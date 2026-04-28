EA Sports UFC 6 ya tendría fecha de lanzamiento y llegaría antes de lo previsto

EA Sports UFC 6 fue anunciado oficialmente. (EA Sports)

Electronic Arts confirmó oficialmente el desarrollo de EA Sports UFC 6, la nueva entrega de su franquicia de artes marciales mixtas. El anuncio llegó a través de las redes sociales de EA Sports, donde la compañía reveló los primeros detalles del videojuego, sus ediciones disponibles y varios contenidos de reserva. Sin embargo, la empresa todavía no confirmó públicamente la fecha de lanzamiento.

Pese al silencio oficial sobre ese punto, distintas filtraciones continúan apuntando a que el juego debutaría el próximo 19 de junio de 2026. La información fue adelantada días atrás por el conocido filtrador Billbil-kun de Dealabs y posteriormente respaldada por Insider Gaming, dos fuentes que suelen anticipar anuncios y calendarios de la industria con bastante precisión.

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La confirmación oficial del juego llega apenas horas después de que comenzaran a circular los rumores sobre un anuncio inminente, algo que finalmente terminó ocurriendo.

EA Sports UFC 6 fue anunciado oficialmente por Electronic Arts.

EA Sports UFC 6 llegará con dos portadas y acceso anticipado

El anuncio de EA Sports UFC 6 también confirmó que el videojuego estará disponible inicialmente solo para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, dejando fuera por ahora a las consolas de pasada generación. Aunque distintas filtraciones señalan que una versión para PC se encuentra en desarrollo, Electronic Arts todavía no confirmó cuándo estaría disponible esa edición.

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EA también reveló que el juego contará con dos portadas diferentes y varias ediciones enfocadas en distintos tipos de jugadores. Una de las más llamativas será la Ultimate Edition, que ofrecerá acceso anticipado de una semana antes del lanzamiento oficial.

Esta edición incluirá además el Fighter Pass, un paquete que añadirá ocho peleadores adicionales al roster del juego. Dos de ellos estarán disponibles desde el primer día, mientras que los otros seis llegarán posteriormente mediante actualizaciones.

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EA Sports UFC 6 contará con una edición Ultimate.

La Ultimate Edition también incorporará un Expansion Pass con dos expansiones futuras ya planificadas por Electronic Arts. Según los primeros detalles revelados, la primera expansión llegará en invierno de 2026, mientras que la segunda está prevista para el verano de 2027.

A esto se suman otros contenidos adicionales como el Pase VIP y el Paquete de Rivalidad, aunque EA todavía no detalló completamente qué incluirán estas bonificaciones.

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Los bonos de reserva y primeras novedades

Los jugadores que reserven cualquiera de las ediciones disponibles recibirán el denominado Iconic Moments Bundle, un paquete especial con aspectos inspirados en peleadores reconocidos como Korean Zombie, Miesha Tate y Leon Edwards.

Aunque el anuncio oficial fue relativamente breve, EA ya comenzó a compartir una primera descripción sobre el enfoque general del juego en el sitio web oficial de UFC 6.

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EA Sports saca un nuevo juego de UFC luego de 3 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“EA Sports UFC 6 está impulsado por los luchadores. Los sistemas evolucionados de golpeo y movimiento dan vida a las estrellas de la UFC en el octágono, mientras que los nuevos modos de juego introducen una narrativa envolvente que hace que cada combate sea personal”, indicó la compañía.

Por ahora, Electronic Arts no mostró gameplay completo ni confirmó el listado oficial de peleadores disponibles, dos aspectos que concentran gran parte de la expectativa de la comunidad.

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Qué buscará mejorar EA Sports UFC 6

Los primeros detalles apuntan a mejoras importantes en los sistemas de golpeo, movimiento y presentación general de los combates. EA busca que cada pelea tenga un ritmo más dinámico y una sensación más cercana a las transmisiones reales de UFC.

Electronic Arts busca mejorar su juego de UFC. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También existe expectativa alrededor de posibles cambios en la inteligencia artificial y el modo carrera, dos apartados que recibieron críticas en UFC 5 por parte de jugadores y creadores de contenido especializados.

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El anterior juego de la saga se lanzó en octubre de 2023 y destacó principalmente por sus avances gráficos gracias al motor Frostbite. Sin embargo, algunos usuarios consideraron que las mecánicas de combate no evolucionaron lo suficiente frente a entregas anteriores.