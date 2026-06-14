América Latina

Hondureño se quita la vida por no encontrar empleo estable en España

Un ciudadano hondureño murió en Barcelona, España, y sus familiares solicitan apoyo para trasladar sus restos hacia Honduras.

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La familia realiza trámites para trasladar el cuerpo hacia Honduras. Allegados lamentaron profundamente la muerte del compatriota hondureño. (Foto: referencia / David Zorrakino/Europa Press)

La muerte de un hondureño en Barcelona, España, ha causado consternación entre sus familiares y allegados, quienes ahora enfrentan el difícil proceso de gestionar la repatriación de sus restos hacia Honduras.

La víctima fue identificada como Inés Reyes Rodas, de 40 años de edad, originario de Honduras y residente desde hace varios años en territorio español, donde buscaba mejores oportunidades laborales para sostener a su familia.

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De acuerdo con información brindada por sus familiares, Reyes Rodas atravesaba complicaciones económicas y laborales desde hace algún tiempo, situación que presuntamente habría afectado su estado emocional.

Una hermana del compatriota relató a medios nacionales que la noche del viernes mantuvo comunicación con él de manera normal. Sin embargo, horas después recibió un mensaje que despertó preocupación dentro de la familia.

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Según explicó, en el mensaje el hondureño le pedía que cuidara de sus hijos, situación que alarmó a sus seres queridos, quienes posteriormente conocieron la noticia de su fallecimiento.

La información ha provocado tristeza y consternación tanto entre familiares en Honduras como entre conocidos y miembros de la comunidad hondureña radicada en España.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han brindado mayores detalles sobre el caso, mientras los familiares realizan los trámites legales y administrativos necesarios para trasladar el cuerpo hacia territorio hondureño.

Familiares solicitan apoyo para repatriar los restos del hondureño fallecido en España. Inés Reyes Rodas residía desde hace varios años en Barcelona. (Foto: Cortesía)
Familiares solicitan apoyo para repatriar los restos del hondureño fallecido en España. Inés Reyes Rodas residía desde hace varios años en Barcelona. (Foto: Cortesía)

Los parientes hicieron un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, así como a otras instituciones competentes, para recibir apoyo en el proceso de repatriación.

Asimismo, solicitaron acompañamiento para agilizar los procedimientos necesarios y poder darle sepultura a su ser querido en Honduras junto al resto de su familia.

Los familiares explicaron que los costos de traslado desde España son elevados, por lo que esperan recibir ayuda humanitaria o institucional que les permita cubrir parte de los gastos funerarios y de repatriación.

La situación también ha generado solidaridad entre hondureños residentes en el extranjero, quienes constantemente enfrentan dificultades lejos de su país mientras trabajan para apoyar económicamente a sus familias.

Muchos migrantes hondureños abandonan el país en busca de mejores condiciones de vida debido a la falta de empleo y las dificultades económicas, especialmente hacia destinos como Estados Unidos y España.

Sin embargo, organizaciones de apoyo a migrantes han señalado en reiteradas ocasiones que muchos compatriotas enfrentan escenarios complejos relacionados con la estabilidad laboral, la salud emocional y el desarraigo familiar.

En casos como este, las familias suelen depender de campañas solidarias, apoyo comunitario o ayuda gubernamental para poder cubrir los altos costos que implica trasladar los restos de un familiar fallecido en el extranjero.

Cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' en primer plano frente a un portón blanco de motel dañado bajo la lluvia nocturna. Una patrulla ilumina el fondo con luces.
Los familiares esperan recibir apoyo de las autoridades hondureñas. Hondureños en España expresaron solidaridad con la familia afectada. (Imagen generada con IA)

Mientras avanzan los trámites, los familiares de Inés Reyes Rodas esperan que las autoridades hondureñas puedan brindarles respaldo para agilizar el proceso y lograr que el cuerpo regrese al país en los próximos días.

Asimismo, amigos y allegados han comenzado a expresar mensajes de condolencias y solidaridad a través de redes sociales, lamentando profundamente lo ocurrido.

La noticia también ha reavivado el debate sobre las dificultades emocionales y económicas que enfrentan miles de hondureños migrantes que viven fuera del país y que muchas veces atraviesan situaciones complejas lejos de sus seres queridos.

Por ahora, la familia continúa realizando gestiones desde Honduras y España con la esperanza de concretar la repatriación y darle el último adiós a Reyes Rodas en su tierra natal.

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