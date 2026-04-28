“Tu cuenta será bloqueada” y “tienes un pago pendiente”: dos frases que revelan una llamada estafa

La vía telefónica es muy usada por los atacantes para engañar a sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas fraudulentas han encontrado en la urgencia y el miedo un terreno fértil para engañar a sus víctimas. Frases como “tu cuenta será bloqueada” o “tienes un pago pendiente” se han convertido en señales evidentes de estafa telefónica.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la manipulación psicológica está en el centro de estos engaños. Los ciberdelincuentes emplean técnicas de ingeniería social para convencer a la víctima de entregar información personal o realizar acciones inmediatas.

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Cómo opera la ingeniería social en las estafas

La ingeniería social es una técnica que explota la confianza y la urgencia. Según el INCIBE, el atacante no necesita vulnerar sistemas informáticos, sino que utiliza la propia colaboración de la víctima.

Los ciberdelincuentes usan el engaño y la presión emocional para obtener información confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases como “tu cuenta será bloqueada” buscan instalar temor, lo que facilita que la persona comparta datos confidenciales o realice transferencias de dinero sin reflexionar antes.

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Este tipo de ataques se presenta bajo diferentes formas: phishing (correos), smishing (mensajes de texto) y vishing (llamadas telefónicas).

En todos los casos, el objetivo es el mismo: obtener información personal o financiera. El INCIBE advierte que el usuario suele ser el eslabón más débil, porque bajo presión, actúa sin detenerse a analizar la situación.

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De qué otras formas los ciberdelincuentes obtienen datos personales y bancarios

El software malicioso se infiltra a través de archivos y descargas no seguras. (Imagen ilustrativa Infobae)

No todos los métodos de los ciberdelincuentes dependen de llamadas o mensajes alarmantes. Una vía igualmente peligrosa es el malware, un software malicioso que se instala en los dispositivos cuando el usuario descarga programas desde sitios no oficiales, abre archivos adjuntos sospechosos o instala extensiones dudosas en el navegador.

El INCIBE informa que existen variantes de malware capaces de extraer credenciales almacenadas, cookies de sesión y datos financieros de forma silenciosa.

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En este sentido, la actualización constante del sistema operativo y el uso de un antivirus actualizado son medidas claves para minimizar el riesgo de infección. Además, nunca se debe descargar software a partir de enlaces enviados por mensajes o redes sociales.

Qué papel juega la huella digital de cada persona en las estafas

La información disponible públicamente en internet facilita ataques más personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La huella digital es la suma de la información personal disponible en internet. Fotos, fechas de nacimiento, direcciones y rutinas compartidas en redes sociales forman parte del perfil que los ciberdelincuentes pueden utilizar.

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El INCIBE advierte que gran parte de los datos empleados en ataques provienen de fuentes públicas, no solo de técnicas intrusivas. Con estos detalles, los atacantes pueden personalizar sus estrategias y hacerlas más creíbles.

Al utilizar información real sobre la víctima, incrementan la confianza y la probabilidad de éxito del engaño. En ocasiones, el objetivo no es obtener un dato bancario específico, sino construir suficiente contexto para elaborar un fraude efectivo.

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Cuáles son las pautas clave para evitar caer en estas trampas cibernéticas

El INCIBE sugiere mantener una actitud crítica frente a cualquier comunicación que genere presión o urgencia. Desconfiar de llamadas, mensajes o correos que solicitan información personal o financiera resulta fundamental para reducir el riesgo de estafa.

La prevención, la actualización tecnológica y la educación digital son fundamentales para protegerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales pautas se encuentran no descargar aplicaciones desde fuentes no oficiales, no abrir archivos adjuntos sospechosos, mantener los dispositivos protegidos con antivirus y evitar compartir datos personales en redes sociales.

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Es aconsejable activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas posibles y revisar con regularidad los movimientos bancarios para detectar operaciones no autorizadas.

Asimismo, se debe verificar siempre la identidad del remitente de cualquier comunicación, evitando proporcionar datos personales por teléfono o internet sin confirmar la procedencia. Consultar fuentes oficiales y denunciar intentos de fraude contribuye a fortalecer la seguridad individual y colectiva.

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El INCIBE enfatiza que la prevención y la educación digital son herramientas esenciales para frenar la acción de los ciberdelincuentes.