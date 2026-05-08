De ver videos a comprar: así están cambiando las redes sociales el consumo digital

Comprar productos en redes sociales es cada vez más frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar productos vistos en redes sociales se ha convertido en una práctica habitual. Los usuarios acceden a estos artículos tanto a través de videos de creadores de contenido, como los de “get ready with me”, como mediante anuncios directos dentro de las plataformas.

Según datos del Interactive Advertising Bureau, filial Colombia, la publicidad digital representa actualmente el 59% del total de la inversión publicitaria en medios del país.

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Además, el branded content aumentó un 66%, reflejando el cambio en las estrategias de comunicación comercial.

Los usuarios encuentran estos artículos en videos de creadores o en anuncios dentro de las plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de TikTok, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el número de anunciantes colombianos creció un 53%, impulsado por la incorporación de nuevos formatos y productos publicitarios adaptados a las demandas de los anunciantes.

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Por otra parte, el 60% de los usuarios indica que los anuncios en esta red social les resultan divertidos, mientras que el 41 % percibe que estos mensajes se parecen más a contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

Según TikTok Insights Colombia, 9 de cada 10 personas usuarias han comprado un producto o servicio porque lo descubrieron en la plataforma.

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Esta percepción contribuye a que la plataforma funcione como un canal dentro de las nuevas dinámicas de consumo digital.

En TikTok, la cantidad de anunciantes colombianos aumentó 53 % entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo interactúan los usuarios con la publicidad en redes sociales

Los usuarios interactúan con la publicidad en dicha red social a través de una secuencia que la plataforma resume en su narrativa global: “Watch it. Love it. Want it.”

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En la etapa “Watch it”, las tendencias surgen en la plataforma mediante contenidos generados por la comunidad, lo que impulsa cambios y hábitos que se evidencian en expresiones como “lo vi en TikTok”.

Herramientas como Content Suite facilitan a los anunciantes identificar y reutilizar estos contenidos populares para convertirlos en anuncios de alto rendimiento a gran escala.

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En “Love it”, las dinámicas que nacen en la plataforma influyen en lo que los usuarios comentan, escuchan y adquieren, aprovechando el formato audiovisual distintivo de la red social.

De acuerdo con TikTok Insights Colombia, nueve de cada diez usuarios compraron algo tras descubrirlo en la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Soluciones como Brand Consideration Ads permiten optimizar campañas dirigidas a personas con alta intención de compra durante la fase de consideración, incrementando la eficiencia de las estrategias publicitarias.

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Finalmente, en la etapa “Want it”, la plataforma se posiciona como un facilitador dentro del proceso de compra.

La introducción de TikTok to Sell, una solución integral de conversión de ventas en la web lanzada en Colombia, permite a las marcas superar la ausencia de plataformas propias de e-commerce y brinda visibilidad sobre el comportamiento posterior al clic en campañas publicitarias.

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Concurso para emprendedores de TikTok

TikTok anunció la expansión de su programa #EmprendeEnTikTok para 2026, que incluirá a Argentina como nuevo país participante, junto a México, Colombia y Perú.

TikTok sumará a Argentina al programa #EmprendeEnTikTok en 2026, junto a México, Colombia y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria para esta edición estará abierta del 26 de marzo al 5 de julio.

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Durante este período, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) interesadas podrán registrarse en www.emprendeentiktok.com.

Los requisitos para participar incluyen tener al menos un año de operación, acreditar una facturación anual mínima de USD 10.000, contar con un perfil de negocios en TikTok y demostrar un nivel medio de madurez digital.

Además, se valorará que el modelo de negocio genere impacto ambiental o social positivo, aunque este aspecto no es obligatorio.

Para participar se exige al menos un año de operación, facturación anual mínima de USD 10.000, perfil de negocios en TikTok y nivel medio de madurez digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera edición del programa en Colombia, se recibieron 1.460 postulaciones, cifra que representó cerca del 37 % del total de inscripciones en Latinoamérica.

Los sectores predominantes entre los participantes fueron fintech, moda, agro, bisutería y turismo, reflejando las áreas con mayor dinamismo y crecimiento dentro del ecosistema MiPyme colombiano.

Esta tendencia evidencia la consolidación del sector como un actor relevante en la economía digital de la región.