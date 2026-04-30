Aire acondicionado a menos de 20°C: un error que aumenta la factura de energía

El aire acondicionado es muy usado en temporadas como verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La época de calor suele traer consigo una preocupación común en muchos hogares: cómo mantener una temperatura agradable sin que la factura eléctrica se dispare, siendo un error habitual entre quienes utilizan aire acondicionado ajustar el termostato a menos de 20°C, lo que incrementa el gasto energético.

Este hábito, que se repite en oficinas y casas, responde muchas veces a la percepción de que un ambiente más frío resulta más confortable, sin considerar el impacto económico y ambiental.

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Según expertos como Repsol, programar el aire acondicionado por debajo de los valores sugeridos puede aumentar el consumo entre un 6% y un 8% por cada grado menos. Esto se traduce en una diferencia en el recibo de luz al final de cada mes.

Un ajuste inadecuado del termostato puede disparar el consumo eléctrico y afectar la eficiencia del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la diferencia entre la temperatura interior y exterior nunca debe superar los 12 grados, una pauta que busca evitar choques térmicos y optimizar la eficiencia del electrodoméstico.

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Cuál es la temperatura adecuada para el aire acondicionado

La temperatura óptima para el funcionamiento del aire acondicionado varía según la estación. Repsol sugiere ajustar el termostato entre 24 y 26°C durante el verano y entre 20 y 22°C en invierno. Superar este rango hacia abajo incrementa el consumo energético.

Por cada grado que se programe por debajo de estos valores, el aparato demandará un esfuerzo mayor, lo que repercute directamente en el coste mensual de energía.

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Expertos sugieren mantener el termostato entre 24 y 26°C en verano y no superar los 12 grados de diferencia con el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la eficiencia, mantener el electrodoméstico en estos rangos contribuye al bienestar físico. Una diferencia excesiva entre la temperatura interior y exterior puede afectar la salud, provocando molestias respiratorias y malestares físicos.

Por qué la etiqueta de eficiencia energética es clave al elegir un aire acondicionado

Al adquirir un electrodoméstico nuevo, se sugiere observar detenidamente la clasificación energética. Los aparatos se catalogan desde la A (máxima eficiencia) hasta la G (menor eficiencia), y esta diferencia resulta clave en el consumo a largo plazo.

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Un modelo con etiqueta A puede implicar una inversión inicial superior, pero puede reducir el gasto energético hasta en un 40% en comparación con los modelos menos eficientes. La amortización de este sobrecoste suele producirse en poco tiempo gracias al ahorro mensual.

Qué funciones del aire acondicionado ayudan a ahorrar energía al mes

El modo ECO y el apagado automático permiten reducir el consumo sin perder confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de los aparatos modernos permite optimizar el uso y reducir el consumo eléctrico. Activar la función de apagado automático, denominada “Sleep” o “Timer”, resulta muy útil durante el horario nocturno.

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Esta opción adapta el funcionamiento del aparato al descenso de la temperatura corporal durante el sueño, evitando un uso innecesario y aportando un gran ahorro.

Otro recurso efectivo es el modo ECO, que ajusta de manera automática la potencia y la temperatura para mantener el confort gastando menos energía. El uso de este modo puede reducir el consumo hasta en un 30%, así que exprimir estas funciones permite lograr un equilibrio entre confort térmico y responsabilidad en el consumo de recursos.

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Cuánto impacta el mantenimiento en el consumo energético del aire acondicionado

El estado de los filtros y componentes internos es determinante para la eficiencia del aparato. Los expertos sugieren realizar una limpieza de los filtros al menos una vez al año. Si los filtros están sucios, el electrodoméstico necesita trabajar con mayor intensidad, lo que incrementa el consumo y reduce la vida útil del dispositivo.

Limpiar los filtros y revisar el equipo periódicamente evita sobreesfuerzos y gastos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un mantenimiento adecuado asegura que el aire acondicionado funcione de manera óptima y previene averías costosas. Un aparato bien cuidado mantiene una calidad de aire interior adecuada, aspecto que adquiere especial relevancia en espacios cerrados con alta ocupación.

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Por qué es clave elegir electrodomésticos con tecnología inverter

Esta tecnología transformó el funcionamiento de los aires acondicionados. A diferencia de los modelos tradicionales, cuyo compresor opera a máxima potencia y se apaga al alcanzar la temperatura deseada, los modelos inverter regulan automáticamente la velocidad para mantener una temperatura constante.

Los sistemas inverter no solo son más silenciosos, sino que su funcionamiento reduce el consumo energético. Al evitar los arranques y paradas frecuentes, estos aparatos consiguen una climatización más eficiente y estable, lo que se traduce en una factura eléctrica más baja y una mayor durabilidad.

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