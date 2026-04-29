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Elon Musk vs. OpenAI: esto dijo el CEO de Tesla en el juicio que podría redefinir el futuro de ChatGPT

El magnate aceptó una filial con fines de lucro, siempre que los intereses comerciales no desplacen la misión original de OpenAI

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Elon Musk declaró ante el tribunal en el juicio contra OpenAI. REUTERS/Gene Blevins/File Photo
Elon Musk declaró ante el tribunal en el juicio contra OpenAI. REUTERS/Gene Blevins/File Photo

Elon Musk testificó en el juicio por su demanda contra OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT.

El CEO de Tesla declaró que no se opone a la creación de una filial con fines de lucro, “siempre y cuando la cola no moviera al perro”, según afirmó el martes 28 de abril de 2026 ante el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, de acuerdo con CNBC.

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El eje de la demanda de Musk es que OpenAI habría abandonado su misión original al priorizar las ganancias, especialmente tras recibir inversiones millonarias de Microsoft Corp..

El CEO de Tesla afirmó que acepta una filial con fines de lucro si no altera la misión principal. REUTERS/Vicki Behringer.
El CEO de Tesla afirmó que acepta una filial con fines de lucro si no altera la misión principal. REUTERS/Vicki Behringer.

Si permitimos que saquear una organización benéfica esté bien visto, se destruirán todos los cimientos de la filantropía en Estados Unidos”, sostuvo Musk, de acuerdo con Reuters.

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Se prevé que Musk sea interrogado nuevamente por su abogado y, posteriormente, por los representantes legales de OpenAI y otros acusados.

Estos han argumentado que la seguridad de la inteligencia artificial nunca fue una prioridad para Musk durante su paso por la empresa y que, incluso, ridiculizaba a los empleados que se enfocaban en este aspecto, llamándolos “idiotas”.

Antes del inicio de la audiencia, la jueza Gonzalez Rogers amonestó a Musk, luego de que los abogados de OpenAI presentaran quejas sobre publicaciones en X en las que Musk calificó a Sam Altman como “Altman el estafador (Scam Altman, en inglés)” .

Un montaje de dos hombres: a la izquierda, Elon Musk con camisa blanca y traje oscuro sobre fondo azul; a la derecha, Sam Altman con camisa lila y traje oscuro sobre fondo negro.
Se espera que Musk sea interrogado nuevamente por su defensa y luego por los abogados de OpenAI y otros demandados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Musk accedió a moderar su actividad en redes sociales, al igual que Altman.

Qué ha dicho OpenAI

Hasta el momento, OpenAI no ha presentado testimonio ante la jueza. Sin embargo, antes del inicio del juicio, la empresa publicó en X (antes Twitter) un comunicado en el que expresó:

No vemos la hora de presentar nuestro caso ante el tribunal, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado. Esta demanda siempre ha sido un intento infundado y motivado por celos para obstaculizar a un competidor”.

OpenAI añadió que finalmente podrá interrogar a Elon Musk bajo juramento ante un jurado en California sobre este intento de desacreditar su labor para asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad.

Hasta ahora, OpenAI no ha testificado ante la jueza. REUTERS/Dado Ruvic
Hasta ahora, OpenAI no ha testificado ante la jueza. REUTERS/Dado Ruvic

Qué necesitas saber para entender el juicio entre Elon Musk y OpenAI

Para entender el juicio entre Elon Musk y OpenAI, es fundamental conocer que Musk, cofundador de la empresa, demandó a OpenAI alegando que la compañía abandonó su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad al priorizar el lucro, especialmente tras recibir inversiones de Microsoft.

Musk sostiene que la transición hacia un modelo comercial contradice los principios fundacionales de la organización.

Por su parte, OpenAI argumenta que la demanda es infundada y motivada por intereses personales.

El caso se desarrolla en el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, y enfrenta versiones opuestas sobre la gestión, los objetivos y la evolución de la inteligencia artificial dentro de la empresa.

Vistas de perfil de Elon Musk, a la izquierda, y Sam Altman, a la derecha, ambos hombres caucásicos, con trajes oscuros, sobre un fondo negro.
Musk, cofundador de OpenAI, demandó a la empresa argumentando que priorizó el lucro sobre su misión original tras recibir inversiones de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la relación entre Elon Musk y Sam Altman

La relación entre Elon Musk y Sam Altman ha pasado de la colaboración al conflicto. Ambos fueron cofundadores de OpenAI y compartieron la visión de desarrollar inteligencia artificial segura y beneficiosa para la sociedad.

Sin embargo, con el tiempo surgieron desacuerdos sobre la dirección y gestión de la empresa, especialmente respecto a la transición de OpenAI hacia un modelo comercial y su alianza con Microsoft.

Musk ha criticado públicamente a Altman, cuestionando el enfoque ético y financiero de OpenAI bajo su liderazgo. En el contexto del actual juicio, las tensiones se intensificaron, llegando Musk a calificar a Altman de “estafador” en publicaciones en X (antes Twitter).

Altman y Musk discutieron en X cuando se dio a conocer la oferta por comprar ChatGPT. (X)
Altman y Musk discutieron en X cuando se dio a conocer la oferta por comprar ChatGPT. (X)

Altman, por su parte, ha defendido las decisiones estratégicas de la compañía y considera que las acusaciones de Musk están motivadas por intereses personales y rivalidad empresarial.

Actualmente, la relación entre ambos se caracteriza por la confrontación pública y por posiciones opuestas sobre el rumbo de OpenAI y el desarrollo de la inteligencia artificial.

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