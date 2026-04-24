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PlayStation lanza ofertas del Día del Niño: más de 3.000 juegos con hasta 75% de descuento

Los usuarios pueden encontrar títulos como Resident Evil, Stranger Things, EA Sports FC 26 Ultimate, Bob Esponja, Dragon Ball, entre otros en rebaja

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PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en su tienda digital por el Día del Niño, con una selección de títulos para PS4 y PS5. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en su tienda digital por el Día del Niño, con una selección de títulos para PS4 y PS5. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en su tienda digital por el Día del Niño. Entre los más de 3.000 títulos con rebaja se encuentran Resident Evil con 60% de descuento, Stranger Things edición completa con 35% y EA Sports FC 26 Ultimate con 60%.

Los títulos están disponibles para diversas consolas y para acceder a ellos solo hay que ingresar a la tienda oficial de PlayStation, buscar la sección de ofertas por el Día del Niño y seleccionar el juego deseado.

Ten presente que estos descuentos por el Día del Niño van hasta el día 6 de mayo.

Qué juegos están en descuento en PlayStation por el Día del Niño

Algunos de los juegos que están en descuento en PlayStation por el Día del Niño son estos con su respectivo porcentaje de rebaja:

Fondo azul claro con patrón de ondas y texto blanco 'Día del Niño', 'Ahorra hasta 75%', y 'Termina el 6/5'. Formas geométricas 3D naranjas y turquesas
La selección incluye franquicias populares como Resident Evil, God of War, Ghost of Tsushima, Dark Souls y Crash Bandicoot, con rebajas de entre el 20% y el 75%. (PlayStation)
  • Age of Empires II: Definitive Edition — 35%
  • Batman: Arkham Knight — 75%
  • Batman: Arkham Knight Pase de Temporada — 80%
  • Ball x Pit Deluxe — 20%
  • The Crew Motorfest | Pase anual 1 — 67%
  • The Last of Us Completo — 30%
  • Far Cry 5 — 85%
  • Alan Wake 2 Deluxe Upgrade — 70%
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — 80%
  • Resident Evil 2 Deluxe Edition — 75%
  • Detroit: Become Human — 50%
  • Edición Deluxe de Digimon Story Time Stranger — 20%
  • Persona 5 Royal — 70%
  • War Thunder - French Starter Pack — 40%
  • Fatal Frame II: Crimson Butterfly — 20%
  • Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe — 40%
  • Paquete doble Digital Deluxe Final Fantasy — 40%
  • Cult of the Lamb: Unholy Edition — 69%
  • Anno 117: Pax Romana — 25%
Captura de la web de PlayStation Store: título "Día del Niño", varias portadas de videojuegos en oferta con descuentos y precios visibles
Entre los juegos con mayor rebaja se encuentran Need for Speed Heat y Destiny 2: Colección de Legado (2025), ambos con un 90% de descuento. (PlayStation)
  • Death Stranding 2: On the Beach — 25%
  • Need for Speed Heat — 90%
  • Lote de juego Spyro + Crash — 65%
  • Spyro Reignited Trilogy — 65%
  • Star Trek Online: Pack Expedición Discovery — 25%
  • Dragon’s Dogma 2 — 58%
  • Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- — 40%
  • Daima Edition — 30%
  • Dragon Ball Z: Kakarot - Daima — 40%
  • Dragon Ball Z: Kakarot Season Pass — 50%
  • Hitman World of Assassination - Deluxe Edition — 55%
  • Hitman 3 - The Banker Pack — 30%
  • Bloodborne — 50%
Captura de pantalla de la PlayStation Store mostrando una cuadrícula de portadas de videojuegos en oferta para PS4 y PS5 con sus precios y descuentos
Los juegos de la saga Hitman World of Assassination y Dragon Ball Z: Kakarot también forman parte de las ofertas, con descuentos de hasta el 55% y el 50%, respectivamente. (PlayStation)
  • Bloodborne: The Old Hunters — 50%
  • Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 67%
  • Stellar Blade: Edición completa — 45%
  • Monster Hunter Wilds: Edición deluxe — 45%
  • Bob Esponja: Titanes de la Marea — 30%
  • Bob Esponja: Bikini Bottom Bundle — 25%
  • Mortal Kombat X — 75%
  • Dark Souls III — 50%
  • Dark Souls III - Deluxe Edition — 50%
  • Sonic Racing: CrossWorlds - Edición Premium — 40%
  • Five Nights at Freddy’s: Security Breach — 30%
  • Tokyo Xtreme Racer — 20%
  • Destiny 2: Colección de Legado (2025) — 90%
  • Destiny 2: Los Confines del Destino — 70%
Resident Evil Requiem
Resident Evil está presente en las ofertas del Día del Niño de PlayStation (Resident Evil Requiem)
  • Destiny 2: Año de la Profecía — 70%
  • Silent Hill f - Deluxe Edition — 50%
  • Resident Evil 4 Gold Edition PS4 y PS5 — 60%
  • Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe — 56%
  • Hollow Knight: Silksong — 20%
  • Dead by Daylight PS4 & PS5 — 60%
  • Stranger Things Edición completa — 35%
  • Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition — 50%
  • UFC 5 Edición Definitiva — 85%
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection PS4 & PS5 — 30%
  • God of War — 50%
  • Edición Attitude Era de WWE 2K26 — 15%
  • Edición King of Kings de WWE 2K26 — 15%
  • Marathon - Edición Deluxe — 20%
  • Reanimal — 20%
Para aprovechar los descuentos, solo hay que ingresar a la tienda oficial de PlayStation desde la consola o el sitio web. REUTERS/Andrew Kelly
Para aprovechar los descuentos, solo hay que ingresar a la tienda oficial de PlayStation desde la consola o el sitio web. REUTERS/Andrew Kelly
  • EA Sports FC 26 Ultimate Edition — 60%
  • MLB The Show 26 — 29%
  • Ghost of Tsushima: Versión del Director (PS5/PS4) — 58% / 67%
  • Mejora a la Versión del Director de Ghost of Tsushima — 50%
  • Nioh 3 — 20%

Cómo descargar estos juegos

Para acceder a los descuentos, ingresa a la tienda oficial de PlayStationdesde la consola o el sitio web, busca la sección de ofertas y selecciona el juego deseado. Inicia sesión con tu cuenta de PlayStation, elige la opción de compra y sigue los pasos para completar la descarga.

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