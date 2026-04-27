Guatemala

Los bancos y entidades financieras de Guatemala suspenderán operaciones el 1 de mayo

La suspensión de actividades por parte de las instituciones financieras tendrá lugar en conmemoración del Día del Trabajo, siguiendo la disposición oficial respaldada por la Superintendencia de Bancos y validada por la Junta Monetaria, abarcando diversas sucursales y servicios a nivel nacional

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Un edificio moderno de banco con fachada de cristal azul y una bandera de Guatemala, junto a un cartel de madera que anuncia el cierre por el 1 de mayo.
Un aviso importante frente a una entidad financiera en Guatemala informa sobre el cierre de agencias y oficinas el 1 de mayo con motivo del Día Internacional del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos y entidades financieras de Guatemala permanecerán cerrados el miércoles 1 de mayo por disposición oficial en conmemoración del Día del Trabajo. Esta decisión, informada por la Superintendencia de Bancos (SIB) y autorizada por la Junta Monetaria, abarca sucursales, agencias bancarias, casas de cambio, compañías de seguros, sociedades financieras y microfinancieras. De acuerdo con la SIB, las instituciones pueden ofrecer servicios limitados mediante ventanillas especiales, siempre que cuenten con la autorización de la Junta.

El cierre bancario responde a lo dispuesto en el Código de Trabajo de Guatemala (decreto No. 1441), que establece el 1 de mayo como asueto oficial para el sector privado, garantizando salario íntegro a los empleados. Si una empresa requiere que algún colaborador trabaje ese día, el artículo 128 del Código determina que toda labor debe pagarse como horas extras, además del salario ordinario. La Junta Monetaria permite que cada entidad bancaria decida, según su criterio, la prestación de servicios especiales en caso necesario.

La conmemoración en Guatemala del Día Internacional del Trabajo tiene su origen en las luchas obreras del siglo XIX, especialmente a raíz de la huelga de los mártires de Chicago en 1886 en Estados Unidos, que estableció la jornada de ocho horas como bandera internacional de los derechos laborales. En el país, la fecha cobró un significado propio tras la Revolución del 20 de octubre de 1944 y la promulgación en 1947 del primer Código de Trabajo durante el gobierno de Juan José Arévalo, quien institucionalizó la sindicalización, la huelga y la jornada laboral limitada como derechos fundamentales.

La primera celebración del Día del Trabajo por los trabajadores guatemaltecos tuvo lugar el 1 de mayo de 1921, en un contexto marcado por la revolución de abril de 1920, la destitución del dictador Manuel Estrada Cabrera y la creciente intervención política y militar del sector obrero. Este proceso permitió la consolidación de la clase obrera y el surgimiento de nuevas organizaciones, bajo el ambiente de apertura política promovido por el gobierno de Carlos Herrera.

La influencia internacional y el surgimiento del movimiento obrero en Guatemala

A comienzos del siglo XX, el panorama laboral guatemalteco estuvo influido por las convulsiones políticas europeas. Entre 1917 y 1919, sucesos como la revolución rusa, la abdicación de Guillermo II en Alemania y la república de soviets en Hungría impulsaron la consolidación de movimientos obreros en el continente y promovieron el debate sobre el modelo bolchevique, culminando con la ruptura de la Internacional Socialista en 1919. En paralelo, la creación de la Internacional Comunista liderada por el Partido Comunista Bolchevique evidenció la aparición de nuevas realidades sociales tras el fin de la Primera Guerra Mundial.

Vista frontal de una multitud de personas, incluyendo hombres y mujeres, marchando en una calle de Guatemala con carteles que exigen derechos laborales.
Una multitud de personas marchan en Guatemala durante el Día Internacional del Trabajo, exigiendo mejores condiciones laborales y salarios justos mientras portan pancartas reivindicativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina, la prolongada revolución mexicana (1910-1920) tuvo un impacto decisivo en las organizaciones obreras de Guatemala, promoviendo vínculos, estrategias de organización y de protesta a partir de la interacción con los trabajadores mexicanos.

Con el paso de los años, el 1 de mayo adquirió en Guatemala un doble sentido: celebración y protesta. Año tras año, sindicatos y colectivos laborales se congregan en las principales ciudades del país para recordar que los avances actuales en derechos laborales derivan de luchas sociales previas y también para exigir el respeto y la ampliación de esos derechos. El Día del Trabajo sigue vigente como recordatorio de la historia y del valor de las conquistas sociales alcanzadas por la clase trabajadora del país.

Las actividades esenciales y comerciales mantienen operaciones

Diversos sectores mantienen operaciones durante esta jornada festiva debido a la prestación de servicios esenciales o funciones que no pueden detenerse, entre ellos el personal de salud (médicos, enfermeras y técnicos de emergencia), miembros de la seguridad pública como policía y bomberos, así como trabajadores de servicios básicos tales como electricidad, agua y telecomunicaciones.

Un collage muestra a personal médico en un hospital, bomberos y trabajadores de servicios públicos operando tuberías, y policías con vehículos patrulla.
Personal de salud, seguridad pública y trabajadores de servicios básicos continúan sus labores esenciales, asegurando el bienestar y funcionamiento de la comunidad durante una jornada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, áreas vinculadas al comercio y los servicios, incluidas hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y el transporte público, continúan operando durante el 1 de mayo para garantizar la atención de la población.

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