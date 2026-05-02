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Cómo la disputa legal entre Elon Musk y OpenAI podría modificar la gobernanza en el desarrollo global de inteligencia artificial

Nuevos interrogantes surgen sobre la dirección de las tecnologías emergentes y los vínculos entre filantropía y lucro en el entorno digital más influyente del sector

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Vistas de perfil de Elon Musk, a la izquierda, y Sam Altman, a la derecha, ambos hombres caucásicos, con trajes oscuros, sobre un fondo negro.
El juicio de Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI redefine el debate sobre ética e inteligencia artificial en Estados Unidos (Composición Fotofráfica)

La batalla legal entre Elon Musk, Sam Altman, OpenAI, Microsoft y la jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha encendido el debate sobre la ética y el futuro de la inteligencia artificial. El juicio, seguido de cerca por la industria tecnológica y analizado por la revista especializada en tecnología Wired, podría tener repercusiones en la gobernanza y la estructura de una de las organizaciones más influyentes del sector.

Origen y contexto de la demanda de Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI

Musk inició la demanda argumentando que OpenAI se desvió de su propósito original de operar como organización sin fines de lucro y de compartir abiertamente los avances en inteligencia artificial. Afirmó que la transformación hacia un modelo comercial contradijo los principios fundacionales y puso en duda la legitimidad de las decisiones tomadas por la dirección.

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El empresario señaló que el caso tiene implicaciones más allá de OpenAI, ya que, al sentar un precedente en contra de los valores filantrópicos, podría afectar la confianza en el sector benéfico de Estados Unidos. Wired resalta que Musk busca restaurar los compromisos iniciales para proteger la integridad de la filantropía tecnológica.

Elon Musk alega que OpenAI traicionó su misión original al priorizar el modelo de negocio sobre la filantropía tecnológica (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)
Elon Musk alega que OpenAI traicionó su misión original al priorizar el modelo de negocio sobre la filantropía tecnológica (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Argumentos de Elon Musk en el juicio: motivos, preocupaciones y visión sobre la inteligencia artificial

Durante el juicio, Musk expuso que su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial se remonta a su época universitaria, cuando empezó a advertir sobre el potencial de las máquinas para superar a los humanos. Justificó la creación de OpenAI como una reacción a la gestión de Google y la necesidad de priorizar la seguridad y la transparencia.

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Musk sostiene que el resultado del juicio podría impactar las reglas para futuras donaciones tecnológicas y el desarrollo responsable de la IA. Aseguró que se debe mantener la investigación abierta para evitar riesgos catastróficos y garantizar que los beneficios lleguen a toda la humanidad.

Transformación de OpenAI: del modelo sin fines de lucro al for-profit y el papel de Microsoft

La reestructuración de OpenAI implicó la creación de una división comercial destinada a captar inversiones. Musk aceptó esta medida bajo la condición de no sacrificar el espíritu original del proyecto.

El conflicto escaló cuando, según la revista especializada en tecnología Wired, Microsoft aportó USD 10 mil millones en 2023 y OpenAI trasladó recursos clave a la división for-profit.

Musk advierte que el resultado del juicio podría influir en futuras reglas para las donaciones tecnológicas y la gobernanza de la inteligencia artificial (EFE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER)
Musk advierte que el resultado del juicio podría influir en futuras reglas para las donaciones tecnológicas y la gobernanza de la inteligencia artificial (EFE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER)

Musk afirmó que este cambio rompió el compromiso fundacional, equiparando la situación con la de un museo que oculta sus principales obras. Wired informa que la reorganización alteró la gobernanza interna y la distribución de los beneficios derivados de los avances en inteligencia artificial.

Respuesta y defensa de OpenAI y Sam Altman frente a las acusaciones de Musk

OpenAI salió al cruce de las acusaciones y, a través de su abogado William Savitt, negó que Elon Musk tuviera derechos permanentes sobre el modelo sin fines de lucro o sobre la divulgación total del código.

La defensa fue tajante: Musk conocía estos cambios desde 2018 y, de hecho, ya había manifestado públicamente sus diferencias en 2020, lo que debilita la base de su reclamo actual.

OpenAI también puso el foco en los compromisos incumplidos de Elon Musk. Según la organización, el empresario no concretó la inversión prometida de USD 1.000 millones y su aporte se limitó a USD 38 millones en cinco años.

Además, la defensa subrayó un punto clave: la demanda fue presentada fuera de plazo y después de la creación de xAI, la empresa competidora fundada por Musk. Asimismo, sostienen que este contexto pone en duda la legitimidad y el momento elegido para el reclamo.

Primer plano de Sam Altman con cabello castaño oscuro, ojos azules y piel clara, usando un auricular, hablando frente a un fondo blanco con texto en hebreo
La defensa legal de OpenAI argumenta que Musk no cumplió su compromiso de inversión y presentó la demanda tras crear su empresa xAI (Reuters)

Detalles y ambiente del juicio: interacción entre las partes, incidentes y decisiones de la jueza

La audiencia estuvo marcada por tensiones entre los equipos legales y varios incidentes técnicos, como fallos en los micrófonos durante la declaración de Musk. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers advirtió a las partes sobre el uso de las redes sociales y la necesidad de evitar comentarios públicos que pudieran agravar el conflicto.

Sam Altman se ausentó del tribunal antes del testimonio de Musk debido a compromisos profesionales, aunque su equipo legal permaneció en la sala. Wired destaca que la jueza alertó sobre posibles consecuencias en caso de intentos de influir en la opinión pública.

Montaje con perfil de Elon Musk a la derecha, rostro de Sam Altman en círculo a la izquierda y logo de OpenAI en círculo verde abajo a la izquierda
El litigio afecta la estructura de gobierno y las actividades públicas de OpenAI, generando incertidumbre sobre su futuro y posibles movimientos bursátiles (Reuters)

Consecuencias inmediatas del juicio para OpenAI, Altman y el entorno de la inteligencia artificial

El litigio ha generado incertidumbre sobre la estructura de gobierno de OpenAI y su posible salida a bolsa, ya que la organización ha debido destinar recursos a la defensa legal. Wired informa que Altman canceló participaciones en eventos clave del sector y que el caso ha intensificado el escrutinio mediático.

Las decisiones del juicio podrían marcar el rumbo para la relación entre la filantropía, la inversión privada y el desarrollo de la inteligencia artificial. El resultado podría establecer precedentes para la ética, la transparencia y la gobernanza de la IA a nivel global.

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