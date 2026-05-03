Nadia Podoroska conquistó su primer título tras más de 400 días sin jugar por una lesión

Nadia Podoroska con el trofeo del W15 de Madrid (Fuente: Instagram / Club Brezo Osuna)

Nadia Podoroska dio la primera señal potente en la búsqueda por relanzar su carrera: ganó el W15 de Madrid y conquistó su primer título profesional luego de un año y ocho meses. En la final, la argentina de 29 años derrotó a la española María García Cid (706° del ranking WTA) por 4-1 y retiro, en un desenlace prematuro por molestias físicas de su rival.

Un mes después de haber vuelto a disputar un torneo oficial tras 441 días de inactividad por lesión, la rosarina se coronó en un certamen del circuito ITF que le permitió recuperar ritmo, sumar horas en cancha y, sobre todo, reencontrarse con sensaciones que parecían lejanas.

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Más allá de las circunstancias de la definición, el título representa mucho más que un trofeo para Podoroska: significa una nueva señal de vida deportiva luego de un extenso período marcado por la incertidumbre, el dolor físico y el desafío emocional de reconstruir su carrera.

“Es una lástima que mi rival no haya podido terminar, pero estoy muy contenta con todos los partidos de esta semana, las batallas después de tanto tiempo sin competir. Estamos trabajando muy bien con mi equipo”, dijo la santafesina durante la ceremonia de premiación.

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Nadia Podoroska junto a María García Cid su rival en la final (Fuente: Instagram / Club Brezo Osuna)

Sin ranking activo y gracias a una invitación para disputar la clasificación, la ex semifinalista de Roland Garros 2020 debió iniciar su recorrido desde la qualy, donde superó tres compromisos consecutivos ante rivales españolas. Primero venció a Andrea Burguete Beltrán (1570° del ranking ITF), luego a María Trujillo Garnica (1586° en dobles de la clasificación WTA) y finalmente a Jordina Font (1700° en dobles WTA) para acceder al cuadro principal.

Ya en el main draw, mostró una versión cada vez más sólida y competitiva. En su camino al título derrotó a la local Marina Benito (2275° del ranking ITF), a la polaca Monika Stankiewicz (831° en el escalafón WTA), a la española Celia Cerviño Ruiz (918°) y a la francesa Marine Szostak (693°), antes de imponerse en la definición.

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En total, Podoroska disputó ocho partidos en una sola semana y consiguió el volumen de competencia que había ido a buscar al Club Deportivo Brezo Osuna. Esa, precisamente, fue su mayor victoria.

“Jugué muchos partidos largos. Es lo que vine a buscar: la competencia y el ritmo de partidos, tener que tomar decisiones y jugar con tensión, con cansancio. Pude mantenerme competitiva en todos los partidos, mental y físicamente. Ahora toca seguir agarrando ritmo, subir el nivel, ir jugando torneos más grandes”, resumió.

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El trofeo representa su primer título profesional desde agosto de 2024, cuando conquistó el WTA 125 de Barranquilla. Y marca un nuevo comienzo para una jugadora que supo alcanzar el puesto 36° del mundo en julio de 2021 y convertirse en la gran referente del tenis femenino argentino.

La lesión en el hombro derecho, sumada a diversas complicaciones físicas posteriores, frenó abruptamente una carrera que había tocado la élite. Su regreso en Junín II, a fines de marzo, había sido la primera estación. Madrid significó la confirmación de que su competitividad sigue intacta.

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“Jugué muchos partidos largos. Es lo que vine a buscar: la competencia y el ritmo de partidos", dijo Nadia Podoroska (Fuente: Instagram / Club Brezo Osuna)