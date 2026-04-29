Hacienda extiende horario para la declaración de renta hasta medianoche este 30 de abril en El Salvador

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos sobre la renta en El Salvador vence el 30 de abril, según la legislación vigente. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Hacienda de El Salvador anunció la extensión del horario de atención presencial hasta la medianoche en tres centros principales para la declaración de impuestos sobre la renta este 30 de abril, en el marco del cierre del plazo legal para la presentación de la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, explicó en entrevista con Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que la medida busca facilitar el cumplimiento tributario y evitar sanciones a los contribuyentes.

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Según relató Sorto en declaraciones recogidas por TCS, los diecisiete centros exprés de atención al contribuyente mantendrán un horario ampliado hasta las 17:00 horas, mientras que tres centros en San Miguel, Santa Ana y el Área Metropolitana de San Salvador (conocido como ex Bolerama, condominio Tres Torres) operarán de forma presencial hasta las 24:00. El funcionario remarcó que la mayoría de los servicios tributarios ya se brindan en línea, pero la atención presencial responde al objetivo de “estar cerca de la gente y prestar asesoría tributaria especializada y gratuita”.

El plazo para la declaración de la renta vence este 30 de abril, aunque los contribuyentes pueden presentar la declaración el 1 o 2 de mayo, en cuyo caso se activan sanciones de acuerdo con la legislación vigente. “Quien quiera hacerlo el primero o el dos de mayo también lo puede hacer, solo que ahí hay otro tipo de consecuencias”, advirtió Sorto.

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El Ministerio de Hacienda de El Salvador amplía el horario de atención presencial hasta medianoche en tres centros principales para la declaración de la renta 2025. /(Cortesía Ministerio de Hacienda).

El funcionario recordó que para este ejercicio fiscal, el monto mínimo sujeto a retención de impuestos sobre la renta varió a raíz de una reforma aprobada el 30 de abril del año anterior. Del 1 de enero al 30 de abril de 2025, la retención aplicaba a salarios iguales o superiores a 472.01 dólares, mientras que del 1 de mayo al 31 de diciembre el umbral se elevó a 550.01 dólares. “Ambos montos están obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta”, aclaró Sorto.

El director de Impuestos Internos destacó que, a partir de este año, la declaración precargada no solo incluye los ingresos, sino también los costos y gastos asociados, gracias a la implementación de la factura electrónica. “Toda la información de manera precargada usted la va a encontrar en su declaración de impuestos sobre la renta”, señaló, lo que facilita la verificación y deducción de gastos para los contribuyentes.

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Sobre los mecanismos de devolución, el funcionario explicó que existen dos modalidades: pago en efectivo, que debe realizarse en una sucursal bancaria, y depósito directo en cuenta bancaria, previa incorporación de los datos requeridos. Advirtió que el proceso de devolución solo inicia una vez cerrado el plazo legal y validada toda la información, incluyendo los reportes de los agentes de retención.

Para quienes deban pagar impuestos, Hacienda habilita tres modalidades: pago total, pagos parciales —que pueden realizarse desde febrero hasta el 30 de abril— y un sistema de pago a plazo, que permite saldar la deuda en hasta seis cuotas adicionales, siempre que se abone al menos el 10% del monto adeudado al momento de solicitar esta facilidad. “No castigamos la liquidez, le permite al empresario prepararse y hacer una buena planificación de sus pagos”, subrayó Sorto.

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El gobierno destaca la asesoría tributaria gratuita y especializada en los centros ampliados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. /(ANDA)

El director indicó también que el incumplimiento de la obligación tributaria implica sanciones proporcionales al periodo de retraso, con multas que van desde el 5% hasta el 40% del impuesto dejado de pagar, nunca inferiores a un salario mínimo. “Si no presentan su declaración de impuesto sobre la renta, entonces caen en un estatus de insolvente y no podrán comprar o vender propiedades, acceder a financiamiento o incluso solicitar tarjetas de crédito”, detalló el funcionario.

Consultado sobre la capacidad tecnológica del sistema de Hacienda ante el pico de presentaciones en las últimas horas, Sorto aseguró que la infraestructura en la nube está preparada para recibir un alto volumen de declaraciones y que los riesgos tecnológicos asociados a la sobrecarga se han mitigado con ampliaciones automáticas de ancho de banda. Además, recomendó a los usuarios verificar el estado de sus dispositivos y la calidad de su conexión a internet para evitar inconvenientes.

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Aunque el sistema permite no presentar la declaración si el saldo es cero, Sorto recomendó a la población cumplir con el proceso para documentar sus ingresos ante terceros y mantener sus registros en orden ante eventuales requerimientos de la Fiscalía o el sistema financiero.

El Ministerio de Hacienda espera consolidar las cifras de cumplimiento tributario después del cierre del plazo y anticipa un nuevo superávit en recaudación. “Vamos a cerrar un nuevo año más con superávit. Estamos muy bien en los temas de recaudación y cumplimiento”, afirmó el funcionario.

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La campaña de Hacienda insiste en la importancia de exigir factura electrónica y documentar costos y gastos, para que los contribuyentes puedan mantener sus obligaciones en regla.