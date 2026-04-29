Siri también estaría presente en la cámara del iPhone con iOS 27

El modo Siri en la cámara permitiría identificar objetos y escenas en tiempo real. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

La próxima actualización del sistema operativo de Apple podría marcar un punto de inflexión en la experiencia de sus usuarios. Según Bloomberg, iOS 27 incluirá un modo Siri integrado directamente en la aplicación de cámara del iPhone, una novedad que, de confirmarse, supondría un cambio en la forma de interactuar con el dispositivo y acercaría la propuesta de los de Cupertino a funcionalidades ya vistas en Android.

Un modo Siri en la cámara

De acuerdo con la información difundida, Apple estaría desarrollando una opción que permitiría acceder a Siri desde el selector de modos de la cámara, junto a las funciones de Foto, Vídeo o Retrato. Este ajuste facilitaría el uso de Visual Intelligence, una función que hasta ahora solo podía activarse manteniendo presionado el control de la cámara en modelos como el iPhone 16. Con iOS 27, el acceso sería directo y visible, lo que podría aumentar su adopción entre los usuarios.

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El medio estadounidense describe que el funcionamiento de este modo Siri tendría similitudes con Lens, la herramienta de reconocimiento visual disponible en Android. El usuario podría enfocar la cámara hacia cualquier objeto o escena y realizar consultas a sistemas como ChatGPT o ejecutar búsquedas inversas con Google para obtener información sobre lo que aparece en pantalla. Esta integración facilitaría el uso cotidiano de la inteligencia artificial sin requerir el aprendizaje de comandos nuevos.

Apple planea que Siri escanee etiquetas nutricionales y registre información directamente desde la cámara. (Europa Press)

Cambios visuales y una interfaz adaptada a Apple Intelligence

Además de añadir nuevas funciones, Apple también planea rediseñar la interfaz de la cámara para reflejar la llegada de la inteligencia artificial. El clásico círculo blanco utilizado para capturar fotografías sería reemplazado por un botón inspirado en el logotipo de Apple Intelligence. La funcionalidad de acceso rápido se mantendría a través del botón físico de la cámara, aunque ahora abriría la aplicación principal y no una interfaz separada.

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La propuesta, de acuerdo con Bloomberg, busca no solo dotar de mayor protagonismo a Siri, sino también fortalecer la identidad visual y tecnológica de la marca al integrar la inteligencia artificial como eje de la experiencia de usuario.

Visual AI: más herramientas propias y menor dependencia de terceros

El rediseño de la app no sería la única novedad prevista. Apple avanzaría en el desarrollo de capacidades propias para la inteligencia artificial, permitiendo que Siri escanee etiquetas nutricionales de alimentos y registre información dietética de forma automática. Otra función permitiría capturar datos de contacto desde la cámara y agregarlos directamente a la agenda, agilizando procesos cotidianos sin pasos intermedios.

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Las nuevas funciones de inteligencia artificial no se limitarían al iPhone. (Reuters)

Gurman señala que estas funciones podrían no limitarse al iPhone. Apple buscaría integrar la capacidad de análisis en tiempo real en otros dispositivos de la marca, como las rumoreadas gafas inteligentes y los nuevos AirPods, todos ellos impulsados por la renovada Siri basada en Apple Intelligence.

Novedades en la app Fotos y evolución de Siri

El paquete de mejoras de iOS 27 iría más allá de la cámara. Según Bloomberg, la aplicación Fotos recibiría tres herramientas de edición bajo el nombre Apple Intelligence Tools. Estas permitirían extender imágenes más allá de sus bordes originales, mejorar automáticamente parámetros como brillo y color, y modificar la perspectiva de las fotos espaciales. La actualización incluiría además una app independiente para Siri, con una interfaz similar a la de los chatbots actuales, junto con mejoras de rendimiento, batería y estabilidad general del sistema.

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La presentación oficial de la nueva Siri impulsada por Gemini está prevista para la próxima WWDC 2026, que se celebrará en junio. Los usuarios tendrían que esperar hasta otoño para acceder a estas funciones, cuando se libere de manera conjunta con el iPhone 18.

La aplicación Fotos recibiría tres herramientas de edición bajo el nombre Apple Intelligence Tools. (Apple)

Apple lleva tiempo prometiendo una mayor presencia de la inteligencia artificial en sus equipos. De confirmarse estos rumores, la compañía buscaría reducir su dependencia de servicios externos y posicionar a Siri como el centro de la experiencia visual y de análisis en sus dispositivos, apostando por el desarrollo de soluciones propias dentro de su ecosistema.

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