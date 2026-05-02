Elegir qué ponerse será más fácil: Google Fotos transforma tus imágenes en un armario virtual

Google Fotos te da la opción de elegir tu outfit usando tus imágenes.

Google anunció una nueva función para Google Fotos que busca convertir la galería del celular en un armario digital impulsado por inteligencia artificial. La herramienta, llamada “Wardrobe”, analizará automáticamente las fotografías almacenadas por el usuario para identificar prendas de ropa y accesorios, organizarlos por categorías y permitir la creación de outfits virtuales directamente desde la aplicación.

La compañía explicó que la función comenzará a desplegarse primero en dispositivos Android y posteriormente en iOS. Con esta incorporación, Google continúa expandiendo el uso de inteligencia artificial dentro de sus aplicaciones cotidianas, esta vez enfocándose en la organización personal y la moda.

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Wardrobe funciona mediante sistemas de reconocimiento de imágenes capaces de detectar las prendas que aparecen en las fotografías guardadas en Google Fotos. Una vez identificadas, las piezas son separadas digitalmente y agrupadas en un nuevo espacio dentro de la aplicación, generando una especie de armario virtual personalizado.

Google Fotos te dará la opción de elegir tus outfits en base a las fotos que tienes guardadas.

El objetivo es ofrecer una vista organizada del guardarropa utilizando únicamente imágenes antiguas ya presentes en la galería del usuario.

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Según detalló Google, una de las principales ventajas será la posibilidad de filtrar las prendas por categorías específicas. Los usuarios podrán visualizar únicamente zapatos, pantalones, vestidos, chaquetas, joyas o camisetas, facilitando así la búsqueda y combinación de ropa.

La herramienta también permitirá redescubrir prendas olvidadas que todavía permanecen guardadas físicamente en el armario, pero que muchas veces pasan desapercibidas en el uso cotidiano.

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Además de catalogar la ropa, Wardrobe incorpora funciones pensadas para la planificación de looks. La aplicación permitirá mezclar distintas prendas digitalmente para crear conjuntos personalizados y organizarlos en tableros de inspiración.

Google Fotos tiene la intención de convertirse en tu armario virtual.

Google señala que los usuarios podrán generar colecciones específicas para diferentes ocasiones, como viajes, eventos formales, jornadas laborales o vacaciones. Por ejemplo, será posible crear carpetas separadas con ideas de outfits para bodas, escapadas de verano o reuniones de trabajo.

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Otra de las características destacadas es la función “Pruébatelo”, que utiliza inteligencia artificial para mostrar una vista previa virtual de cómo luciría un conjunto antes de vestirlo realmente. Para utilizarla, bastará con seleccionar las prendas dentro del armario digital y activar la opción correspondiente.

La empresa asegura que esta herramienta busca simplificar uno de los problemas más comunes del día a día: decidir qué ponerse, incluso cuando el armario está lleno de ropa.

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La llegada de Wardrobe se suma a una serie de funciones basadas en IA que Google Fotos ha incorporado recientemente. En los últimos meses, la plataforma añadió herramientas para mejorar retratos, corregir imperfecciones, reorganizar álbumes automáticamente y facilitar la búsqueda de recuerdos mediante lenguaje natural.

Usando IA, Google Fotos te ayudará a elegir un mejor atuendo.

Con este nuevo enfoque, Google amplía el alcance de la inteligencia artificial más allá de la edición fotográfica y la organización de archivos, acercándola a actividades relacionadas con el estilo personal y la planificación diaria.

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La propuesta también refleja una tendencia creciente dentro de la industria tecnológica. Las compañías buscan que sus asistentes y aplicaciones no solo automaticen tareas técnicas, sino que también participen en decisiones cotidianas relacionadas con moda, entretenimiento, productividad y hábitos personales.

En el caso de Wardrobe, la inteligencia artificial actúa como una especie de estilista digital que aprovecha la información visual ya almacenada en el dispositivo para ofrecer recomendaciones y simplificar elecciones.

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Aunque Google no detalló completamente cómo se procesarán las imágenes, la función vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre privacidad y uso de datos personales. Para identificar prendas y accesorios, el sistema necesita analizar fotografías privadas almacenadas en la cuenta del usuario.

Google Fotos analizará tus imágenes para recomendarte outfits.

Hasta el momento, la empresa no especificó si ese análisis se realizará directamente en el dispositivo o mediante procesamiento en la nube.

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La herramienta estará disponible inicialmente en Android, sistema operativo propiedad de Google, antes de llegar más adelante a dispositivos con iOS. Tampoco se confirmó una fecha exacta para su lanzamiento global.

Con Wardrobe, Google Fotos continúa evolucionando desde una simple aplicación de almacenamiento hacia una plataforma multifunción impulsada por inteligencia artificial. Ahora, además de organizar recuerdos y editar imágenes, la aplicación busca ayudar a las personas a elegir ropa, planificar outfits y administrar su estilo personal desde el celular.