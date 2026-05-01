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Como si fueran humanos: los carros autónomos empezarán a recibir multas

Algunos motivos para recibir la infracción son saltar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o no respetar una señal de alto

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
California permitirá multar a los autos autónomos por infracciones de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vehículos autónomos en California ya no estarán exentos de la responsabilidad directa ante infracciones de tránsito.

Las nuevas regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) establecen un marco legal que permite a las autoridades emitir multas y sanciones a los fabricantes de autos autónomos por las infracciones cometidas por sus vehículos en circulación, equiparando su tratamiento al de los conductores humanos.

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El cambio se produce tras la aprobación, el 28 de abril de 2026, de la normativa más extensa de Estados Unidos sobre vehículos autónomos (AV, por sus siglas en inglés).

Las notificaciones de incumplimiento serán enviadas directamente a los fabricantes. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Las notificaciones de incumplimiento serán enviadas directamente a los fabricantes. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Estas reglas actualizan de manera integral los requisitos de seguridad, supervisión y cumplimiento para todos los AV, abarcando desde sedanes ligeros hasta camiones pesados y autobuses de tránsito.

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A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, las fuerzas de seguridad podrán emitir Notificaciones de Incumplimiento de AV a los fabricantes cada vez que un vehículo autónomo infrinja el reglamento de tránsito.

Esto marca un precedente: por primera vez, los sistemas automáticos serán sujetos a un régimen sancionador similar al de las personas.

La medida busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las compañías tecnológicas, en línea con un crecimiento sostenido de la industria en California.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades podrán restringir zonas y horarios de operación tras incidentes graves.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las nuevas sanciones para vehículos autónomos

El proceso de sanción para los autos sin conductor humano establece que, si un AV comete una violación de tránsito—como saltar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o no respetar una señal de alto—la policía puede emitir una notificación formal al fabricante responsable.

Este documento, denominado Notice of AV Noncompliance, obliga a la empresa a responder y, en su caso, asumir las consecuencias que hasta ahora solo recaían sobre conductores humanos.

Además de las multas, las nuevas regulaciones habilitan a la DMV para imponer restricciones operativas personalizadas, como limitar el tamaño de la flota, definir zonas y horarios de operación, e incluso suspender permisos en caso de faltas reiteradas.

Vista interior de un carro con un hombre usando una tableta. La pantalla central muestra 'Self-Driving Mode Engaged' y un mapa. Se ve una autopista al atardecer.
Los fabricantes deberán reportar datos de fallos y accidentes a la DMV. (Imagen Ilustrativa Infobe)

Según Steve Gordon, director de la DMV, “estas actualizaciones refuerzan la seguridad pública y la transparencia, al tiempo que incorporan nuevos niveles de responsabilidad para los fabricantes de AV”.

La normativa también exige que los fabricantes mantengan actualizados sus planes de interacción con los cuerpos de emergencia y que sus sistemas permitan la intervención manual inmediata, garantizando comunicaciones bidireccionales con tiempos de respuesta inferiores a 30 segundos.

Emergencias y zonas restringidas: el control ante situaciones críticas

Las nuevas reglas contemplan escenarios de emergencia, otorgando a las autoridades locales la facultad de emitir directivas electrónicas de geoperimetraje (“geofencing”).

Vista frontal de una calle urbana con abundante tráfico de coches y autobuses. El aire presenta una ligera neblina, y edificios se elevan a los lados y al fondo.
El objetivo es aumentar la seguridad pública y la transparencia en el uso de vehículos autónomos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de incidentes que comprometan la seguridad pública—como incendios, accidentes graves o evacuaciones—los funcionarios podrán declarar zonas restringidas a las que ningún vehículo autónomo podrá acceder mientras dure la emergencia.

Si un AV se encuentra dentro del área, deberá salir de inmediato, y cualquier incumplimiento puede conllevar la suspensión del permiso de operación.

Esta medida responde a la preocupación de que los vehículos sin conductor puedan interferir en operaciones de rescate o dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.

Un coche gris de conducción autónoma con un sensor LIDAR y una pantalla frontal que dice "SELF-DRIVING MODE ENGAGED" se mueve por una calle urbana.
Las nuevas reglas equiparan la responsabilidad legal de autos sin conductor con la de los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la prueba a la sanción: estrictos requisitos para operar

Para poder desplegar vehículos autónomos en modo comercial, las empresas deberán completar fases rigurosas de prueba. El reglamento exige un mínimo de 50.000 millas recorridas con un conductor de seguridad a bordo en el caso de vehículos ligeros, y hasta 500.000 millas para camiones y autobuses pesados.

Solo tras superar estas etapas y documentar un caso estructurado de seguridad—que incluye hardware, software y procedimientos operativos—la DMV autoriza la transición al servicio sin conductor.

En paralelo, los operadores remotos (quienes supervisan y pueden intervenir los AV a distancia) deberán cumplir estándares de capacitación y certificación, homologables a los que se exigen a los conductores tradicionales.

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