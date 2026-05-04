Nicaragua: Sergio Ramírez brilla en Barcelona durante el Premio Ortega y Gasset de Periodismo

Sergio Ramírez durante una entrevista reciente en su hogar en Madrid, donde reflexiona sobre la represión y el exilio.

Premio Ortega y Gasset de Periodismo en Barcelona reunió a figuras internacionales cuya trayectoria ilustra la defensa de la libertad y la denuncia de la opresión, destaca una nota de la agencia EFE.

El escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez recogió el galardón como homenaje a sus colegas nicaragüenses que han debido ejercer el periodismo desde el exilio.

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Desde su residencia en España, Ramírez, despojado de su nacionalidad nicaragüense por el gobierno de Daniel Ortega, lamentó la situación en su país natal: “Ya no existe el periodismo independiente”, declaró durante su intervención.

El autor, colaborador de EL PAíS desde hace más de tres décadas, dedicó el premio a la búsqueda incansable de la verdad.

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A lo largo de su carrera, Ramírez ha vinculado su trabajo periodístico y literario a la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Su exilio es una consecuencia directa del entorno represivo que denunció ante el público reunido en la ciudad catalana.

Con una carrera que se remonta a la década de 1960 y que abarca tanto la literatura como la acción política, Ramírez ha procurado mantener su voz en defensa de la democracia.

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En febrero de 2023, el gobierno nicaragüense lo privó de su nacionalidad junto a otras 93 personas, obligándolo a buscar refugio en España. No solo encontró asilo, sino que recibió la nacionalidad española, ecuatoriana y colombiana, según informó Infobae.

En julio de ese año, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso le concedió la nacionalidad en reconocimiento a su lucha por la democracia.

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Ramírez nació el 5 de agosto de 1942 en Masatepe, Nicaragua, y desde los primeros años de la Revolución Sandinista tuvo un papel central en la reconstrucción del país.

En 1979 integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y, en 1984, fue elegido vicepresidente, cargo que ocupó hasta 1990, según documenta cervantes.es. Posteriormente, al distanciarse del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundó el Movimiento de Renovación Sandinista en 1995.

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Ramírez nació el 5 de agosto de 1942 en Masatepe, Nicaragua, y desde los primeros años de la Revolución Sandinista tuvo un papel central en la reconstrucción del país.

Su labor literaria se inició con la publicación del cuento “El estudiante” en 1960. Apenas tres años después, presentó su primer libro, “Cuentos”, y en 1970 apareció su primera novela, “Tiempo de fulgor”. A lo largo de las décadas, Ramírez ha transitado por diversos géneros, consolidando un repertorio que lo llevó a obtener el Premio Cervantes en 2017, de acuerdo con asale.org.

Svetlana Alexiévich y la función testimonial del periodismo

En la ceremonia, la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura en 2015 y otra de las homenajeados, abordó el avance del autoritarismo. “El fascismo se ha expandido como si nada”, alertó en su discurso de agradecimiento y reivindicó el papel del periodismo como testigo de los tiempos convulsos.

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Alexiévich, nacida en la actual Ucrania y dedicada durante cuatro décadas a retratar la vida en la ex Unión Soviética, explicó la necesidad de registrar el dolor y la memoria colectiva.

Al relatar su cobertura del accidente de Chernóbil, recordó que una víctima le suplicó: “Tomen nota de lo que he visto para contarlo”. Para la autora, el periodismo se encarga de “dar testimonio”, incluso cuando las circunstancias sean difíciles de comprender plenamente.

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Los Premios Ortega y Gasset reconocen a Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron

Martin Baron: desafíos para la democracia y la prensa

El estadounidense Martin Baron, exdirector de The Washington Post y ganador de 18 premios Pulitzer compartidos y también galardonado con el premio Ortega y Gasset, advirtió sobre el deterioro de las instituciones democráticas.

Baron señaló que el mundo atraviesa una etapa marcada por el ascenso de líderes autoritarios y la confusión generada por nuevas tecnologías.

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“La libertad de expresión y la libertad de prensa están amenazadas”, advirtió el periodista, señalando que incluso en Estados Unidos existen intentos gubernamentales por restringir estos derechos básicos. Baron también detalló que la fragilidad institucional se ha hecho cada vez más evidente en la actualidad.

El Premio Ortega y Gasset de Periodismo, organizado por el grupo español PRISA, celebra este año una edición especial por el cincuentenario de EL PAíS.

Los reconocimientos a Ramírez, Alexiévich y Baron reflejan la preocupación por preservar el periodismo como herramienta para la defensa de los valores democráticos y la memoria social.