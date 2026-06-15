Gobierno de Ecuador cuestionó la decisión judicial que benefició a procesados vinculados a Los Lobos

Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador. (Foto: Twitter/@aisdmx)

La liberación de cuatro personas procesadas por presunta delincuencia organizada provocó un nuevo choque entre el Ministerio del Interior y la Función Judicial en Ecuador. El ministro John Reimberg cuestionó públicamente la decisión de un juez que dispuso medidas cautelares para parte de los detenidos en una investigación que, según la Policía Nacional, tomó cerca de 15 meses de trabajo y permitió identificar una estructura vinculada a la organización criminal Los Lobos.

La controversia surgió después de la audiencia de formulación de cargos contra once sospechosos capturados durante un operativo ejecutado en Quito y otras localidades. De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos formarían parte de una red que operaba bajo la estructura de Los Lobos y que estaría relacionada con actividades ilícitas investigadas por las autoridades. Sin embargo, al concluir la diligencia judicial, siete de los procesados recibieron prisión preventiva, mientras que los cuatro restantes quedaron sujetos a medidas alternativas.

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La resolución generó una reacción inmediata del ministro del Interior, quien sostuvo que la decisión desmerece el trabajo realizado por las unidades especializadas de la Policía y por los fiscales que participaron en el caso. A través de sus canales oficiales, Reimberg señaló que la investigación demandó más de un año de labores de inteligencia, vigilancia y recopilación de evidencias para identificar a los presuntos integrantes de la estructura criminal y documentar sus actividades.

El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro

Según información expuesta durante la audiencia, entre los procesados figura un hombre conocido con el alias de “Guaruña”, considerado por los investigadores como uno de los principales objetivos de la operación. La defensa del sospechoso presentó certificados médicos que advertían sobre problemas de salud que requerirían atención especializada, argumento que fue considerado por el juez al momento de resolver las medidas cautelares. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que existían otros elementos que justificaban la prisión preventiva.

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Otra de las personas beneficiadas con medidas sustitutivas fue una mujer identificada por los investigadores como presunta encargada de la administración económica de la organización. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso indicios relacionados con movimientos financieros que formarían parte de la investigación. No obstante, el juez consideró que la información presentada no era suficiente para sustentar la necesidad de una medida privativa de libertad en esta etapa procesal.

La decisión también favoreció a una tercera procesada señalada por los investigadores como participante en reuniones de coordinación atribuidas a la estructura investigada. Según trascendió durante la diligencia, el juzgador estimó que los elementos presentados por la acusación no demostraban de manera suficiente el nivel de participación alegado por la Fiscalía para justificar la prisión preventiva. Una cuarta procesada recibió medidas alternativas debido a su condición de embarazo.

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El caso ha adquirido relevancia no solo por los perfiles de algunos de los investigados, sino también por el contexto en el que se produce. Durante los últimos años, Los Lobos han sido identificados por las autoridades ecuatorianas como una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país. Distintos informes oficiales los vinculan con actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestros, asesinatos y disputas territoriales con otros grupos delictivos.

Miembros de la Fuerza Aérea patrullan el barrio La Delia de Durán, Ecuador, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)

La investigación que desembocó en las capturas comenzó aproximadamente quince meses antes de los allanamientos ejecutados en junio de 2026. Durante ese período, agentes especializados realizaron seguimientos, análisis de información y otras diligencias orientadas a reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura. Las autoridades sostienen que el operativo representó uno de los resultados más importantes de ese trabajo investigativo reciente.

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Las declaraciones de Reimberg se suman a otros cuestionamientos formulados por el Gobierno en meses anteriores contra resoluciones judiciales adoptadas en procesos relacionados con delincuencia organizada. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que algunas decisiones de jueces permiten que personas consideradas de alta peligrosidad recuperen la libertad o enfrenten procesos penales fuera de prisión, pese a los esfuerzos desplegados por las fuerzas de seguridad.

Por su parte, operadores judiciales y organizaciones vinculadas al ámbito jurídico han recordado en distintas ocasiones que la prisión preventiva constituye una medida excepcional dentro del sistema penal ecuatoriano y que su aplicación depende de la valoración de los elementos presentados en cada caso. Bajo ese criterio, corresponde a los jueces determinar si existen riesgos procesales suficientes para restringir la libertad de una persona antes de una sentencia.

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