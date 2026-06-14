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¿No tienes PC? Puedes ejecutar Windows 95 en una calculadora gráfica

El experimento utiliza un emulador Tiny386 para iniciar el sistema operativo en hardware educativo

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Windows en calculadora
Un usuario adaptó Windows 95 para correr en la calculadora TI-Nspire CX II de Texas Instruments. (Reddit)

Windows 95 ha vuelto a sorprender a la comunidad tecnológica tras ser ejecutado en una calculadora gráfica Texas Instruments TI-Nspire CX II. Lo que empezó como un experimento terminó por mostrar que un dispositivo educativo también puede correr un sistema operativo completo, aunque con limitaciones técnicas.

La prueba se difundió en Reddit y se basó en el uso de un emulador para adaptar el software al hardware de la calculadora. El video publicado muestra el arranque del sistema, con el fondo y el mensaje de bienvenida originales.

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¿Cómo es posible ejecutar Windows 95 en una calculadora?

La hazaña la logró un usuario identificado como Far-Temperature3580, que utilizó un port de Tiny386 para emular el entorno de Windows 95 en la calculadora. En la grabación se observa el inicio del sistema en la pantalla a color del dispositivo y su interfaz clásica.

Windows 95 es considerado el primer sistema operativo de Microsoft que fue aprovechado por todo tipo de usuario. (Europa Press)
Windows 95 es considerado el primer sistema operativo de Microsoft que fue aprovechado por todo tipo de usuario. (Europa Press)

El proceso no fue inmediato: el autor aclaró que el video estaba acelerado y que, en condiciones reales, el arranque puede demorar siete minutos. Aun así, el experimento evidenció que el hardware actual, incluso en equipos de aula, puede sostener un sistema operativo de 1995.

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Las características técnicas que lo hacen posible

La TI-Nspire CX II cuenta con un procesador de 396 MHz, más de 90 MB de almacenamiento interno y 64 MB de RAM. Esas cifras superan los requisitos originales de Windows 95, que necesitaba un procesador Intel 386DX, 4 MB de RAM y 50 MB de espacio libre en disco.

Además, la calculadora incluye pantalla a color y un pequeño trackpad, lo que permite emular el puntero del mouse y acercar la experiencia a la de una computadora. El contraste entre requisitos y capacidades actuales explica por qué el sistema puede arrancar en un dispositivo tan compacto.

Windows en calculadora
El proceso de arranque en la calculadora puede demorar hasta siete minutos, según el desarrollador. (Reddit)

Limitaciones y desafíos del experimento

A pesar del logro, la experiencia de uso dista mucho de ser fluida. El tiempo de arranque, cercano a los siete minutos, es solo uno de los retos. Abrir carpetas, ejecutar programas o simplemente mover el cursor puede resultar extremadamente lento, lo que evidencia las limitaciones propias del hardware y la naturaleza experimental del proyecto.

El autor de la prueba no especificó si su objetivo es lograr que Windows 95 sea realmente utilizable en la calculadora, o si se trata de una simple demostración técnica. Por ahora, el desarrollo permanece en fase experimental y no se conocen planes para optimizar la velocidad o la funcionalidad del sistema operativo en este tipo de dispositivos.

Un ejemplo de creatividad dentro de la comunidad tecnológica

El caso es un nuevo ejemplo de la creatividad de la comunidad de aficionados y modders, que constantemente busca llevar la tecnología más allá de los límites convencionales. El caso de la TI-Nspire CX II no es el primero en el que sistemas operativos antiguos se adaptan a hardware inesperado; existen antecedentes en consolas de videojuegos, navegadores web y otros dispositivos de bolsillo.

Windows 95 revolucionó el mundo de la computación al integrar acceso a internet.
El proyecto destaca la creatividad de la comunidad modder al llevar software clásico a plataformas inesperadas. (Foto: Microsoft)

Este tipo de experimentos pone de manifiesto no solo la evolución del hardware, sino también la vigencia de clásicos como Windows 95, que continúan despertando curiosidad y nostalgia a través de proyectos no convencionales.

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