enviar flores a domicilio, suscripciones a servicios de streaming, o cursos en línea que respondan a los gustos personales de cada madre.

El Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026, según lo establece la Ley 28 de 1925 - crédito Visuales IA
Una tarjeta digital personalizada es una manera rápida de enviar un mensaje emotivo y creativo en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, la IA se convierte en una aliada para quienes buscan soluciones ágiles y creativas para celebrar una fecha especial.

20 ideas de regalos fáciles para el Día de la Madre

La inteligencia artificial recomienda las siguientes 20 ideas de regalos fáciles para el Día de la Madre:

  • Tarjeta digital personalizada creada con inteligencia artificial.

Una tarjeta animada o ilustrada a partir de una descripción especial para tu mamá, con mensajes únicos y diseño original.

  • Álbum de fotos virtual con recuerdos familiares.

Recopilación de fotos y momentos importantes, organizado digitalmente y accesible desde cualquier dispositivo.

  • Ramo de flores a domicilio.

Servicio que permite elegir y enviar un ramo a la puerta de su casa, incluso el mismo día.

Bogotá y sus alrededores ofrecen múltiples alternativas para celebrar el Día de la Madre, desde desayunos sorpresa hasta experiencias gastronómicas y de bienestar - crédito Visuales IA
Opciones como un ramo de flores a domicilio o un desayuno sorpresa llegan puntualmente y requieren solo unos clics para gestionarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Caja de desayuno sorpresa.

Un paquete con café, jugos, pastelería y frutas, listo para disfrutar al comenzar el día.

  • Suscripción a una plataforma de streaming.

Acceso a series, películas o documentales según sus preferencias, por uno o varios meses.

  • Libro electrónico adaptado a sus gustos.

Un e-book elegido de acuerdo a sus intereses, fácil de descargar y leer en cualquier dispositivo.

  • Playlist personalizada en Spotify o YouTube.

Selección de canciones significativas o alegres, organizada especialmente para ella.

Madre con cabello rizado y jersey beige sonríe al abrir un regalo, sentada junto a su hija que la abraza en un sofá. Hay flores y desayuno en la mesa.
Las suscripciones digitales, como plataformas de streaming o revistas, ofrecen entretenimiento y aprendizaje adaptados a sus intereses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Video mensaje de familiares y amigos.

Grabaciones breves reunidas en un solo video, con saludos y muestras de cariño.

  • Cupón para una sesión de spa en casa.

Un vale digital que incluye instrucciones y productos para un día de relajación en casa.

  • Kit de jardinería para principiantes.

Herramientas, semillas y macetas para iniciar su propio jardín, ideal para quienes disfrutan la naturaleza.

  • Curso en línea de cocina, arte o manualidades.

Acceso a clases virtuales para aprender nuevas habilidades en áreas de su interés.

Arreglo de regalos para el Día de la Madre sobre una mesa de madera, incluyendo un ramo de flores, cajas de chocolates, joyas, velas y una taza.
Las velas pueden ser una buena opción del Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Set de velas aromáticas.

Velas de diferentes fragancias para crear un ambiente cálido y relajante en su hogar.

  • Caja de té o café gourmet.

Selección de tés o cafés especiales, de distintas regiones, para quienes disfrutan de nuevas experiencias sensoriales.

  • Pulsera o collar personalizado.

Joyería sencilla con iniciales, nombres o fechas significativas, hecha especialmente para ella.

  • Suscripción a una revista digital.

Acceso mensual o anual a una publicación sobre temas de su preferencia.

Una mujer sentada en un sofá recibe un regalo envuelto en papel marrón con una etiqueta que dice 'Feliz Día Mamá' de una niña sonriente en una sala.
La inteligencia artificial facilita la personalización de obsequios, generando ideas prácticas y originales para celebrar a mamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cuadro decorativo impreso con una foto familiar.

Fotografía significativa impresa y montada para decorar cualquier espacio.

  • Plantita suculenta en maceta decorada.

Una pequeña planta fácil de cuidar, acompañada de una maceta con diseño especial.

  • Agenda o cuaderno con dedicatoria especial.

Artículo de papelería personalizado con su nombre o un mensaje de cariño.

Arreglo de suculentas en una maceta de cerámica decorada, con musgo verde, piedras claras y una casita de barro en miniatura, sobre una mesa de madera.
Regalos como una plantita suculenta o un set de velas aromáticas suman calidez y son fáciles de conseguir o enviar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Delantal personalizado para cocina.

Prenda práctica con nombre, iniciales o mensaje divertido, ideal para quienes disfrutan cocinar.

  • Tarjeta de regalo digital para su tienda favorita.

Un cupón electrónico para gastar en la tienda o plataforma que más le guste, con libertad de elección.

Temas Relacionados

Día de la MadreRegalosGeminiGoogleTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Starlink en Argentina: precios actualizados de mayo 2026

Este es un servicio de internet satelital diseñado para proporcionar conectividad en áreas urbanas, rurales y remotas

Starlink en Argentina: precios actualizados de mayo 2026

ChatGPT incorpora una nueva función de seguridad para los usuarios: podrá contactar a amigos o familiares en caso de emergencia

ChatGPT busca reforzar el apoyo emocional de sus usuarios con un sistema que notificará a personas cercanas en casos potencialmente graves

ChatGPT incorpora una nueva función de seguridad para los usuarios: podrá contactar a amigos o familiares en caso de emergencia

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

La IA revela por qué las cintas métricas tienen rombos negros y cuál es su función

Aunque pasan desapercibidos para la mayoría de usuarios, estos símbolos permiten distribuir vigas y soportes de forma rápida y precisa

La IA revela por qué las cintas métricas tienen rombos negros y cuál es su función

Cómo se vería Bob Esponja si fuera personaje de Fortnite, según la IA

Nano Banana 2, incorporada en Gemini de Google, posibilita la creación de imágenes utilizando prompts

Cómo se vería Bob Esponja si fuera personaje de Fortnite, según la IA

DEPORTES

Con asistencia de Lionel Messi, Inter Miami vence a Toronto FC por la MLS

Con asistencia de Lionel Messi, Inter Miami vence a Toronto FC por la MLS

El golazo de volea de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter en la Serie A: la marca que pelea con Julián Álvarez

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Masters 1000 de Roma: Thiago Tirante venció a un ex top ten y se clasificó para la tercera ronda

La impactante caída de Marc Márquez en el MotoGP por la que sufrió una grave lesión en un pie: “Tuvo muchísima suerte”

TELESHOW

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

Quién se irá de la casa de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

INFOBAE AMÉRICA

Dos ciudades con el mismo nombre lideran el mercado inmobiliario más competitivo de EEUU

Dos ciudades con el mismo nombre lideran el mercado inmobiliario más competitivo de EEUU

Nasry Asfura participó en toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

La película “El Diablo Viste a la Moda 2″ supera los USD 258 millones y se convierte en uno de los mayores éxitos de 2026

Justicia en El Salvador: imponen 10 años de cárcel a hombre que intentó asesinar a una joven de 22

El Salvador: Alianza FC se queda sin técnico frente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026