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De qué nacionalidades son las 149 personas a bordo del crucero donde hubo muertes y contagios de hantavirus

Las autoridades de Cabo Verde mantienen la negativa al desembarco de un barco en el que se confirmaron víctimas mortales y nuevos casos en investigación, mientras la Organización Mundial de la Salud coordina una respuesta regional

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Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP)
Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP)

Un barco en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le han denegado la entrada por motivos de seguridad pública.

Reino Unido encabezaba la lista de los turistas que se encontraban dentro de la embarcación con 19 pasajeros, seguida por Estados Unidos con 17 y España con 13. También había una representación relevante de Holanda (8) y Alemania (7).

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Otros países aportaron grupos más reducidos pero igualmente significativos, como Francia (5 pasajeros), Canadá y Australia con 4 cada uno. Asimismo, hubo presencia de nacionalidades menos numerosas como Turquía (3), Bélgica e Irlanda (2 cada uno), además de casos individuales provenientes de Grecia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina.

En cuanto a la tripulación, la distribución por nacionalidad es diferente. Se observa una fuerte concentración de trabajadores provenientes de Filipinas, con 38 miembros, constituyendo el grupo mayoritario. Le siguen Ucrania (5) y Holanda (5), junto con pequeñas representaciones de India (2) y otros países con un solo integrante, como Portugal, Montenegro, Guatemala, Polonia y Rusia.

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El ratón transmite la enfermedad. Dreamstime

La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con problemas respiratorios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que uno de los pacientes permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica y que se investiga la presencia de más casos.

“Es increíble que un crucero saliendo de Ushuaia haya transmitido esta enfermedad viral”, señaló Tartaglione. La variante Andes, propia de la Patagonia, “es la única cepa que se transmite de humano a humano. En un espacio cerrado como un barco, la probabilidad de contagio es muchísimo mayor”.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos.

Estudio micrográfico de tejido hepático de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), mostrado en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 6 de julio de 2017. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Imagen cedida a través de REUTERS.
Estudio micrográfico de tejido hepático de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), mostrado en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 6 de julio de 2017. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Imagen cedida a través de REUTERS.

El Departamento sudafricano de Cabo Verde afirmó que está colaborando con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) y las autoridades sanitarias regionales de Johannesburgo “para realizar el rastreo de contactos y detener la posible propagación del virus”.

“En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que sólo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad”, añadió.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

(con información de EFE)

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