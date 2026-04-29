Protege tu dinero: aprende a detectar ofertas de empleo y romances falsos en WhatsApp

WhatsApp puede abrir la puerta a varios riesgos cuando no se toman medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los intentos de estafa a través de WhatsApp han crecido, aprovechando la confianza y la inmediatez con la que las personas suelen interactuar en esta aplicación de Meta.

Mensajes que parecen inocentes pueden esconder fraudes sofisticados, que buscan obtener dinero o información personal. Tanto el usuario que busca empleo como el que entabla una conversación afectiva con un desconocido está expuesto a distintas modalidades de engaño.

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En este contexto, existen señales claras que permiten identificar cuándo un mensaje constituye una trampa. Según la información del centro de ayuda de WhatsApp, los estafadores pueden recurrir a mensajes, llamadas o invitaciones a grupos con el objetivo de manipular a la víctima.

Reconocer estos indicadores y comprender las prácticas sugeridas permite tomar decisiones informadas, evitando caer en fraudes virtuales que pueden comprometer tanto el dinero como la privacidad.

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Cómo reconocer una estafa de romance o relación afectiva en WhatsApp

Los estafadores fingen vínculos emocionales para solicitar dinero o favores económicos tras ganarse la confianza de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro de ayuda de WhatsApp advierte que las estafas de romance comienzan con la creación de un vínculo emocional por parte del estafador, quien dedica tiempo a conversar hasta generar confianza.

Después, surgen solicitudes de dinero o préstamos, que se justifican con historias personales o situaciones de emergencia. En ocasiones, el estafador propone un encuentro presencial, que termina cancelando de manera inesperada.

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Además, la solicitud de transferencias bancarias, envío de remesas o recargas telefónicas son señales de alerta. WhatsApp sugiere no compartir datos personales ni realizar transferencias a desconocidos, incluso si la conversación parece genuina.

Qué diferencian a las ofertas de empleo falsas en WhatsApp

Las falsas oportunidades laborales incluyen promesas de altos salarios y solicitudes de datos personales o pagos anticipados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oportunidades laborales que llegan por WhatsApp suelen estar redactadas con lenguaje formal y ofrecen condiciones atractivas, como trabajos remotos y salarios elevados.

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Los estafadores fingen ser reclutadores de empresas reconocidas, presentando procedimientos aparentemente legítimos para solicitar información confidencial o pagos anticipados bajo el pretexto de gastos administrativos o compra de materiales.

Según el centro de ayuda de WhatsApp, este tipo de fraude puede incluir enlaces que dirigen a formularios falsos o páginas que simulan portales de empleo. Solicitar adelantos de dinero y pedir datos como número de cuenta o fotografías de documentos son prácticas recurrentes en estas estafas.

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En caso de recibir una oferta de este tipo, la pauta a seguir es verificar la identidad del supuesto reclutador, consultar directamente a la empresa oficial y no compartir información sensible sin comprobar la veracidad de la propuesta.

De qué forma operan las estafas de inversión en WhatsApp

Prometen grandes beneficios en poco tiempo y bajo riesgo, pero buscan obtener fondos a través de engaños con inversiones ficticias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra modalidad frecuente es la estafa de inversión, que promete altos rendimientos a corto plazo y bajo riesgo. El estafador comparte supuestas oportunidades en criptomonedas, acciones, bonos o bienes raíces, incentivando la participación a través de mensajes persuasivos y testimonios falsos de supuestos beneficiarios.

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Ofertas con rentabilidad garantizada y presión para invertir de inmediato son señales claras de intento de fraude. Una vez que la víctima aporta dinero, el contacto desaparece o se presentan obstáculos para retirar los fondos.

La pauta de los expertos es desconfiar de propuestas que impliquen transferencias a cuentas desconocidas o que requieran datos bancarios sin respaldo institucional.

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Qué hacer si un mensaje sospechoso suplanta la identidad de un amigo o familiar

La suplantación de identidad recurre a la confianza entre contactos para pedir dinero o información privada de forma urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suplantación de identidad es otra táctica común. El estafador utiliza información obtenida de redes sociales o bases de datos filtradas para hacerse pasar por un conocido, ya sea un familiar, amigo, figura pública o representante de una empresa.

El objetivo es persuadir a la víctima para que envíe dinero o comparta datos personales, aprovechando la confianza previa. El centro de ayuda de WhatsApp aconseja no responder de inmediato a solicitudes inusuales y verificar la identidad del contacto mediante preguntas personales o una llamada.

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Asimismo, si existen dudas sobre la autenticidad, se sugiere contactar al supuesto remitente por otros medios para confirmar la situación antes de realizar actos más comprometedores.