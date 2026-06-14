El Gobierno dominicano abre una consulta nacional para reformar la educación

El MINERD, el MESCyT, el MAP y el INFOTEP gestionarán de forma conjunta la consulta nacional sobre educación en República Dominicana./ (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología)

El Gobierno de la República Dominicana habilitará una consulta nacional para transformar el sistema educativo, con el objetivo de recoger propuestas de todos los sectores sociales y orientar la redacción de una nueva ley de educación. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), responde al mandato presidencial establecido mediante el Decreto 309-26.

De acuerdo con información oficial, la consulta se desarrollará del 18 de junio al 1 de julio, y permitirá a la ciudadanía presentar planes de mejora a través de la plataforma https://consulta.mescyt.gob.do/.

Según detalló el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, esta consulta busca escuchar los distintos niveles y modalidades del sistema educativo para fortalecer la formación y dar respuesta a las necesidades sociales. El funcionario destacó que resulta oportuno revisar la Ley General de Educación 66-97, ya que contempla mecanismos que no se ajustan a las condiciones y demandas actuales, especialmente frente a los avances tecnológicos.

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“Trataremos de discutir, llegar a los puntos de la ley y que sea una ley marco, pero tiene que ser una ley de futuro, no una ley de pasado; en el pasado pasaron muchas cosas, algunas buenas, otras no muy buenas, algunas malas, pero el pasado solo es una referencia. El futuro es un desafío y ese desafío tenemos que enfrentar”, afirmó Santos Badía, según recogió Listín Diario.

La consulta nacional del MESCyT se realizará del 18 de junio al 1 de julio y recibirá propuestas en consulta.mescyt.gob.do./ (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología)

La consulta nacional será gestionada de manera conjunta por el Ministerio de Educación (MINERD), el MESCyT, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). El proceso está dirigido a estudiantes, docentes, familias, instituciones educativas, el sector técnico-profesional, el sector productivo, la sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias, autoridades locales, especialistas, jóvenes y dominicanos residentes en el exterior.

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El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, subrayó que el proceso permitirá recoger los aportes de estudiantes, docentes, familias, instituciones educativas, sectores productivos y organizaciones sociales. “Porque cuando hablamos de educación, en realidad estamos hablando del país que queremos construir”, expresó De Camps, citado por Listín Diario. El titular de Educación también explicó que la consulta constituye una búsqueda de nuevas alternativas educativas y la mejora continua, con la intención de que se convierta en una herramienta permanente para el desarrollo del sistema educativo dominicano.

La convocatoria tiene como propósito central reunir los aportes sociales, técnicos e institucionales necesarios para avanzar hacia la concertación de una nueva ley de educación, que responda a los desafíos actuales del país y sustituya el marco legal vigente. Según la información publicada en el portal oficial del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la consulta busca abrir una conversación nacional sobre la educación existente y la que se desea construir colectivamente. Los resultados permitirán reunir insumos que orienten las próximas decisiones en materia educativa.

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El proceso prevé la realización de foros regionales, sectoriales y otros espacios de participación, que culminarán en el mes de julio. Más allá de una agenda de encuentros, la consulta se plantea como un ejercicio de diálogo plural, integral y constructivo, en el que el gobierno reafirma su compromiso de escuchar al país y promover una visión compartida para avanzar hacia una educación más inclusiva, articulada y conectada con las necesidades nacionales.

Rafael Santos Badía sostuvo que la revisión de la Ley General de Educación 66-97 busca adecuar el sistema educativo a las demandas actuales y a los avances tecnológicos./ (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología)

El presidente Luis Abinader ha definido la educación como prioridad nacional, bajo la premisa de que ningún país logra transformar su economía o fortalecer sus instituciones sin robustecer su sistema educativo. Por esa razón, el proceso de consulta nacional representa una oportunidad para que la ciudadanía participe activamente en la definición del rumbo educativo de la República Dominicana y para que el país disponga de una ley más pertinente y acorde a las demandas del siglo XXI.

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En la plataforma digital habilitada, las personas interesadas podrán presentar propuestas y planes de mejora hasta el 1 de julio.

El Gobierno dominicano sostiene que la transformación educativa y la construcción de una nueva ley son tareas de todos los sectores. La consulta nacional busca consolidar un espacio de participación en el que se integren experiencias, opiniones y propuestas diversas, reafirmando el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la educación como motor de desarrollo y cohesión social.