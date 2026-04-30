Siete personas se intoxicaron con monóxido de carbono en Mendoza: hay tres niños y un bebé de seis meses internados

En la vivienda precaria con ambientes reducidos había dos motos de 150cc y abundante olor a combustible

Siete personas, entre ellas tres niños y un bebé de seis meses, fueron internadas por una intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda del barrio Amigorena, en Las Heras, Mendoza. Las primeras comprobaciones descartaron una pérdida de gas: en el interior del inmueble había dos motocicletas estacionadas y un fuerte olor a combustible.

El episodio se desencadenó cerca de las 22:45 del miércoles, cuando un menor llegó a un centro de salud con un cuadro compatible con intoxicación. Eso motivó el llamado al servicio de emergencias.

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Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron al abuelo de los niños, de 68 años, quien explicó que una de las menores había comenzado a convulsionar y que la familia la había trasladado por sus propios medios al centro asistencial. El niño que llegó primero al sistema de salud fue derivado al Hospital Humberto Notti.

Según informó el medio regional El Sol, en el nosocomio quedaron internados tres menores de 9, 6 y 5 años, un bebé de 6 meses y la madre de los niños, de 26 años. El abuelo y otro adulto de 31 años permanecieron en observación.

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Al inspeccionar la vivienda, el personal técnico de Ecogas descartó pérdidas en la red de gas. Lo que sí encontraron fue un inmueble precario, con ambientes reducidos y dos motocicletas de 150cc estacionadas en el interior, junto a un fuerte olor a combustible.

La hipótesis que maneja la investigación apunta a que los gases emitidos por esas motos en un espacio cerrado habrían saturado el ambiente con el gas tóxico. Pese a la inspección favorable de la red, Ecogas dispuso el corte preventivo del suministro externo.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal de la empresa de gas. La Oficina Fiscal de Las Heras tomó intervención para determinar las causas exactas del hecho.

Se incendió un tradicional mercado en Mendoza y quedaron dos puestos destruidos

Bomberos y policías trabajan en los pasillos internos del Mercado Cooperativo del Este de Guaymallén

La noche del pasado miércoles estuvo marcada por una intensa actividad en uno de los puntos neurálgicos de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Un incidente inesperado irrumpió en la rutina y alteró la dinámica habitual del Mercado Cooperativo del Este, dejando secuelas en la infraestructura y en los comerciantes. La magnitud del hecho obligó a una movilización inmediata de los servicios de emergencia y generó un despliegue inusual en el predio ubicado sobre la lateral sur de la Ruta Nacional 7.

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Según informaron fuentes policiales al medio regional El Sol, cerca de las 23:30 comenzaron a recibirse llamados al 911 que alertaban sobre un incendio dentro del Mercado Cooperativo del Este.

En cuestión de minutos, personal policial y las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central se hicieron presentes en el lugar. Al arribar, constataron la presencia de fuego en los pasillos internos del predio.

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Las tareas de extinción y enfriamiento se extendieron durante la madrugada. Los equipos de bomberos lograron contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras áreas del mercado.

Las primeras pericias señalaron que el foco ígneo se originó en las cámaras de refrigeración, afectando de manera directa dos casillas identificadas con los números 183 y 184. Como resultado, se registraron pérdidas de mercadería y daños considerables en una cámara de frío.

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Durante la intervención, dos personas debieron ser asistidas por el personal de emergencia, sin que se reportaran situaciones de mayor gravedad. En paralelo, los equipos técnicos realizaron pericias para determinar el origen preciso del siniestro y establecer el impacto final sobre los bienes afectados. La Oficina Fiscal de Jurisdicción tomó intervención en el caso para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El episodio dejó una marca en el normal funcionamiento del Mercado Cooperativo del Este, que en la noche del miércoles se vio alterado por la rápida propagación del fuego en un sector sensible de su estructura. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los motivos que desencadenaron el incendio y evaluar el alcance de las pérdidas registradas.

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