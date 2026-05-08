Tecno

De ver videos a comprar: así están cambiando las redes sociales el consumo digital

Nueve de cada diez usuarios realizaron una compra tras descubrir un producto o servicio en TikTok

Guardar
Google icon
Manos sosteniendo un smartphone con una página de e-commerce abierta, rodeado de íconos digitales de candado, escudo, verificación y huella dactilar, simbolizando seguridad.
Comprar productos en redes sociales es cada vez más frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar productos vistos en redes sociales se ha convertido en una práctica habitual. Los usuarios acceden a estos artículos tanto a través de videos de creadores de contenido, como los de “get ready with me”, como mediante anuncios directos dentro de las plataformas.

Según datos del Interactive Advertising Bureau, filial Colombia, la publicidad digital representa actualmente el 59% del total de la inversión publicitaria en medios del país.

PUBLICIDAD

Además, el branded content aumentó un 66%, reflejando el cambio en las estrategias de comunicación comercial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios encuentran estos artículos en videos de creadores o en anuncios dentro de las plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de TikTok, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el número de anunciantes colombianos creció un 53%, impulsado por la incorporación de nuevos formatos y productos publicitarios adaptados a las demandas de los anunciantes.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el 60% de los usuarios indica que los anuncios en esta red social les resultan divertidos, mientras que el 41 % percibe que estos mensajes se parecen más a contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

Según TikTok Insights Colombia, 9 de cada 10 personas usuarias han comprado un producto o servicio porque lo descubrieron en la plataforma.

Esta percepción contribuye a que la plataforma funcione como un canal dentro de las nuevas dinámicas de consumo digital.

Una mujer con delantal prepara un postre en un vaso, alternando capas de yogur griego y galletas, mientras graba con un smartphone en un trípode.
En TikTok, la cantidad de anunciantes colombianos aumentó 53 % entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo interactúan los usuarios con la publicidad en redes sociales

Los usuarios interactúan con la publicidad en dicha red social a través de una secuencia que la plataforma resume en su narrativa global: “Watch it. Love it. Want it.”

En la etapa “Watch it”, las tendencias surgen en la plataforma mediante contenidos generados por la comunidad, lo que impulsa cambios y hábitos que se evidencian en expresiones como “lo vi en TikTok”.

Herramientas como Content Suite facilitan a los anunciantes identificar y reutilizar estos contenidos populares para convertirlos en anuncios de alto rendimiento a gran escala.

En “Love it”, las dinámicas que nacen en la plataforma influyen en lo que los usuarios comentan, escuchan y adquieren, aprovechando el formato audiovisual distintivo de la red social.

De acuerdo con TikTok Insights Colombia, nueve de cada diez usuarios compraron algo tras descubrirlo en la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
De acuerdo con TikTok Insights Colombia, nueve de cada diez usuarios compraron algo tras descubrirlo en la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Soluciones como Brand Consideration Ads permiten optimizar campañas dirigidas a personas con alta intención de compra durante la fase de consideración, incrementando la eficiencia de las estrategias publicitarias.

Finalmente, en la etapa “Want it”, la plataforma se posiciona como un facilitador dentro del proceso de compra.

La introducción de TikTok to Sell, una solución integral de conversión de ventas en la web lanzada en Colombia, permite a las marcas superar la ausencia de plataformas propias de e-commerce y brinda visibilidad sobre el comportamiento posterior al clic en campañas publicitarias.

Concurso para emprendedores de TikTok

TikTok anunció la expansión de su programa #EmprendeEnTikTok para 2026, que incluirá a Argentina como nuevo país participante, junto a México, Colombia y Perú.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
TikTok sumará a Argentina al programa #EmprendeEnTikTok en 2026, junto a México, Colombia y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria para esta edición estará abierta del 26 de marzo al 5 de julio.

Durante este período, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) interesadas podrán registrarse en www.emprendeentiktok.com.

Los requisitos para participar incluyen tener al menos un año de operación, acreditar una facturación anual mínima de USD 10.000, contar con un perfil de negocios en TikTok y demostrar un nivel medio de madurez digital.

Además, se valorará que el modelo de negocio genere impacto ambiental o social positivo, aunque este aspecto no es obligatorio.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para participar se exige al menos un año de operación, facturación anual mínima de USD 10.000, perfil de negocios en TikTok y nivel medio de madurez digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera edición del programa en Colombia, se recibieron 1.460 postulaciones, cifra que representó cerca del 37 % del total de inscripciones en Latinoamérica.

Los sectores predominantes entre los participantes fueron fintech, moda, agro, bisutería y turismo, reflejando las áreas con mayor dinamismo y crecimiento dentro del ecosistema MiPyme colombiano.

Esta tendencia evidencia la consolidación del sector como un actor relevante en la economía digital de la región.

Google icon

Temas Relacionados

Redes socialesCompras onlineTikTokTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amazon Prime Gaming mayo 2026: lista de los 11 juegos gratis para PC

Los usuarios pueden encontrar títulos como Pro Basketball Manager 2026 y Survival: Fountain of Youth

Amazon Prime Gaming mayo 2026: lista de los 11 juegos gratis para PC

Apple quiere transformar sus AirPods en asistentes inteligentes con cámaras integradas

Los futuros AirPods no tomarán fotos ni grabarán videos: sus cámaras estarán diseñadas exclusivamente para potenciar las funciones inteligentes de Siri

Apple quiere transformar sus AirPods en asistentes inteligentes con cámaras integradas

Una IA que aprendió a hacer trampa: lo que Anthropic descubrió dentro de su propio modelo

La compañía liderada por Dario Amodei encontró que su modelo razona sobre cómo evitar ser detectado, sospecha cuándo lo están testeando y a veces ignora resultados que no le convienen. Y lo publicó

Una IA que aprendió a hacer trampa: lo que Anthropic descubrió dentro de su propio modelo

Joven mantiene relación de 8 meses con una IA y paga 30 dólares mensuales para “mantenerla viva”

Conversaciones diarias, videollamadas y hasta discusiones forman parte del vínculo que un joven sostiene con una inteligencia artificial diseñada a su medida

Joven mantiene relación de 8 meses con una IA y paga 30 dólares mensuales para “mantenerla viva”

Día de la Madre 2026: 50 mensajes lindos y emotivos para enviar el domingo por WhatsApp

Simples mensajes como “Tu sonrisa alegra mi corazón” o “Eres la fuerza que me impulsa”, pueden marcar la diferencia

Día de la Madre 2026: 50 mensajes lindos y emotivos para enviar el domingo por WhatsApp

DEPORTES

Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

Boca Juniors publicó su lista de convocados para enfrentar a Huracán con una importante novedad

Insomnio, depresión y soledad: las duras confesiones de Tomáš Souček sobre la salud mental en el fútbol

La Fórmula 1 confirmó un importante cambio en el reglamento para 2027 después de las fuertes críticas de los pilotos

TELESHOW

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

INFOBAE AMÉRICA

La falta de acciones municipales impide funcionamiento del centro materno-infantil en Antigua Guatemala

La falta de acciones municipales impide funcionamiento del centro materno-infantil en Antigua Guatemala

Asamblea Legislativa define límites a deducciones de gastos y pérdidas en impuesto sobre la renta

Honduras: Autobús atropella mujer mientras cruzaba la calle y chofer escapa en San Pedro Sula

Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

Gobierno de Guatemala oficializa reducción de presupuesto en entidades estatales para subsidio a combustibles