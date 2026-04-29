Por esta razón los empleados de Apple no querían almorzar con Steve Jobs

La forma de liderar de Steve Jobs fue analizada por colaboradores como por externos a Apple. (Fotocomposición Infobae)

Los empleados de Apple desarrollaron estrategias para evitar compartir almuerzos con Steve Jobs, durante su etapa como director ejecutivo de la compañía, por la presión que implicaba responder a sus preguntas incisivas sobre el trabajo diario.

Estas situaciones, detalladas por antiguos colaboradores de la empresa, revelan un aspecto menos conocido de la cultura interna forjada por Jobs, que consideraba cada instancia, por trivial que fuera, una oportunidad para impulsar la mejora y el rendimiento de su grupo de trabajo.

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Por qué los empleados de apple evitaban cruzarse con Steve Jobs

La tendencia generalizada a evitar a Jobs en espacios comunes, como la cafetería o el ascensor, era por la posibilidad de verse sometido, de improviso, a un interrogatorio sobre tareas concretas y avances.

Muchos trabajadores evitaban encontrarse con Jobs en la cafetería o el ascensor para no ser interrogados sobre su rendimiento diario. (Foto: REUTERS/Sivaram V/File Photo)

David Black, exingeniero de la empresa, sintetizó la presión que generaba Jobs con una frase precisa: “Nadie quería sentarse a la mesa con él”, porque cualquier distracción podía convertirse en una evaluación sobre el valor real de su trabajo.

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En un caso ilustrativo, un agente de ventas relató que fue interrogado en el ascensor con la pregunta: “¿Qué has hecho hoy?”; su respuesta breve y directa: “he estado vendiendo software”, que fue suficiente para librarse de un examen más prolongado, pero no todos los empleados lograban reaccionar con igual tranquilidad.

Un detalle singular sobresale entre los relatos: la reacción de un antiguo becario, que prefería utilizar rutas alternativas para evitar cruzarse con Jobs.

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El temor a las preguntas inesperadas de Steve Jobs creó un ambiente de evaluación constante dentro de la empresa tecnológica. (Foto: REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)/File Photo)

En una ocasión, el fundador de Apple le preguntó directamente: “¿Por qué vas hacia abajo? Deberías estar subiendo a trabajar”, una frase que, aunque emitida en tono ambiguo, dejó marcado al joven por el temor de estar permanentemente bajo examen.

Qué tipo de cultura corporativa inculcó Steve Jobs en Apple

Para Jobs, los momentos casuales dentro de la oficina eran instancias de control de calidad humano: solo debían permanecer quienes estuvieran a la “altura de lo que él mismo personificaba”. señalan desde Applesfera.

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El empresario aplicaba la política de buscar exclusivamente a trabajadores de primer nivel, los “A-Players”, bajo la creencia de que “los A contratan a otros A, pero los B contratan a C”. Bastaba permitir la incorporación de un solo perfil “B” para que el estándar de Apple descendiera de manera irreversible.

La política de ‘A-Players’ de Jobs buscaba asegurar que solo los empleados más destacados formaran parte de Apple. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El compromiso de Jobs con la eficiencia llegó a extremos poco habituales. Un momento recordado en cuando le regaló un auto a su secretaria para asegurarse de que jamás volviera a llegar tarde por algún problema mecánico, un gesto radical que ilustra su filosofía de que la perfección y la puntualidad no parecían negociables dentro de la compañía.

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En este sentido, la gestión de Jobs dentro de Apple se caracterizó por la exigencia permanente y la búsqueda de la excelencia, prácticas que, aunque generaban temor entre algunos colaboradores, contribuyeron de manera decisiva a consolidar el liderazgo de la compañía en la industria tecnológica.

Cuáles mensajes le dejó Steve Jobs a las futuras generaciones

Las frases célebres de Steve Jobs, como la importancia de amar el trabajo y aprender a decir ‘no’, reflejan su visión directiva en Apple. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

El enfoque radical de Jobs se traslucía no solo en la gestión cotidiana, sino además, en los mensajes que dirigía a las nuevas generaciones. En 2005, durante el discurso de graduación en la Universidad de Stanford, sostuvo: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. No te conformes”.

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Este consejo iba de la mano con otro de sus mantras más citados: la importancia de aprender a decir “no” para concentrarse en lo esencial. Como él mismo afirmaba: “Es solo diciendo ‘no’ que puedes concentrarte en lo realmente importante”.

Este principio, reflejado en sus decisiones al frente de Apple, permitió centrar los recursos y el talento en proyectos disruptivos como el iPhone y el iPad, situando a la empresa como una de las más exitosas a nivel global.

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