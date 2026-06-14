El Salvador

Buzos de la Marina recuperaron el cuerpo de un adolescente en la presa 15 de Septiembre, en el oriente salvadoreño

El menor, reportado como no localizado desde el sábado tras ser arrastrado por una corriente en el embalse de Plan de Los Cocos, fue hallado el domingo en Nueva Granada, Usulután Norte

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Buzos de la Marina Nacional recuperaron el cuerpo de un menor desaparecido en el embalse de la Presa 15 de Septiembre, en Nueva Granada, Usulután Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada)
Buzos de la Marina Nacional recuperaron el cuerpo de un menor desaparecido en el embalse de la Presa 15 de Septiembre, en Nueva Granada, Usulután Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada)

Buzos de la Marina Nacional de El Salvador recuperaron la mañana del domingo el cuerpo sin vida de un menor de edad que había sido reportado como desaparecido desde el día anterior, tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en el embalse de la Presa 15 de Septiembre, ubicada en el sector Plan de Los Cocos, distrito de Nueva Granada, Usulután Norte. El hallazgo se produjo luego de intensas labores de búsqueda en la zona, donde familiares y habitantes mantenían la esperanza de encontrar con vida al joven.

El menor, identificado de forma preliminar como un adolescente originario del distrito de Jucuapa, fue visto por última vez cuando la corriente lo arrastró en el embalse. Equipos especializados de la Marina Nacional, con apoyo de guardavidas de la Cruz Roja Salvadoreña y personal del Sistema Nacional de Protección Civil, participaron en la operación de búsqueda y rescate. El cuerpo fue localizado y recuperado en las aguas del embalse tras varias horas de trabajo coordinado entre las distintas instituciones.

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El adolescente originario de Jucuapa fue arrastrado por una fuerte corriente de agua y fue visto por última vez en el embalse. (Foto cortesía Fuerza Armada)
El adolescente originario de Jucuapa fue arrastrado por una fuerte corriente de agua y fue visto por última vez en el embalse. (Foto cortesía Fuerza Armada)

Según los informes disponibles, hasta el cierre de esta nota las autoridades no han confirmado si la víctima se encontraba realizando labores de pesca artesanal o actividades recreativas al momento del incidente. El hallazgo fue comunicado por la Fuerza Armada, que reiteró la importancia de extremar precauciones al visitar ríos, lagos y demás cuerpos de agua, sobre todo en temporadas de lluvias que incrementan la fuerza de las corrientes y el riesgo para los visitantes.

El caso del menor recuperado en el oriente salvadoreño se suma a una serie de emergencias que mantienen en alerta a las instituciones encargadas de la seguridad y la protección civil, en especial durante la temporada de lluvias y vacaciones, cuando aumentan los desplazamientos hacia ríos, lagos y otras zonas acuáticas.

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Durante los últimos meses, los equipos de emergencia de El Salvador han atendido numerosos rescates acuáticos en diferentes partes del país. En el periodo vacacional de Semana Santa, comprendido entre el 28 de marzo y la mañana del 4 de abril, las autoridades reportaron siete personas fallecidas por inmersión. Este balance fue presentado por la dirección general de Protección Civil y refleja la magnitud del riesgo durante temporadas de alta concurrencia en playas, lagos y ríos.

Buzos de la Marina Nacional recuperaron el cuerpo de un menor desaparecido en el embalse de la Presa 15 de Septiembre, en Nueva Granada, Usulután Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada)
Buzos de la Marina Nacional recuperaron el cuerpo de un menor desaparecido en el embalse de la Presa 15 de Septiembre, en Nueva Granada, Usulután Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada)

En ese mismo periodo, se registraron 96 rescates acuáticos. De estos, 25 fueron considerados rescates simples, donde la vida de la persona no estuvo en peligro inminente, y 71 correspondieron a situaciones de alto riesgo o rescates profundos. Del total de operaciones de mayor complejidad, 41 involucraron a menores de edad, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de niños y adolescentes en entornos acuáticos.

Las autoridades atribuyen la mayoría de incidentes a la imprudencia de adultos y a decisiones arriesgadas en zonas de corriente fuerte. Durante la Semana Santa, más de 100 mil socorristas fueron desplegados en los principales destinos turísticos y puntos críticos del país, con el objetivo de atender emergencias y reducir los riesgos asociados a la presencia masiva de visitantes en cuerpos de agua.

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