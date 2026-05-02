Tecno

Elegir qué ponerse será más fácil: Google Fotos transforma tus imágenes en un armario virtual

La herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar prendas, organizarlas y crear outfits digitales desde el celular

Guardar
Google Fotos te da la opción de elegir tu outfit usando tus imágenes.
Google Fotos te da la opción de elegir tu outfit usando tus imágenes.

Google anunció una nueva función para Google Fotos que busca convertir la galería del celular en un armario digital impulsado por inteligencia artificial. La herramienta, llamada “Wardrobe”, analizará automáticamente las fotografías almacenadas por el usuario para identificar prendas de ropa y accesorios, organizarlos por categorías y permitir la creación de outfits virtuales directamente desde la aplicación.

La compañía explicó que la función comenzará a desplegarse primero en dispositivos Android y posteriormente en iOS. Con esta incorporación, Google continúa expandiendo el uso de inteligencia artificial dentro de sus aplicaciones cotidianas, esta vez enfocándose en la organización personal y la moda.

PUBLICIDAD

Wardrobe funciona mediante sistemas de reconocimiento de imágenes capaces de detectar las prendas que aparecen en las fotografías guardadas en Google Fotos. Una vez identificadas, las piezas son separadas digitalmente y agrupadas en un nuevo espacio dentro de la aplicación, generando una especie de armario virtual personalizado.

Google Fotos estrena nueva función de armario virtual.
Google Fotos te dará la opción de elegir tus outfits en base a las fotos que tienes guardadas.

El objetivo es ofrecer una vista organizada del guardarropa utilizando únicamente imágenes antiguas ya presentes en la galería del usuario.

PUBLICIDAD

Según detalló Google, una de las principales ventajas será la posibilidad de filtrar las prendas por categorías específicas. Los usuarios podrán visualizar únicamente zapatos, pantalones, vestidos, chaquetas, joyas o camisetas, facilitando así la búsqueda y combinación de ropa.

La herramienta también permitirá redescubrir prendas olvidadas que todavía permanecen guardadas físicamente en el armario, pero que muchas veces pasan desapercibidas en el uso cotidiano.

Además de catalogar la ropa, Wardrobe incorpora funciones pensadas para la planificación de looks. La aplicación permitirá mezclar distintas prendas digitalmente para crear conjuntos personalizados y organizarlos en tableros de inspiración.

Google Fotos estrena nueva función de armario virtual.
Google Fotos tiene la intención de convertirse en tu armario virtual.

Google señala que los usuarios podrán generar colecciones específicas para diferentes ocasiones, como viajes, eventos formales, jornadas laborales o vacaciones. Por ejemplo, será posible crear carpetas separadas con ideas de outfits para bodas, escapadas de verano o reuniones de trabajo.

Otra de las características destacadas es la función “Pruébatelo”, que utiliza inteligencia artificial para mostrar una vista previa virtual de cómo luciría un conjunto antes de vestirlo realmente. Para utilizarla, bastará con seleccionar las prendas dentro del armario digital y activar la opción correspondiente.

La empresa asegura que esta herramienta busca simplificar uno de los problemas más comunes del día a día: decidir qué ponerse, incluso cuando el armario está lleno de ropa.

La llegada de Wardrobe se suma a una serie de funciones basadas en IA que Google Fotos ha incorporado recientemente. En los últimos meses, la plataforma añadió herramientas para mejorar retratos, corregir imperfecciones, reorganizar álbumes automáticamente y facilitar la búsqueda de recuerdos mediante lenguaje natural.

Google Fotos estrena nueva función de armario virtual.
Usando IA, Google Fotos te ayudará a elegir un mejor atuendo.

Con este nuevo enfoque, Google amplía el alcance de la inteligencia artificial más allá de la edición fotográfica y la organización de archivos, acercándola a actividades relacionadas con el estilo personal y la planificación diaria.

La propuesta también refleja una tendencia creciente dentro de la industria tecnológica. Las compañías buscan que sus asistentes y aplicaciones no solo automaticen tareas técnicas, sino que también participen en decisiones cotidianas relacionadas con moda, entretenimiento, productividad y hábitos personales.

En el caso de Wardrobe, la inteligencia artificial actúa como una especie de estilista digital que aprovecha la información visual ya almacenada en el dispositivo para ofrecer recomendaciones y simplificar elecciones.

Aunque Google no detalló completamente cómo se procesarán las imágenes, la función vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre privacidad y uso de datos personales. Para identificar prendas y accesorios, el sistema necesita analizar fotografías privadas almacenadas en la cuenta del usuario.

Google Fotos estrena nueva función de armario virtual.
Google Fotos analizará tus imágenes para recomendarte outfits.

Hasta el momento, la empresa no especificó si ese análisis se realizará directamente en el dispositivo o mediante procesamiento en la nube.

La herramienta estará disponible inicialmente en Android, sistema operativo propiedad de Google, antes de llegar más adelante a dispositivos con iOS. Tampoco se confirmó una fecha exacta para su lanzamiento global.

Con Wardrobe, Google Fotos continúa evolucionando desde una simple aplicación de almacenamiento hacia una plataforma multifunción impulsada por inteligencia artificial. Ahora, además de organizar recuerdos y editar imágenes, la aplicación busca ayudar a las personas a elegir ropa, planificar outfits y administrar su estilo personal desde el celular.

Temas Relacionados

Google FotosGoogleIAOutfitsLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la venta de laptops gamer en Perú: ya no son exclusivas para videojuegos y más profesionales la usan

Equipos pensados originalmente para videojuegos ahora son utilizados en ingeniería, diseño y edición de video

Crece la venta de laptops gamer en Perú: ya no son exclusivas para videojuegos y más profesionales la usan

Adiós al combustible: una tecnología con láser ya puede impulsar objetos sin contacto físico

La técnica aprovecha la presión de radiación de los fotones para generar empuje dirigido sobre objetos microscópicos

Adiós al combustible: una tecnología con láser ya puede impulsar objetos sin contacto físico

Shakira en Copacabana: a qué hora es, dónde verlo, canciones y más preguntas de Google

El concierto es gratuito y las personas que no puede asistir lo podrán ver de manera gratuita en diversas plataformas por internet

Shakira en Copacabana: a qué hora es, dónde verlo, canciones y más preguntas de Google

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de 0,04% en las últimas 24 horas

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

La función “L” está presente principalmente en autos automáticos tradicionales y vehículos pensados para terrenos difíciles

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla
DEPORTES
Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

TELESHOW
Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

INFOBAE AMÉRICA

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 836 millones en taquilla global y domina el cine en 2026

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 836 millones en taquilla global y domina el cine en 2026

República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

Costa Rica acumula más de 25 mil denuncias por estafa en 15 meses

La OTAN afirmó que trabaja con Estados Unidos para analizar la retirada de soldados norteamericanos de Alemania

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia