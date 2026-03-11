EA recorta personal en los estudios de Battlefield a pesar de las ventas millonarias del último juego

Despidos en los estudios de Battlefield tras el éxito de ventas de Battlefield 6: la paradoja de la automatización en la industria gamer

El éxito comercial de un videojuego ya no garantiza la seguridad laboral para quienes trabajan en la industria. Electronic Arts (EA) ha iniciado una ronda de despidos en sus estudios responsables de Battlefield, incluso después de que Battlefield 6 lograra cifras históricas de ventas y se consolidara como uno de los lanzamientos más exitosos de 2025.

La noticia pone de relieve la inestabilidad que atraviesa el sector, donde las decisiones de reorganización y optimización de recursos se imponen incluso en franquicias emblemáticas.

Cuáles fueron las productoras afectadas por los recortes de personal

EA confirmó los recortes en equipos de Criterion, DICE, Ripple Effect y Motive Studios. Aunque la compañía no reveló el número exacto de afectados ni los puestos específicos, fuentes internas señalaron que la reestructuración obedece a una “realineación” para centrar esfuerzos en lo que más valoran los jugadores y mejorar el soporte en vivo de Battlefield 6.

Éxito comercial y despidos: la transformación laboral en EA y la industria de videojuegos - (Foto: Electronic Arts)

Los cuatro estudios seguirán operativos, pero la medida ha generado preocupación y debate entre desarrolladores y la comunidad.

Battlefield 6 fue el título más vendido de 2025 en Estados Unidos, con un récord de siete millones de copias comercializadas en sus primeros tres días. El lanzamiento superó todas las expectativas previas de la saga y colocó a EA en el centro de la escena gamer.

Sin embargo, el éxito inicial no se ha traducido en estabilidad interna: los despidos han llegado solo unos meses después, en un contexto de críticas por parte de los jugadores y dificultades para mantener la calidad del soporte postlanzamiento.

A pesar de las buenas cifras, la recepción en Steam ha pasado de “mayormente positivas” a “mixtas”. Entre las quejas más recurrentes figuran la monetización agresiva, la implementación de inteligencia artificial generativa para cosméticos y una menor frecuencia de actualizaciones de contenido respecto a lo esperado.

El caso Battlefield expone cómo la inteligencia artificial y la automatización redefinen el empleo, dejando a profesionales vulnerables ante reestructuraciones, incluso en franquicias con ventas históricas - (Imagen ilustrativa Infobae)

La presión de la comunidad obligó a EA a retrasar el inicio de la Temporada 2 y reajustar la hoja de ruta de actualizaciones para los próximos tres meses.

La automatización y la IA, protagonistas de la transformación laboral

El caso de EA y Battlefield refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica. Empresas de todos los sectores, desde videojuegos hasta banca, salud y logística, están recurriendo a la automatización y la inteligencia artificial para optimizar procesos y reducir costes. Sin embargo, la velocidad de estos cambios ha dejado a muchos profesionales en una posición vulnerable.

Historias como la de Kenji, exingeniero de Block, ilustran este dilema. Especializado en inteligencia artificial, Kenji trabajó para mejorar la productividad de su empresa mediante sistemas automatizados, solo para descubrir que la propia tecnología que ayudó a crear acabó haciendo obsoletos a los desarrolladores humanos.

“En cierto sentido, estábamos preparando nuestro propio reemplazo”, reconoce, reflejando la paradoja de una generación de profesionales atrapada entre la innovación y la incertidumbre laboral.

El dilema de la innovación: despidos masivos en EA tras el lanzamiento estrella de Battlefield 6 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo los despidos masivos preocupan a los trabajadores, también el riesgo de delegar tareas críticas en sistemas de IA sin una adecuada supervisión humana. El caso reciente de Alexey Grigorev, desarrollador que perdió más de dos años de trabajo por confiar en un agente de IA para migrar datos sin revisión manual, subraya la importancia de combinar la automatización con validaciones y controles humanos, especialmente en procesos críticos.

El acelerado avance de la inteligencia artificial está redefiniendo los perfiles profesionales más demandados. Ya no basta con saber programar: la capacidad de supervisar, gestionar y corregir sistemas automatizados se vuelve cada vez más relevante.

La adaptabilidad y la formación multidisciplinaria se perfilan como habilidades clave para sobrevivir en un mercado donde la automatización transforma el entorno laboral a una velocidad sin precedentes.

Los recortes en los estudios de Battlefield demuestran que, en la industria tecnológica, el éxito comercial no es garantía de estabilidad laboral. La automatización y la inteligencia artificial han cambiado las reglas del juego, exigiendo un nuevo equilibrio entre innovación, eficiencia y supervisión humana. El desafío para empresas y profesionales será aprovechar el potencial de la tecnología sin sacrificar el bienestar y la seguridad de quienes la hacen posible.