Realidad virtual y educación: cómo un programa en el Reino Unido logra reducir la ansiedad en las aulas

Un programa piloto en instituciones secundarias de Londres demostró que la utilización de realidad virtual ayudó a disminuir el estrés de jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuelas secundarias del distrito londinense de Sutton incorporaron gafas de realidad virtual para ayudar a sus alumnos a gestionar el estrés, la ansiedad y los efectos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), en un programa piloto que ya muestra resultados concretos sobre el bienestar y el rendimiento escolar. El proyecto, desarrollado en colaboración con el servicio de salud mental del NHS, utiliza el programa Phase Space, una experiencia inmersiva de siete minutos diseñada para calmar a los estudiantes antes de que la ansiedad interfiera con su capacidad de aprender.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, los alumnos acceden al programa de realidad virtual en un horario previamente acordado o cuando necesitan abandonar una clase porque se sienten desbordados por la ansiedad. La experiencia los sumerge en un entorno visual progresivo que comienza en una habitación vacía, donde la luz se desvanece lentamente y conduce al usuario hacia un estado de calma profunda.

PUBLICIDAD

La alumna Lora Wilson, de 16 años, describió al medio británico su experiencia con los auriculares. “Es muy difícil de explicar, pero es una experiencia realmente genial. Casi siento que estoy en otro lugar y puedo relajarme”, relató.

Wilson también explicó el impacto que tuvo el programa sobre su relación con los exámenes. “Los exámenes me aterrorizaban. Ahora ya no me asustan tanto. Y cuando me sentía así, usaba los auriculares y me ayudaban a procesar mis emociones”, afirmó la joven en declaraciones recogidas por la publicación.

PUBLICIDAD

Resultados medibles en las primeras escuelas

La inclusión de experiencias inmersivas de realidad virtual permitió a estudiantes gestionar emociones y atención durante la jornada escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló The Guardian, 9 de cada 10 alumnos que utilizaron los auriculares en las primeras 10 escuelas participantes experimentaron una disminución inmediata de su nivel de estrés. Zillah Watson, cocreadora del programa y antigua jefa de realidad virtual de la BBC, también profesora visitante en el University College de Londres, señaló que el programa propició mejoras en la asistencia y el comportamiento de los alumnos, junto con una reducción evidente de la ansiedad relacionada con los exámenes y las evaluaciones.

En tanto, Aelisha Needham, subdirectora de ética de la Ark Academy en el norte de Londres, una de las escuelas que también utiliza los auriculares, explicó al diario que el programa se aplica principalmente por las mañanas, con alumnos que llegan desorganizados por cambios en su rutina, dificultades en el hogar o situaciones de tensión social. “Los alumnos están mucho más tranquilos. Estamos viendo una reducción en situaciones como los traslados de alumnos fuera de clase, donde se les pide que se vayan porque están desorganizados”, afirmó la subdirectora.

PUBLICIDAD

Needham también destacó un cambio de conducta relevante: los propios alumnos piden usar el programa cuando empiezan a sentirse desbordados, en lugar de simplemente abandonar el aula. “Lo cual es muy positivo, en lugar de simplemente salir y deambular por la escuela”, señaló.

El contexto de salud mental en las escuelas británicas

El programa surge en un contexto de alta presión sobre los servicios de salud mental infantil y adolescente en Inglaterra. Los equipos del CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Services) enfrentan una demanda que supera ampliamente su capacidad de atención, lo que deja a muchos estudiantes sin acceso oportuno a apoyo especializado.

PUBLICIDAD

La iniciativa Phase Space, empleada antes de situaciones estresantes o al inicio de la jornada escolar (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el medio británico, Needham señaló que la realidad virtual podría convertirse en una herramienta económica y eficaz para que las escuelas ayuden a los estudiantes que sufren estrés, especialmente en un contexto donde los recursos del sistema de salud mental están tan limitados. Los alumnos más jóvenes de la Ark Academy describieron el programa como algo que “les despeja la mente, les ayuda a mantener la concentración y a ser capaces de mantener la atención”.

Andy Bell, director ejecutivo del Centre for Mental Health, respaldó el enfoque del programa. “Las escuelas tienen un gran impacto en la salud mental de los niños, y aquellas que adoptan un enfoque integral del bienestar están mejor capacitadas para fomentar la inclusión, el rendimiento académico, la asistencia y el comportamiento”, declaró el especialista en declaraciones recogidas por la publicación.

PUBLICIDAD

Colaboración con el NHS y perspectivas de expansión

Los centros escolares de Sutton desarrollan el proyecto en colaboración con el equipo de bienestar educativo del South West London and St George’s NHS Trust. La alianza entre tecnología educativa y salud mental institucional representa un modelo que podría replicarse en otras regiones del Reino Unido, especialmente ante la creciente demanda de intervenciones accesibles y de bajo costo para el bienestar estudiantil.

Phase Space fue diseñado específicamente para estudiantes que se sienten desbordados y ansiosos, con una duración breve que permite su uso dentro del horario escolar sin interrumpir de forma significativa la jornada académica. La tecnología no busca reemplazar la atención especializada, sino actuar como un primer recurso de autorregulación emocional al alcance de cualquier alumno.

PUBLICIDAD