Tecno

Aire acondicionado a menos de 20°C: un error que aumenta la factura de energía

Programar el electrodoméstico a temperaturas muy bajas, eleva el consumo eléctrico entre un 6% y un 8% por cada grado menos

Guardar
Mujer joven sonriente relajándose en un sofá gris con una manta, mientras un aire acondicionado blanco en modo DRY expulsa aire frío sobre ella.
El aire acondicionado es muy usado en temporadas como verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La época de calor suele traer consigo una preocupación común en muchos hogares: cómo mantener una temperatura agradable sin que la factura eléctrica se dispare, siendo un error habitual entre quienes utilizan aire acondicionado ajustar el termostato a menos de 20°C, lo que incrementa el gasto energético.

Este hábito, que se repite en oficinas y casas, responde muchas veces a la percepción de que un ambiente más frío resulta más confortable, sin considerar el impacto económico y ambiental.

PUBLICIDAD

Según expertos como Repsol, programar el aire acondicionado por debajo de los valores sugeridos puede aumentar el consumo entre un 6% y un 8% por cada grado menos. Esto se traduce en una diferencia en el recibo de luz al final de cada mes.

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un ajuste inadecuado del termostato puede disparar el consumo eléctrico y afectar la eficiencia del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la diferencia entre la temperatura interior y exterior nunca debe superar los 12 grados, una pauta que busca evitar choques térmicos y optimizar la eficiencia del electrodoméstico.

PUBLICIDAD

Cuál es la temperatura adecuada para el aire acondicionado

La temperatura óptima para el funcionamiento del aire acondicionado varía según la estación. Repsol sugiere ajustar el termostato entre 24 y 26°C durante el verano y entre 20 y 22°C en invierno. Superar este rango hacia abajo incrementa el consumo energético.

Por cada grado que se programe por debajo de estos valores, el aparato demandará un esfuerzo mayor, lo que repercute directamente en el coste mensual de energía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos sugieren mantener el termostato entre 24 y 26°C en verano y no superar los 12 grados de diferencia con el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la eficiencia, mantener el electrodoméstico en estos rangos contribuye al bienestar físico. Una diferencia excesiva entre la temperatura interior y exterior puede afectar la salud, provocando molestias respiratorias y malestares físicos.

Por qué la etiqueta de eficiencia energética es clave al elegir un aire acondicionado

Al adquirir un electrodoméstico nuevo, se sugiere observar detenidamente la clasificación energética. Los aparatos se catalogan desde la A (máxima eficiencia) hasta la G (menor eficiencia), y esta diferencia resulta clave en el consumo a largo plazo.

Un modelo con etiqueta A puede implicar una inversión inicial superior, pero puede reducir el gasto energético hasta en un 40% en comparación con los modelos menos eficientes. La amortización de este sobrecoste suele producirse en poco tiempo gracias al ahorro mensual.

Qué funciones del aire acondicionado ayudan a ahorrar energía al mes

Plano de un control remoto con el botón 'ECO' iluminado y un aire acondicionado en funcionamiento que expulsa aire fresco en una sala decorada con un sofá azul y cojines.
El modo ECO y el apagado automático permiten reducir el consumo sin perder confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de los aparatos modernos permite optimizar el uso y reducir el consumo eléctrico. Activar la función de apagado automático, denominada “Sleep” o “Timer”, resulta muy útil durante el horario nocturno.

Esta opción adapta el funcionamiento del aparato al descenso de la temperatura corporal durante el sueño, evitando un uso innecesario y aportando un gran ahorro.

Otro recurso efectivo es el modo ECO, que ajusta de manera automática la potencia y la temperatura para mantener el confort gastando menos energía. El uso de este modo puede reducir el consumo hasta en un 30%, así que exprimir estas funciones permite lograr un equilibrio entre confort térmico y responsabilidad en el consumo de recursos.

Cuánto impacta el mantenimiento en el consumo energético del aire acondicionado

El estado de los filtros y componentes internos es determinante para la eficiencia del aparato. Los expertos sugieren realizar una limpieza de los filtros al menos una vez al año. Si los filtros están sucios, el electrodoméstico necesita trabajar con mayor intensidad, lo que incrementa el consumo y reduce la vida útil del dispositivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Limpiar los filtros y revisar el equipo periódicamente evita sobreesfuerzos y gastos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un mantenimiento adecuado asegura que el aire acondicionado funcione de manera óptima y previene averías costosas. Un aparato bien cuidado mantiene una calidad de aire interior adecuada, aspecto que adquiere especial relevancia en espacios cerrados con alta ocupación.

Por qué es clave elegir electrodomésticos con tecnología inverter

Esta tecnología transformó el funcionamiento de los aires acondicionados. A diferencia de los modelos tradicionales, cuyo compresor opera a máxima potencia y se apaga al alcanzar la temperatura deseada, los modelos inverter regulan automáticamente la velocidad para mantener una temperatura constante.

Los sistemas inverter no solo son más silenciosos, sino que su funcionamiento reduce el consumo energético. Al evitar los arranques y paradas frecuentes, estos aparatos consiguen una climatización más eficiente y estable, lo que se traduce en una factura eléctrica más baja y una mayor durabilidad.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoFacturaElectrodomésticoTemperaturaConsumoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué dijo Carl Sagan sobre la tecnología y por qué su advertencia es más actual que nunca

El legado del divulgador invita a repensar la educación y la ética digital, recordando que la dependencia ciega de sistemas complejos puede llevar a errores costosos

Qué dijo Carl Sagan sobre la tecnología y por qué su advertencia es más actual que nunca

Encontrar series y películas será más fácil: Netflix actualiza su aplicación con nuevas funciones personalizadas

La nueva experiencia busca simplificar la navegación y ayudar a los usuarios a descubrir contenido en pocos segundos

Encontrar series y películas será más fácil: Netflix actualiza su aplicación con nuevas funciones personalizadas

Dos marcas de celulares se unen: por qué OnePlus y realme trabajarán juntos

La integración responde a pérdidas financieras, especialmente en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos

Dos marcas de celulares se unen: por qué OnePlus y realme trabajarán juntos

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

La función está disponible en los ajustes de la aplicación y se debe complementar con otras pautas como revisar periódicamente los dispositivos vinculados

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

Un robot humanoide sorprende al cantar junto a una orquesta en un concierto de música clásica

El espectáculo combinó música clásica, visuales generados por IA y tecnología de captura de movimiento frente al público

Un robot humanoide sorprende al cantar junto a una orquesta en un concierto de música clásica
DEPORTES
Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

TELESHOW
Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados a la gran fiesta de la televisión argentina

La historia de amor de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino: la promesa, la familia reconstruida y el escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

De Banksy a Warhol: una red familiar de falsificadores engañó a casas de subastas durante años

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables