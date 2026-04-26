La función de WhatsApp que debes revisar todos los días para evitar que roben tu cuenta

WhatsApp es un activo valioso tanto para los usuarios como para los atacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de intentos de fraude digital ha obligado a los usuarios de WhatsApp a extremar precauciones. La aplicación de Meta ofrece una función esencial para vigilar en qué dispositivos está abierta la cuenta y evitar así el robo de identidad o secuestro de la cuenta.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), los ciberdelincuentes emplean tanto técnicas sofisticadas como métodos de ingeniería social para vulnerar la seguridad de los usuarios.

Por ello, los expertos insisten en la necesidad de revisar de forma periódica las opciones de seguridad que la aplicación brinda. Entre estas herramientas, la revisión diaria de los dispositivos vinculados a la cuenta se destaca como una medida clave para prevenir accesos no autorizados y proteger la privacidad.

Cómo ver la lista de dispositivos vinculados en WhatsApp

La aplicación permite consultar y gestionar desde el menú principal los dispositivos que tienen sesión activa con la cuenta. (Foto: WhatsApp)

La función de dispositivos vinculados permite a cualquier usuario de WhatsApp comprobar en tiempo real dónde se ha iniciado sesión con su cuenta.

Para acceder, solo hay que abrir la aplicación, tocar el ícono de más opciones (tres puntos verticales) y seleccionar “Dispositivos vinculados”. En esta sección se muestran todos los dispositivos que han sido autorizados previamente, incluyendo computadoras, tablets u otros teléfonos.

Si el usuario identifica algún dispositivo desconocido o sospechoso, la plataforma ofrece la opción de cerrar sesión de manera remota. Solo hay que seleccionar el dispositivo en cuestión y pulsar “Cerrar sesión”.

Esta medida resulta determinante para proteger la cuenta ante cualquier intento de acceso no autorizado, porque el cierre de sesión desvincula inmediatamente el dispositivo y obliga a ingresar de nuevo el código de verificación para acceder.

Por qué no se debe compartir nunca el código de verificación de WhatsApp

El código de registro es la principal barrera que impide que extraños accedan y tomen el control de tu perfil. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El código de verificación de WhatsApp constituye una de las principales barreras de seguridad para evitar que extraños accedan a la cuenta.

Este código, que llega vía SMS al número registrado, es solicitado cada vez que se intenta activar la cuenta en un dispositivo nuevo. Según expertos, compartir este código equivale a entregar el control de la cuenta a otra persona.

Los expertos en ciberseguridad advierten que la mayoría de los robos de cuentas se producen cuando el usuario, engañado por mensajes falsos o llamadas fraudulentas, comparte el código de verificación.

Una vez que el atacante obtiene este dato, puede tomar control total de la cuenta y acceder a toda la información, incluidos mensajes, contactos y archivos.

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Se debe escribir un correo de uso cotidiano para recuperar el acceso a WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en dos pasos agrega una capa adicional de seguridad al requerir un PIN personal, sumado al código de registro, al intentar acceder a la cuenta desde un nuevo dispositivo.

Para activarla, el usuario debe ingresar en la configuración de WhatsApp, seleccionar “Cuenta”, luego “Verificación en dos pasos” y seguir las instrucciones para establecer un PIN de seis dígitos. Es clave asociar una dirección de correo durante este proceso. De ese modo, si el usuario olvida el PIN, podrá recuperarlo fácilmente.

Además, si se reciben correos no solicitados para restablecer el PIN o el código de registro, se aconseja ignorarlos y no hacer clic en enlaces sospechosos.

Qué riesgos implica la ingeniería social en el robo de cuentas de WhatsApp

Los ciberdelincuentes recurren a mensajes y llamadas falsas para engañar y obtener datos confidenciales del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de ingeniería social explotan la confianza o el desconocimiento del usuario. Según el INCIBE, los ciberdelincuentes pueden utilizar técnicas como el phishing (correos falsos), el smishing (mensajes de texto fraudulentos) o el vishing (llamadas telefónicas engañosas) para obtener información confidencial.

Estas maniobras suelen crear sensación de urgencia o miedo, como advertencias de bloqueo inminente de la cuenta o supuestos cargos pendientes.

Asimismo, el usuario es el eslabón más vulnerable del sistema, así que la formación resulta fundamental para prevenir incidentes de seguridad. Es vital desconfiar de cualquier solicitud inusual o mensaje alarmista, y nunca proporcionar datos personales ni códigos de seguridad a desconocidos.