Juez Reymundo Mejía decide hoy el futuro del caso Jet Set en República Dominicana

El juez Reymundo Mejía Zorrilla debe decidir en la audiencia preliminar si Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por la tragedia del Jet Set Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro judicial por la tragedia del Jet Set Club queda en manos del juez Reymundo Mejía Zorrilla, quien debe resolver en la audiencia preliminar si Antonio y Maribel Espaillat López serán sometidos a un juicio de fondo tras el colapso que provocó 236 muertes y más de 180 heridos.

El magistrado tiene la responsabilidad de determinar si la prueba presentada por el Ministerio Público, la defensa y las víctimas es suficiente para que el caso avance a la siguiente etapa judicial, o si corresponde dictar un auto de “no ha lugar”.

Esta decisión representa un punto crucial tanto para las partes involucradas como para el Movimiento Justicia Jet Set y la sociedad, atentos al debate sobre la tipificación jurídica de los hechos, entre homicidio involuntario o voluntario.

PUBLICIDAD

La audiencia preliminar del caso Jet Set es clave para establecer si los hermanos Espaillat López serán juzgados formalmente por los fallecimientos y lesiones ocurridos el 8 de abril de 2025, cuando colapsó la discoteca, según informó Listín Diario.

La justicia define este lunes el caso Jet Set

La atención del sistema judicial y de la sociedad dominicana se concentra este lunes en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el magistrado Reymundo Mejía anunciará su resolución sobre el colapso de la discoteca Jet Set Club, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

El Ministerio Público sostiene que el caso Jet Set corresponde a homicidio involuntario por negligencia de los propietarios. (REUTERS/Erika Santelices)

El núcleo de la decisión no se limita a constatar si existen elementos para enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López. El mayor debate gira en torno a la calificación jurídica de los hechos.

PUBLICIDAD

El tribunal debe resolver si la conducta de los propietarios se encuadra en homicidio involuntario por negligencia, como sostiene el Ministerio Público, o si los elementos probatorios permiten considerar dolo eventual. Según esta última postura, apoyada por sectores de la parte querellante, los imputados habrían sido conscientes del riesgo de colapso y, pese a ello, habrían continuado con las operaciones del local, aceptando la posibilidad de un desenlace fatal.

Si se valida esta interpretación, el caso pasaría de un ámbito culposo a uno de homicidio voluntario, lo que implicaría una escala penal más severa en un eventual juicio de fondo.

PUBLICIDAD

El colapso del Jet Set Club dejó 236 muertes y más de 180 heridos, y el caso avanza en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. (REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo)

Debido a la alta sensibilidad del expediente y a la limitación de espacio en sala, el tribunal dispuso acceso presencial restringido y anunció la transmisión en vivo de la audiencia a través de un enlace en la plataforma YouTube.

Perfil y formación de Reymundo Mejía Zorrilla

Nacido el 6 de enero de 1981 en La Romana, República Dominicana, Mejía Zorrilla orientó sus estudios al Derecho Penal y Constitucional. Se graduó en la Universidad Central del Este en 2003 y realizó una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social. Luego, profundizó en Derecho Procesal Penal y Constitucional en la Universidad de Costa Rica en 2008, con formación adicional en Derechos Humanos.

PUBLICIDAD

Entre 2008 y 2010, completó una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En julio de 2024 obtuvo el grado de doctor con mención internacional, en un programa conjunto entre la Universidad de Salamanca y la UASD sobre Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social.

Mejía Zorrilla inició su carrera como defensor público en el Distrito Nacional durante cinco años, etapa en la que destacó por su desempeño académico y profesional. Posteriormente, ingresó al Poder Judicial en 2016, primero como juez de paz en Paraíso y Monte Plata, y después en la Oficina del Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción de Ciudad Nueva.

PUBLICIDAD

Desde enero de 2022, ocupa la titularidad del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, lo que lo coloca a cargo de la audiencia preliminar del caso Jet Set. Su experiencia incluye la dirección de audiencias en casos de alto perfil nacional y en acciones constitucionales, como amparos y hábeas corpus, además de su rol docente como profesor titular de Derecho Penal en la UASD.

La decisión que emita en la audiencia determinará si el proceso por la tragedia del Jet Set continúa hacia un juicio de fondo contra los imputados o si se archiva por falta de pruebas, de acuerdo con Listín Diario. El resultado marcará el rumbo de uno de los expedientes más seguidos en la República Dominicana.

PUBLICIDAD