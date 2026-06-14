Así funciona la Referee View: la cámara en el árbitro que sorprende en el Mundial 2026

La Referee View de Lenovo lleva el Mundial 2026 a la perspectiva del árbitro - Lenovo

La Referee View, la cámara instalada en el árbitro y potenciada por inteligencia artificial de Lenovo, ha transformado la experiencia de los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por primera vez, millones de espectadores pueden vivir el fútbol desde la perspectiva del árbitro, accediendo a una señal inédita y estabilizada en tiempo real que acerca la acción como nunca antes.

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La importancia de esta innovación radica en su capacidad para ofrecer un punto de vista inmersivo tanto dentro de los estadios como en las transmisiones televisivas y móviles a nivel global. En un torneo donde la tecnología y el espectáculo son protagonistas, la Referee View se ha convertido en uno de los grandes diferenciales técnicos de la competencia.

Así funciona la cámara Referee View en el Mundial 2026 y por qué cambia la transmisión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la Referee View y por qué sorprende

La Referee View es una solución tecnológica desarrollada por Lenovo, Socio Oficial de Tecnología de la FIFA, que consiste en una cámara compacta y ligera instalada en el uniforme del árbitro principal. El sistema está respaldado por el Referee View AI Stabilizer, un software de inteligencia artificial que estabiliza la imagen y garantiza una transmisión fluida, incluso en las situaciones de mayor movimiento.

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Esta señal adicional, que se integra en la producción oficial de la transmisión, permite a los aficionados acceder a la perspectiva exacta del árbitro en tiempo real, observando jugadas clave, la dinámica del partido y las reacciones de los jugadores desde un ángulo completamente nuevo.

Cómo funciona la tecnología detrás de la Referee View

La clave de la Referee View está en la combinación de hardware avanzado y algoritmos de IA desarrollados por Lenovo. El sistema:

Capta video en alta definición desde el pecho o la cabeza del árbitro, utilizando cámaras ligeras y resistentes adaptadas a la intensidad del juego.

Aplica estabilización por inteligencia artificial , eliminando vibraciones y movimientos bruscos, para que la imagen se mantenga clara y agradable para el espectador.

Se integra en tiempo real con la señal de la transmisión internacional, permitiendo alternar entre la vista tradicional y la del árbitro de manera instantánea.

Optimiza la experiencia móvil y en casa, llevando la acción a cualquier pantalla sin pérdida de calidad visual.

Lenovo ha diseñado este sistema para operar sin afectar la movilidad ni la concentración del árbitro, asegurando que la tecnología no interfiera en las decisiones ni en el ritmo del partido.

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El sistema capta video en alta definición desde el pecho o la cabeza del árbitro y lo procesa con algoritmos de estabilización, ofreciendo una señal fluida que amplía la experiencia en casa y optimiza el seguimiento en pantallas móviles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la experiencia de los aficionados

La Referee View representa un salto cualitativo en la forma de consumir fútbol. Los espectadores pueden:

Observar la intensidad de las jugadas desde el epicentro de la acción.

Analizar decisiones arbitrales con mayor contexto visual.

Sentir la presión y la velocidad del juego como si estuvieran en el campo.

Acceder a repeticiones y momentos destacados desde este ángulo exclusivo.

Esta innovación se suma a otras herramientas basadas en IA, como los avatares digitales y el FIFA AI Pro, que enriquecen el análisis y la interacción durante el torneo.

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Una revolución impulsada por inteligencia artificial

La Referee View es solo una parte de la infraestructura tecnológica integral desplegada por Lenovo para la Copa Mundial 2026. La empresa ha implementado PCs con IA, centros de datos híbridos y soluciones de análisis avanzadas, garantizando el funcionamiento óptimo de todas las operaciones, desde el control del torneo hasta la oferta de experiencias de entretenimiento personalizadas para los aficionados.

Además, la capacidad de estabilización y análisis de datos en tiempo real permite que la vista del árbitro no solo sea entretenida, también segura y eficiente, sin comprometer la integridad del juego.

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La inclusión de la Referee View marca un antes y un después en la cobertura de grandes eventos deportivos, acercando a los espectadores a la realidad del fútbol como nunca antes. Al combinar tecnología de vanguardia con inteligencia artificial, la FIFA y Lenovo redefinen el estándar de inmersión y personalización para miles de millones de aficionados en todo el mundo.