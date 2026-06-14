Polémica por la respuesta de Romario a una periodista que le preguntó si el 1-1 de Brasil ante Marruecos le dejó “sabor a derrota”

Ocurrió tras el empate de Brasil ante Marruecos

El diálogo entre el mítico Romario y la periodista Fernanda Gentil, su compañera en la transmisión de CazéTV, se convirtió en uno de los principales temas de conversación en Brasil tras el empate 1-1 ante Marruecos. El ex delantero, de 60 años, le dijo que quien piensa que el la igualdad sabe a derrota “no conoce mucho de fútbol”, en un cruce que se viralizó de inmediato y encendió el debate.

El tenso momento ocurrió el sábado 13 de junio, en el campo de juego, minutos después del debut de la Verdeamarela en el Mundial 2026 ante Marruecos. Gentil, periodista reconocida a nivel nacional, le preguntó al histórico delantero si ese resultado le dejaba sabor a derrota. La respuesta de Romario fue directa y sin rodeos: “Empatar en el primer partido de una Copa del Mundo contra una selección de Marruecos... Quien no conoce mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tienes. Y nosotros somos brasileños”.

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El exgoleador del Barcelona, campeón del mundo con el Scratch en el Mundial de 1994, no se detuvo ahí. Continuó con su análisis y reconoció que Marruecos presentó un nivel superior al esperado. “Marruecos, con seguridad, presentó, en mi opinión, un fútbol mejor, más técnico, mejor posicionado. Está claro que nosotros tenemos mejores jugadores que Marruecos, pero lamentablemente la Copa del Mundo, principalmente en un debut...”, desarrollaba su argumento el Chapulín, cuando Gentil lo interrumpió para pasar a una entrevista. La escena abrió otro interrogante: ¿fue un corte por la dinámica de la transmisión o una respuesta al tono de la intervención anterior?

Las redes sociales brasileñas no tardaron en reaccionar. Una parte de los usuarios calificó la actitud de Romario como sexista y consideró innecesario desautorizar de esa forma, en vivo y en directo, a una compañera de transmisión. Otra parte respaldó al exdelantero, con el argumento de que su comentario buscaba subrayar el nivel real de Marruecos, selección que llegó a esta Copa del Mundo con antecedentes concretos: cuarto puesto en Qatar 2022 y título de la Copa Africana de Naciones, obtenido por decisión administrativa tras la descalificación de otro equipo. Además, en su nómina surgieron varios de los jóvenes que vienen de obtener el Mundial Sub 20, tras vencer a Argentina en la final.

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El clima en torno al debut de Brasil ya era tenso antes de ese cruce. La prensa escrita brasileña recibió el 1-1 con dureza: O Globo habló de una “sombra de desconfianza” que creció con el empate; Meia Hora tituló “Escapó del papelón”; Folha de São Paulo calificó al empate como “difícil”; y A Tarde sentenció “Debut sin brillo”. El único rescatado por varios medios fue Vinícius Jr., autor del gol brasileño tras una gran jugada individual por la banda izquierda: se sacó de encima a su marcador y resolvió con un disparo esquinado. Un unipersonal tapó la falta de juego colectivo del conjunto sudamericano.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti deberá procesar el resultado y la controversia generada fuera del campo, con la presión propia de una selección que carga con la expectativa de levantar el trofeo en casa de sus vecinos continentales.

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Por el Grupo C, Escocia venció 1-0 a Haití y se subió a la cima de la tabla de posiciones. Brasil volverá a jugar el viernes 19 de junio desde las 21.30 ante Haití. Y Romario, desde su posición de analista, volverá a seguir de cerca las acciones luego de la controversia por su respuesta.