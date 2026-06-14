Honduras

Fuerzas Armadas en Honduras supervisan operativos de seguridad en el Bajo Aguán

Una delegación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch verificó operativos orientados a reducir la criminalidad y fortalecer la presencia en la zona norte.

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Las Fuerzas Armadas de Honduras integran estas acciones en un plan de seguridad nacional que prevé replicar operativos de Colón en otras regiones con alta criminalidad. (FOTO: RFI)
Las Fuerzas Armadas de Honduras integran estas acciones en un plan de seguridad nacional que prevé replicar operativos de Colón en otras regiones con alta criminalidad. (FOTO: RFI)

El subsecretario de Defensa Nacional Justo Rafael Cano Martínez supervisó operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, durante una jornada que incluyó visitas a instalaciones militares, puntos de control y una reunión técnica sobre misiones ejecutadas y despliegue de personal.

El recorrido permitió verificar las acciones de seguridad en el sector, el despliegue de personal y la coordinación entre las unidades militares encargadas de las operaciones en tierra.

Durante la jornada también se llevó a cabo una reunión técnica en instalaciones de Fuerzas Especiales, en la que mandos militares presentaron un informe sobre las misiones ejecutadas, los resultados alcanzados y las estrategias implementadas para contener la actividad de estructuras criminales que operan en la zona.

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Operaciones en el Bajo Aguán

El Bajo Aguán es uno de los corredores del norte del país por su ubicación geográfica y por los desafíos de seguridad que ha enfrentado.

Las autoridades de Defensa han reforzado la presencia de unidades especiales para mantener control territorial, apoyar labores de inteligencia operativa y ejecutar acciones de disuasión frente a grupos delictivos.

Soldados guatemaltecos uniformados y con equipo táctico viajan en la parte trasera de dos camionetas pickup en un camino de tierra. Rodeados de vegetación frondosa
La estrategia en el Bajo Aguán prioriza la seguridad ciudadana, la respuesta a denuncias y la presencia permanente para reducir hechos violentos y debilitar estructuras criminales.

La supervisión encabezada por Martínez forma parte de un esquema de evaluación directa de las operaciones en campo para medir la efectividad de las estrategias implementadas y ajustar los planes de intervención según las necesidades del territorio.

Las autoridades militares indicaron que el objetivo central de estas acciones es reducir la capacidad operativa de estructuras criminales, mejorar la seguridad ciudadana y garantizar condiciones de estabilidad para las comunidades de la región.

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Informe y capacidad de respuesta

Durante la reunión de trabajo, los mandos militares expusieron los avances obtenidos en el marco de las operaciones conjuntas desplegadas en el Bajo Aguán, incluidos patrullajes, puntos de control, labores de vigilancia y acciones de inteligencia.

Las autoridades señalaron que el trabajo coordinado entre unidades terrestres, fuerzas especiales y apoyo logístico ha permitido fortalecer la presencia institucional en zonas de alto riesgo.

También se evaluaron los mecanismos de respuesta ante denuncias ciudadanas y la capacidad de reacción frente a hechos delictivos, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia operativa en el terreno.

Posteriormente, la delegación recorrió las instalaciones militares para verificar las condiciones de operación, el estado del equipo y la planificación de las misiones asignadas en la zona.

Fotografía de archivo en la que se registró un escuadrón de miembros de las Fuerzas Armadas hondureñas, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Fotografía de archivo en la que se registró un escuadrón de miembros de las Fuerzas Armadas hondureñas, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Operativos constantes

Las acciones en el Bajo Aguán forman parte de una estrategia de intervención impulsada por el Gobierno para reforzar la presencia de las fuerzas del orden en regiones con alta incidencia criminal.

El despliegue de las Fuerzas Armadas de Honduras en coordinación con otras instituciones de seguridad responde a un enfoque de control territorial progresivo, orientado a desarticular estructuras delictivas y restablecer la seguridad en comunidades afectadas por la violencia.

Según lo planteado por las autoridades, estas operaciones forman parte de un plan de seguridad de alcance nacional que contempla intervenciones en distintos departamentos del país.

El plan prevé que las acciones implementadas en Colón sirvan como base para replicar operativos similares en otras regiones donde se registran altos índices de criminalidad.

Las autoridades señalaron que el objetivo es ampliar la cobertura de las fuerzas de seguridad, fortalecer la presencia institucional y evitar que las estructuras criminales encuentren espacios de operación.

Seguridad ciudadana en la zona

Entre los ejes de la intervención en el Bajo Aguán figura la recuperación de la seguridad ciudadana mediante la reducción de hechos violentos y la generación de condiciones de confianza en las comunidades.

Las autoridades también insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana a través de denuncias y de la coordinación con las fuerzas del orden, como parte de una estrategia integral de seguridad.

Los cuerpos de seguridad sostienen que la presencia permanente en la zona es clave para debilitar las estructuras criminales y avanzar hacia una mayor estabilidad en el territorio.

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