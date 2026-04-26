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Descubre la señal que revela que debes reiniciar el router de WiFi de inmediato

El restablecimiento del internet debe complementar con pautas como ubicar el dispositivo en un lugar central y elevado, lejos de paredes gruesas, objetos metálicos y aparatos

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Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
El mantenimiento del módem es clave para evitar problemas en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interrupciones constantes en la conexión a internet y la dificultad para cargar contenidos digitales pueden ser por la presencia de interferencias y fallos recurrentes en el servicio WiFi, un hecho que indica la necesidad de reiniciar el router cuanto antes.

Este tipo de problemas surgen por múltiples factores, desde saturación de la señal hasta obstáculos físicos en el entorno. En estos casos, el proceso sugerido es el reinicio del router, una acción que elimina posibles errores temporales y restablece la calidad del servicio.

Cómo reiniciar el router de WiFi

El procedimiento de reinicio consiste en desconectar el módem o gateway inalámbrico, esperar 30 segundos y volver a conectarlo. Según High Speed Internet, este ciclo de energía permite que el módem elimine cualquier problema temporal y restablezca la señal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe esperar 30 segundos antes de conectar el router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este proceso, se debe apagar el WiFi en todos los dispositivos conectados y reactivarlo tras unos segundos para asegurar una reconexión eficiente. Esta técnica, aunque sencilla, es efectiva porque borra errores en la memoria del router y termina procesos que puedan estar afectando el rendimiento.

Los expertos sugieren realizar este paso al menos una vez cada pocos meses para mantener un funcionamiento óptimo de la red. Es importante planificar el reinicio en un momento en que no se requiera la conexión, porque el acceso a internet se interrumpe por unos minutos.

Dónde conviene colocar el router para mejorar la cobertura de la señal WiFi

La ubicación del router influye directamente en el alcance y la potencia de la señal WiFi. Se debe situar el dispositivo en un punto central y elevado de la casa, preferiblemente cerca del área donde más se utiliza internet.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El router debe estar en un lugar elevado y en una zona central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error que no se debe cometer es colocar el router en un extremo de la casa, en sótanos o dentro de armarios, porque suele provocar problemas de conectividad y zonas sin cobertura.

Además, el espacio físico puede bloquear o disminuir la señal. Materiales como metal, piedra, azulejos o grandes volúmenes de agua, como acuarios, interfieren en la transmisión inalámbrica.

También, es clave mantener el router alejado de baños, muebles metálicos y otros objetos que puedan obstaculizar la propagación de la señal.

De qué manera afectan otros dispositivos a la red WiFi

Las ondas de radio provenientes de otros aparatos electrónicos en el hogar pueden causar interferencias en la red de internet doméstica. La coexistencia de múltiples fuentes de radiación electromagnética en el hogar contribuye a la saturación de la banda de frecuencia.

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe mantener alejado el router de aparatos como microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teléfonos inalámbricos, microondas, monitores de bebés y bocinas Bluetooth generan señales que compiten con el WiFi y pueden provocar cortes o disminución de velocidad. Por esta razón, se debe evitar ubicar el router cerca de estos dispositivos.

Qué banda de frecuencia de WiFi es mejor usar para cada situación

Los routers modernos operan en dos bandas de frecuencia principales: 2.4 GHz y 5 GHz. La elección de una u otra depende de las necesidades específicas del usuario.

La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y mejor capacidad para atravesar paredes y objetos, pero suele estar más saturada porque muchos dispositivos la utilizan. En cambio, la banda de 5 GHz proporciona mayor velocidad, aunque su alcance físico es menor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada banda de frecuencia se enfoca en diferentes necesidades del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren cambiar de banda si se detectan interferencias o caídas de velocidad. En la mayoría de los casos, las redes WiFi aparecen con etiquetas que identifican la frecuencia disponible. Alternar entre ambas puede mejorar la experiencia de navegación, sobre todo si se detectan problemas en una de ellas.

Cómo ajustar las antenas del router para mejorar la cobertura de internet

Algunos routers incluyen antenas ajustables que pueden configurarse para optimizar la propagación de la señal. Las antenas omnidireccionales envían señales en todas las direcciones perpendiculares a su posición.

Una antena colocada en posición vertical distribuye la señal horizontalmente, mientras que una antena horizontal la envía hacia pisos superiores o inferiores.

En hogares de varios niveles, se debe orientar al menos una antena de forma horizontal para cubrir diferentes pisos. Cuando se busca ampliar la cobertura en una planta, resulta útil mantener las antenas en posición vertical.

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