Costa Rica

Luis Picado Grijalba, su extradición desde Londres, el Cartel Caribe y la red criminal que desafió la seguridad de Costa Rica

La captura de un líder apodado ‘Shock’ sacude el delito organizado y pone a prueba nuevas leyes. Una investigación internacional destapa vínculos regionales y mueve piezas clave en el tablero del narcotráfico

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Hombre esposado con la cabeza baja, flanqueado por dos policías uniformados, camina en una pista de aeropuerto. Avión "UNITED STATES OF AMERICA" de fondo.
Un hombre acusado de narcotráfico es escoltado por agentes de la Policía Metropolitana en un aeropuerto de Londres para su extradición a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Luis Picado Grijalba, apodado ‘Shock’ y señalado como líder del primer cartel nacional de Costa Rica, marca un nuevo capítulo en la lucha internacional contra el narcotráfico. Picado Grijalba será trasladado en los próximos días desde Londres hacia Estados Unidos, tras haber permanecido detenido en el Reino Unido desde finales de 2024.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó que la DEA notificó la decisión de declarar extraditable a Picado Grijalba, de 44 años, con nacionalidad costarricense y origen nicaragüense. El traslado se realizará en un avión de la agencia antidrogas estadounidense.

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El arresto de ‘Shock’ en Londres ocurrió tras una orden de captura internacional emitida por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan como el principal responsable del llamado Cartel Caribe o Cartel del Caribe Sur. Este grupo criminal, con una estructura sofisticada, operaba sobre todo en la provincia de Limón y en la capital, San José.

El operativo contra el Cartel Caribe y la estructura de la organización

En noviembre de 2025, la policía costarricense ejecutó un operativo dirigido contra la red de ‘Shock’ y su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, alias ‘Noni’. La acción culminó con la detención de 30 personas y la incautación de 14 toneladas de droga, además de bienes asociados a la organización.

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El OIJ identificó a este grupo como el primer cartel costarricense reconocido, dotado de un brazo armado y divisiones especializadas en logística terrestre y marítima, lavado de dinero, asuntos jurídicos, tecnología y seguridad. Esta estructura permitía coordinar operaciones complejas y asegurar el traslado transnacional de grandes volúmenes de cocaína.

Sanciones internacionales y vínculos regionales

En enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los líderes y colaboradores clave del cartel. Entre los sancionados figuran ‘Shock’, ‘Noni’ y Tonny Alexander Peña Russel, supuesto jefe del brazo armado.

Dos oficiales de policía, vistos de espaldas, con uniformes oscuros en una pista mojada de aeropuerto; un avión de British Airways está al fondo.
Dos oficiales con uniformes oscuros y formal de policía esperan en la pista mojada de un aeropuerto de Londres, uno sosteniendo esposas, frente a un avión de British Airways. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones incluyeron el bloqueo de todos los bienes de estas personas bajo jurisdicción estadounidense o en manos de ciudadanos o entidades de ese país. También fueron alcanzadas por estas medidas Estefanía McDonald, esposa de ‘Shock’, y Anita McDonald, madre de Estefanía, quienes habrían utilizado empresas para lavar dinero del cartel.

La OFAC consideró que ‘Shock’ y ‘Noni’ “se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos de Costa Rica”, manteniendo contacto directo con proveedores en Colombia y movilizando varias toneladas de droga desde Sudamérica a Costa Rica, para luego enviarlas a Estados Unidos y Europa.

Cambios legales y contexto del narcotráfico en Costa Rica

En respuesta al avance del crimen organizado, el Congreso costarricense modificó la Constitución en mayo de 2025 para autorizar la extradición de nacionales acusados de narcotráfico o terrorismo. Desde esa fecha, el país ha extraditado a Estados Unidos a figuras como el exministro de Seguridad Celso Gamboa y su socio Edwin López, así como a Italia a José Johnny Angulo.

Celso Gamboa Sánchez y Alejandro López Vega, alias “Pecho Rata”, podrían convertirse en los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos tras la aprobación de la reforma constitucional. Fuente: Imagen realizada con IA
Celso Gamboa Sánchez y Alejandro López Vega, alias “Pecho Rata”, podrían convertirse en los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos tras la aprobación de la reforma constitucional. Fuente: Imagen realizada con IA

Costa Rica, sin fuerzas armadas desde 1948, se ubica en una posición estratégica para las rutas del tráfico internacional de drogas. Las autoridades reconocen que el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad, transformando al país en un centro logístico donde organizaciones criminales reciben droga de Suramérica y la redistribuyen hacia Estados Unidos y Europa.

La inminente extradición de Picado Grijalba representa el desenlace de una larga investigación internacional y confirma la emergencia del narcotráfico como amenaza central para la seguridad costarricense.

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