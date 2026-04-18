Estas son las tres razones por las que la Mac Mini de Apple enfrenta una escasez global

La Mac Mini de Apple enfrenta escasez global por tres motivos clave: problemas de inventario, auge de la inteligencia artificial y falta de memoria RAM disponible. (Apple)

La Mac Mini de Apple enfrenta una escasez global provocada por tres factores principales: gestión de inventario, el auge de la inteligencia artificial y la limitada disponibilidad de memoria RAM.

Según Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), la Mac Mini representó solo el 3% de las ventas de computadoras Mac en Estados Unidos el último año.

Sin embargo, la demanda actual supera cualquier previsión: los modelos con 32 GB o 64 GB de RAM, especialmente las versiones con chip M4 desde USD 999 y M4 Pro desde USD 1.999, aparecen como “actualmente no disponibles” en la tienda oficial, y los plazos de entrega de las configuraciones básicas pueden llegar a 12 semanas, según The Wall Street Journal.

CIRP indicó que la Mac Mini solo representó el 3% de las ventas de computadoras Mac en Estados Unidos durante el último año. (Apple)

Esta situación afecta tanto a la tienda de Apple como a los principales distribuidores.

El motivo principal es que la Mac Mini, sin pantalla y reducido a sus componentes esenciales, se ha popularizado entre usuarios avanzados de inteligencia artificial.

A diferencia de modelos más caros, permite ejecutar localmente aplicaciones que requieren grandes cantidades de RAM —“decenas de gigabytes”—, evitando los límites y costos de los servicios en la nube.

El Mac Studio, el equipo más potente de la gama y con precios desde USD 3.499, representa menos del 1% de las ventas, según CIRP. Aunque ofrece más opciones de memoria, también sufre demoras de entrega de hasta 12 semanas.

El principal factor es que la Mac Mini, sin pantalla y solo con componentes básicos, ganó popularidad entre usuarios expertos en inteligencia artificial. (Apple)

En marzo de 2026, Apple dejó de ofrecer la configuración de 512 GB de RAM para el Mac Studio, una capacidad que había promocionado como la mayor vista en un ordenador personal, de acuerdo con el medio estadounidense.

Por qué hay escasez global de Mac Mini

La escasez global de Mac Mini puede explicarse por las siguientes tres razones, recoge el medio mencionado:

Limitaciones en la cadena de producción y gestión de inventario.

El ritmo inesperado de las compras desbordó las proyecciones de Apple y sus proveedores. De acuerdo con Francisco Jerónimo, vicepresidente en la consultora IDC, la magnitud de la demanda superó cualquier previsión interna.

La escasez afecta sobre todo a los modelos equipados con 32 GB o 64 GB de RAM y chips M4 o M4 Pro, cuyos precios parten de USD 999 y USD 1.999 respectivamente. El tiempo de espera puede llegar a 12 semanas.

La demanda inesperada superó las previsiones de Apple y sus proveedores. (Apple)

La propia naturaleza de nicho del Mac Mini dificulta que Apple ajuste el inventario sin riesgo de sobrestock, un desafío que, según Michael Levin de CIRP, la empresa prefiere evitar.

Auge de la inteligencia artificial local.

El crecimiento de los agentes de inteligencia artificial privados ha llevado a miles de usuarios avanzados a buscar hardware capaz de ejecutar modelos complejos localmente, sin depender de servicios en la nube.

La Mac Mini, desprovista de pantalla y con una arquitectura optimizada para tareas intensivas en memoria RAM, permite correr modelos de IA con un consumo que puede alcanzar decenas de gigabytes.

Esta capacidad, sumada a un precio relativamente accesible en comparación con equipos profesionales, la posicionó como la opción preferida para quienes requieren autonomía y control total sobre sus proyectos de IA.

Gracias a su diseño compacto y su capacidad para tareas que exigen mucha memoria RAM, la Mac Mini permite ejecutar modelos de inteligencia artificial que requieren decenas de gigabytes. (Apple)

La tendencia fue tan marcada que, según el portal de estadísticas Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), la participación del Mac Mini en las ventas totales de computadoras Mac en Estados Unidos (3%) se volvió irrelevante frente a la magnitud de la demanda en configuraciones avanzadas.

Expectativa por nuevos lanzamientos y transición tecnológica

Los analistas coinciden en que Apple podría estar gestionando el stock de Mac Mini ante la inminente llegada de la próxima generación de procesadores M5, ya disponibles en la línea MacBook.

Según Minsoo Kang, analista sénior de Counterpoint, la falta de disponibilidad en las versiones de alta memoria responde tanto a la presión de la demanda como a la preparación de nuevos lanzamientos. Kieren Jessop, de Omdia, destaca que la escasez selectiva en configuraciones avanzadas es un indicio claro de esta transición.