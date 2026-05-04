Ciencia

El enigma de la armadura del Ankylosaurus: nuevas hipótesis sobre su sofisticada coraza prehistórica

Investigaciones recientes sugieren que las defensas de este dinosaurio iban más allá de la protección frente a depredadores y pudieron desempeñar múltiples roles en el ecosistema del Cretácico norteamericano

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Ilustración de un Tyrannosaurus rex marrón, con expresión de miedo y boca abierta, siendo golpeado por la cola espinosa de un Ankylosaurus gris en un entorno selvático.
El Ankylosaurus destaca por su cuerpo robusto cubierto de placas óseas y su característica cola en forma de maza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su cuerpo robusto recubierto de placas óseas, Ankylosaurus es uno de los dinosaurios herbívoros más reconocibles del periodo Cretácico. Este animal podía alcanzar hasta 9 metros de longitud y presentaba una estructura baja y ancha, con el cuerpo cercano al suelo. Su cabeza era ancha y triangular, y tenía mandíbulas adaptadas para triturar vegetación dura.

La superficie de su espalda estaba cubierta por numerosas placas óseas de distintos tamaños y formas, llamadas osteodermos, incrustadas en la piel. Además, su cola terminaba en una característica maza ósea, considerada una de sus armas defensivas más destacadas. Según información del sitio divulgativo HowStuffWorks, estos elementos físicos hacían del Ankylosaurus un dinosaurio especialmente protegido frente a grandes depredadores.

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El peso de Ankylosaurus superaba con frecuencia las 4 toneladas y su altura apenas llegaba a los 2 metros, lo que reflejaba la condición de un animal acorazado y cercano al suelo. Esta morfología ayuda a explicar por qué este género de dinosaurio ha sido objeto de estudio tanto para científicos como para el público general.

Ankylosaurus
Este dinosaurio herbívoro del Cretácico podía medir hasta 9 metros de longitud y pesar más de 4 toneladas

Defensa y armamento del Ankylosaurus

Una de las características distintivas del Ankylosaurus es su sistema de defensa. No solo contaba con una coraza dorsal formada por placas óseas y nódulos, sino también con una cola rematada en una maza ósea.

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Esta estructura rígida y pesada podía ser utilizada como un arma eficaz contra depredadores. El artículo subraya que este tipo de armamento era tan intimidante que probablemente desalentaba ataques de carnívoros como el Tyrannosaurus rex.

Las placas óseas ofrecían protección contra mordidas y zarpazos, y podrían haber servido de disuasión visual. Además, la disposición de las placas y la robustez de la maza complicaban que un depredador atacara las partes vulnerables del cuerpo, como el vientre, ya que el Ankylosaurus mantenía una postura baja y protegida.

Un Ankylosaurus blindado y un Tyrannosaurus rex rugiendo se enfrentan en un denso bosque con palmeras y luz solar filtrada entre los árboles.
La cola del Ankylosaurus terminaba en una maza ósea que servía de arma defensiva frente a carnívoros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y hábitos de vida

Ankylosaurus era estrictamente herbívoro. Su dieta estaba compuesta mayoritariamente por plantas bajas, helechos y posiblemente brotes de arbustos duros. Sus dientes eran pequeños y en forma de hoja, adecuados para cortar vegetación, aunque no para masticar eficientemente. Es probable que tragara grandes bocados de plantas, los cuales serían digeridos lentamente en su voluminoso sistema digestivo.

Este dinosaurio pasaba la mayor parte del tiempo buscando alimento en tierra baja, aprovechando su bajo centro de gravedad y su cuerpo cercano al suelo. Prefería zonas de vegetación densa, donde podía utilizar su coraza como protección natural en caso de amenaza.

Descubrimiento y fósiles hallados

El primer fósil de Ankylosaurus fue hallado en Norteamérica a principios del siglo XX. Los restos más completos y estudiados proceden de regiones que hoy corresponden a Montana, Dakota del Sur y Alberta. Según el artículo, los paleontólogos han encontrado principalmente fragmentos de cráneos, placas óseas y la maza caudal, aunque los esqueletos completos siguen siendo raros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los primeros fósiles de Ankylosaurus se hallaron en Norteamérica a principios del siglo XX, principalmente en Montana, Dakota del Sur y Alberta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción anatómica de Ankylosaurus se ha basado en el análisis comparativo de estos restos, lo que ha permitido a los investigadores deducir la forma general y las dimensiones de este dinosaurio. Los fósiles han tenido relevancia en la comprensión de la función de las placas y de la evolución de la coraza entre los anquilosáuridos.

Extinción y contexto temporal

Ankylosaurus vivió durante el periodo Cretácico tardío, hace unos 66 millones de años. Compartió su hábitat con otros dinosaurios conocidos, como Tyrannosaurus rex y Triceratops. La extinción de Ankylosaurus coincidió con el evento masivo que marcó el fin de la era de los dinosaurios, lo que provocó la desaparición de numerosas especies animales y vegetales.

Este contexto temporal es fundamental para entender la biología y el éxito evolutivo del Ankylosaurus, ya que su adaptación defensiva le permitió sobrevivir en un entorno repleto de grandes depredadores hasta el final del periodo Cretácico. Su coexistencia con especies tan formidables como el Tyrannosaurus rex subraya la eficacia de su coraza y armamento natural. A pesar de estas ventajas, el Ankylosaurus no logró superar el evento de extinción masiva que transformó radicalmente la vida en la Tierra.

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