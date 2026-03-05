La tecnología que podría sustituir al WiFi en los hogares: más velocidad y menos interferencias

El internet cuántico aumentaría la velocidad de la red y ofrecería una mejor protección. (pngtree.com)

El desarrollo del internet cuántico abre la puerta a una nueva generación de dispositivos que podrían reemplazar en el futuro a los routers WiFi en los hogares. Investigadores y empresas tecnológicas trabajan en routers cuánticos capaces de transmitir información utilizando principios de la mecánica cuántica, lo que permitiría conexiones más rápidas, seguras y con menor riesgo de interferencias o ataques informáticos.

Aunque el WiFi se ha convertido en una pieza central de la vida digital moderna, los especialistas consideran que la infraestructura actual tiene limitaciones en materia de seguridad y eficiencia que podrían superarse con tecnologías basadas en física cuántica. En ese contexto, el llamado internet cuántico aparece como una posible evolución de las redes de comunicación.

Actualmente, prácticamente todos los hogares cuentan con un router que distribuye la señal de internet dentro de la casa. Sin embargo, para muchos usuarios se trata de un dispositivo que pasa desapercibido: suele instalarse una vez y solo recibe atención cuando la conexión se vuelve lenta, se pierde la señal o es necesario consultar la contraseña para conectar un nuevo dispositivo.

Un router cuántico sería el encargado de distribuir el internet cuántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su importancia, el desarrollo de nuevas tecnologías de conectividad continúa avanzando. El internet cuántico, una de las áreas de investigación más prometedoras en telecomunicaciones, busca aprovechar fenómenos de la física como la superposición y el entrelazamiento de partículas para transmitir información.

Estos principios permiten enviar datos de manera extremadamente segura, ya que cualquier intento de interceptar la comunicación altera el estado cuántico de las partículas utilizadas en la transmisión. En teoría, esto permitiría detectar inmediatamente intentos de espionaje o intrusión en la red.

En ese escenario, los routers cuánticos jugarían un papel clave. Estos dispositivos funcionarían como nodos capaces de gestionar y distribuir las conexiones dentro de las redes cuánticas, cumpliendo una función similar a la de los routers tradicionales pero utilizando tecnología completamente diferente.

Los router cuánticos aún no son un hecho, pues todavía están en investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja sería el aumento en la seguridad. Las comunicaciones cuánticas permitirían proteger los datos frente a ataques informáticos mediante sistemas de cifrado prácticamente imposibles de vulnerar con los métodos actuales. Esto podría resultar especialmente relevante en ámbitos como las finanzas, las comunicaciones gubernamentales o la protección de datos personales.

Otro aspecto destacado sería el rendimiento. Los investigadores sostienen que este tipo de redes podría ofrecer velocidades de transmisión superiores y una mayor estabilidad, lo que reduciría problemas comunes del WiFi actual, como interferencias o pérdida de señal en entornos con muchos dispositivos conectados.

Diversas instituciones académicas y empresas tecnológicas ya trabajan en el desarrollo de prototipos. Un ejemplo es el proyecto impulsado por investigadores de Harvard University, que exploran modelos de routers capaces de operar en redes cuánticas experimentales.

Las redes WiFi domésticas mejorarían con notoriedad si se implementa un internet cuántico. (Freepik)

Al mismo tiempo, compañías del sector tecnológico también avanzan en esta área. Entre ellas se encuentran QuEra Computing y Amazon Web Services, que investigan aplicaciones prácticas del internet cuántico y su posible integración en infraestructuras existentes.

Uno de los aspectos que podría facilitar la adopción de esta tecnología es su compatibilidad con las redes de fibra óptica actuales. Los especialistas señalan que, cuando la tecnología esté suficientemente desarrollada, podría integrarse en las infraestructuras existentes con inversiones relativamente moderadas.

Sin embargo, el despliegue comercial de routers cuánticos aún está lejos de convertirse en una realidad doméstica. La tecnología se encuentra en etapas tempranas de investigación y todavía enfrenta desafíos técnicos relacionados con la estabilidad de las partículas cuánticas, la transmisión de información a largas distancias y el costo de los equipos.

Una nueva tecnología reemplazaría a los router actuales. (Rawpixel)

Por ahora, el WiFi seguirá siendo la principal tecnología de conexión en los hogares. No obstante, el avance de la investigación en internet cuántico sugiere que, en las próximas décadas, las redes domésticas podrían experimentar una transformación profunda que cambiaría la forma en que los dispositivos se conectan y comparten información dentro de los hogares.