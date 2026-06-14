Guatemala

Guatemala: Vehículo arrastrado por una correntada en Mixco

Bomberos Voluntarios informaron que no se reportaron lesionados, luego de que el caudal generado por el desbordamiento de drenajes desplazara el automóvil varios metros y causara daños materiales.

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Una correntada arrastró un vehículo en la zona 1 de Mixco tras el desbordamiento de drenajes por lluvias intensas. (Cortesía: La Revista)

Un vehículo fue arrastrado por una fuerte correntada de agua en la zona 1 de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios este sábado. La emergencia se registró luego de que intensas lluvias provocaran el desbordamiento de varios drenajes en el sector.

Bomberos destacó que el vehículo resultó dañado tras ser arrastrado varios metros por la corriente. Mientras que, los ocupantes lograron salir a tiempo del automotor y no presentaron lesiones. “Tras la evaluación realizada en el lugar, se informa que no se reportaron personas heridas. Los tripulantes resultaron ilesos”, detallaron.

En redes sociales, usuarios compartieron videos y fotografías que muestran el momento exacto en que la fuerte corriente domina al vehículo e impide cualquier intento de recuperación inmediata.

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Los tripulantes lograron salir del automotor antes del arrastre y resultaron ilesos, según la evaluación de los Bomberos Voluntarios. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)
Los tripulantes lograron salir del automotor antes del arrastre y resultaron ilesos, según la evaluación de los Bomberos Voluntarios. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

El incidente puso en alerta a vecinos de la zona 1, quienes solicitaron la presencia de equipos de emergencia ante el riesgo de que otros vehículos pudieran quedar atrapados. Bomberos Voluntarios reiteraron la importancia de evitar transitar por áreas inundadas durante lluvias intensas, ya que el caudal de agua puede aumentar de forma repentina y arrastrar incluso automóviles de gran tamaño.

El incidente ocurrido en Mixco forma parte de una serie de eventos similares registrados en el municipio durante la temporada de lluvias, que ha provocado el colapso temporal de drenajes y la saturación de calles principales. Las autoridades locales informaron que mantienen un monitoreo constante de los puntos críticos, mientras cuadrillas municipales trabajan en la limpieza de alcantarillas y la remoción de escombros.

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Por su parte, las autoridades meteorológicas informaron que las lluvias continuarán en el territorio guatemalteco durante el fin de semana, lo que podría generar incidentes similares en distintas regiones del país. Según el pronóstico oficial, persiste la probabilidad de precipitaciones intensas, especialmente en zonas urbanas y carreteras principales.

El automóvil fue desplazado varios metros por la fuerza del agua y quedó seriamente averiado, mientras que sus ocupantes lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones, según informaron Bomberos. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población mantener la precaución y seguir las recomendaciones de los cuerpos de emergencia. Entre las medidas sugeridas se encuentran evitar cruzar áreas inundadas, reducir la velocidad al conducir y estar atentos a los comunicados oficiales sobre el estado del clima y las condiciones del tránsito.

El llamado de las autoridades busca prevenir accidentes y minimizar riesgos para la ciudadanía, en un contexto donde las lluvias han provocado ya varios incidentes viales y emergencias en distintas zonas del país.

Otro accidente atendido por cuerpos de socorro

Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales, este sábado, en el kilómetro 45 de la Ruta Interamericana se registró una colisión múltiple que involucró a dos autobuses de transporte colectivo, uno con destino a Quiché y otro hacia Tecpán, Chimaltenango, así como a seis vehículos livianos.

Dos autobuses de transporte colectivo y seis vehículos livianos chocaron en el kilómetro 45 de la Ruta Interamericana. Bomberos Municipales Departamentales atendieron a varios heridos y trasladaron a los más graves al hospital. (Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)
Dos autobuses de transporte colectivo y seis vehículos livianos chocaron en el kilómetro 45 de la Ruta Interamericana. Bomberos Municipales Departamentales atendieron a varios heridos y trasladaron a los más graves al hospital. (Cortesía: Bomberos Municipales Departamentales)

El cuerpo de socorro destacó que varias unidades, entre ellas AD-105, AD-10, RD-17, AD-76, RD-125, AD-107 y RD-106, trabajaron en el área del accidente brindando atención pre-hospitalaria a más de 25 personas que resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, cuatro de los afectados fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el resto recibió atención en el lugar.

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