WhatsApp cambia para siempre: llega la pestaña de Meta AI y cuentas especiales para menores de 13 años

WhatsApp revoluciona su app con pestaña de Meta AI, cuentas para menores y funciones de control parental - (WhatsApp)

WhatsApp atraviesa una de las mayores transformaciones en su historia reciente. Las últimas actualizaciones en la beta de la aplicación han introducido cambios que impactarán en la experiencia diaria de millones de usuarios.

Entre las novedades más relevantes se destaca la integración de una pestaña dedicada a Meta AI, el asistente inteligente impulsado por inteligencia artificial, y la llegada de cuentas especiales para menores de 13 años, gestionadas y supervisadas por padres o tutores. Estas funciones, sumadas a nuevas herramientas y métricas, marcan el inicio de una nueva etapa para la plataforma de mensajería.

El movimiento responde a la necesidad de adaptar WhatsApp a un entorno digital cada vez más regulado y diverso, donde la seguridad de los menores y el acceso a tecnología de IA personalizada se convierten en prioridades. Para usuarios, familias y creadores de contenido, este cambio exige conocer y aprovechar las nuevas opciones de gestión, control y comunicación que se están desplegando.

WhatsApp estrena control parental, IA avanzada y nuevas métricas para canales en su mayor actualización - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La nueva pestaña de Meta AI: IA al alcance de un toque

Con la última beta de WhatsApp para Android, algunos usuarios ya pueden acceder a una pestaña exclusiva de Meta AI en la barra de navegación inferior. Este centro de inteligencia artificial reúne todas las herramientas y conversaciones impulsadas por IA dentro de WhatsApp, permitiendo a los usuarios iniciar chats con el asistente, crear imágenes o realizar llamadas de voz asistidas por IA, todo desde una interfaz centralizada.

La incorporación de esta pestaña implica la eliminación de la sección Comunidades en la barra principal, aunque la administración de grupos sigue disponible desde la pestaña de Chats.

WhatsApp busca así dar mayor protagonismo a las funciones de inteligencia artificial, facilitando el acceso a los futuros planes de suscripción y ampliando la integración de capacidades multimodales.

Cuentas administradas por padres: control reforzado para menores

Otra de las grandes novedades es la llegada de cuentas gestionadas por padres, pensadas para usuarios menores de 13 años (o menores de la edad mínima según la región). A través de este sistema, un adulto responsable puede crear y vincular la cuenta del menor a la suya propia, estableciendo controles estrictos sobre los contactos, grupos y solicitudes de mensajes.

Cuentas gestionadas por padres, suscripciones premium para Meta AI y más opciones de personalización son las claves de una transformación pensada para adaptarse a las demandas de familias y usuarios digitales

La configuración requiere la presencia de ambos dispositivos y un proceso de verificación para confirmar la relación. Los mensajes de contactos desconocidos se gestionan en una bandeja separada de “Solicitudes”, y los padres pueden revisar y aprobar cada interacción. Además, los ajustes de privacidad y los reportes de actividad quedan protegidos por un PIN parental, garantizando que solo los adultos responsables puedan realizar cambios críticos.

Estadísticas y personalización: nuevas métricas para usuarios y administradores

WhatsApp está probando nuevas métricas de rendimiento para canales y actualizaciones de estado. Los administradores de canales podrán ver ahora cuántas veces se ha reenviado una actualización, permitiendo medir el alcance real del contenido más allá de las reacciones inmediatas.

Esta función, antes reservada a los administradores, pasa a estar disponible para todos los seguidores del canal, haciendo más transparente y pública la difusión de información.

Por otro lado, la aplicación permitirá personalizar la barra de navegación seleccionando hasta cinco pestañas, aunque las de Chats, Novedades y Llamadas serán fijas por ser funciones centrales.

Planes de suscripción para Meta AI: acceso a funciones premium

Meta AI toma protagonismo: WhatsApp lanza pestaña exclusiva y amplía funciones en la nueva actualización beta - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

WhatsApp también está desarrollando planes de suscripción opcionales para Meta AI. Aunque actualmente cualquier usuario puede interactuar con el asistente sin coste, los nuevos planes ofrecerán límites superiores, respuestas más rápidas, acceso a modelos de IA avanzados o nuevas opciones de personalización.

La suscripción será completamente opcional y quienes no la contraten seguirán accediendo a Meta AI de manera gratuita, en línea con modelos similares como ChatGPT y Gemini.

Otra función en desarrollo es la integración de las actualizaciones de estado en la parte superior de la pestaña de Chats. Los usuarios podrán ver hasta tres contactos destacados con estados recientes y acceder a una fila horizontal con todas las actualizaciones, mejorando la visibilidad y accesibilidad de este tipo de publicaciones.

Las nuevas funciones de WhatsApp apuntan a una experiencia más segura para los menores, mayor control parental, integración avanzada de IA y mayor transparencia en la difusión de información.